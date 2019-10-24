Ужас Медведевой: Трусова дебютирует с четырьмя четверными

Новой сезон в фигурном катании оказался наиболее ожидаемым за последние годы. Тому причиной — выход на взрослый уровень уровень Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, которые тренируются у Этери Тутберидзе. Троица практически на каждом соревновании ставит новые мировые рекорды благодаря владению элементами ультра-си, и с их появлением конкуренция среди женщин-одиночниц за попадание в сборную России поднялась на небывалую высоту. Одним из основных критериев при отборе в национальную команду будет успешность спортсменов на международных стартах, а самый главный из них — Гран-при.

Реклама

На втором этапе серии, который пройдет в Келоуне, дебютирует на взрослом Гран-при Трусова. Это, однако, будет уже не первый ее турнир в сезоне: 15-летняя фигуристка спокойно забрала золото Мемориала Ондрея Непелы с двумя мировыми рекордами и лучшими оценками в карьере, а также помогла сборной Европы стать первой на Japan Open, где обошла даже Алину Загитову. Причем, что интересно, в произвольной программе в Японии россиянка поставила уникальное достижение, впервые в истории исполнив четыре четверных прыжка в одной программе и набрала космические 97,51 балла. Рекорды, правда, в официальный зачет не пойдут, поскольку Japan Open не считается официальным турниром Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Но сам факт наличия четырех квадов не интриговать не может. И, если получится продемонстрировать то же самое в Канаде, то единственным соперником Трусовой будет только она сама.

«Четверные для меня — это не страшно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшней на горках кататься. Бывает, что вообще не получается. Бывает, получается хорошо. Расстраиваюсь, если не получается, на следующий день все хорошо. Нэйтан Чен нравится, потому что он учит новые четверные и выкатывает их очень много в одной программе. Хочу с ним прыгнуть какой-нибудь четверной. Лутц или тулуп», — призналась спортсменка в интервью Первому каналу.

«Когда ждать пятерной? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают. Сама — нет, на удочке хотя бы», — поразмышляла она.

Даже со стандартным набором из двух квадов Трусовой практически обеспечена победа в случае чистого катания. Но она оказалась вполне уверена в прошлом успехе, поэтому заявила в произвольной программе четыре четверных: четверной сальхов, четверной лутц (сложнейший из всех видов четверных), четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также комбинацию из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер. Очевидно, что по части оценки за компоненты она наверняка уступит кому-то из более взрослых конкурентов (на Japan Open проиграла Загитовой аж 11 пунктов), но с технической стороны ни одна из ее соперниц в Канаде не катает такие программы.

«Я считаю, что первое место — это ты выиграл, а все остальные — это по-любому проиграл. Поэтому лучше всегда катать чисто и становиться первым. Это же интересно — попробовать то, чего никто не делал. И я смогу, просто очень хотеть надо.

Хочу чисто катать свои программы с четверными», — заявила Трусова.

Противостоять в Келоуне Трусовой будет соотечественница Евгения Медведева. Она уже приняла участие в двух стартах в сезоне: второе место на Autumn Classic и золото Shanghai Trophy. Однако необходимо отметить, что обещанного прогресса в катании 19-летней россиянки как не было, так и не предвидится. В частности, она говорила о желании выучить четверной (потому что тройной аксель не пошел), однако позднее ее тренер Брайан Орсер сказал, что, если у Медведевой и получится, то покажет квад она не ранее зимы.

Сейчас же можно наблюдать, что Медведева только регрессировала — регулярные ошибки и в без того не самой насыщенной техникой произвольной программе, некоторые из них заканчиваются падениями, как было в Шанхае. Она по-прежнему опережает ту же Трусову по компонентам, но, если даже брать лучшие оценки в карьере, то она проигрывает юной ученице Тутберидзе более 20 баллов.

Для Медведевой, как не знающей элементов ультра-си, каждый старт в сезоне будет решающим. И, проще говоря, пока не слишком понятно, за счет чего она собирается обыгрывать Загитову, Трусову, Косторную, Щербакову и Елизавету Туктамышеву.

Еще одной оппоненткой россиянок станет представительница Японии Рика Кихира, главной силой которой является аксель в три с половиной оборота. На Autumn Classic — 2019 она заняла первое место, обыграв всю ту же Медведеву более чем на шесть баллов. Встречалась японка и с Трусовой на Japan Open, где проиграла подопечной Тутберидзе почти 16 пунктов. Ее оценки за компоненты, как и за технику, не слишком удивляют, и, признаться, не делают из нее серьезного конкурента для Трусовой. Судя по всему, если за что и будет бороться Кихира даже при идеальном прокате, то только за серебро.

Этап Гран-при в Канаде пройдет с 25 по 27 октября. Женщины с короткой программой выйдут на лед в первый день соревнований (22.30 по московскому времени), а сутками позднее покажут произвольные номера (23.00 по мск).