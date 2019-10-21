Сульшер дал бой Клоппу: что ждет «Ливерпуль» и «МЮ»

Диспозиция

К матчу в Манчестере «Ливерпуль» подходил в ранге безоговорочного фаворита. Команда Юргена Клоппа выдала мощнейший старт, выиграв в каждом из первых восьми туров и прилично оторвалась от всех, включая главных конкурентов из «Манчестер Сити».

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Этот матч был тем редким случаем, когда «горожане» и их болельщики поддерживали красную половину своего города, но особой веры в «МЮ» ни у кого не было.

В поединке 9-го тура вернулся на поле пропустивший два месяца после своей травмы в первой же игре чемпионата лучший голкипер Англии прошлого сезона бразилец Алиссон, который все-таки заметно сильнее заменявшего его Адриана.

Правда, важным фактором была травма египтянина Мохамеда Салаха, из-за чего на его месте на правом фланге оказался Садио Мане, а на родную позицию сенегальца вышел бельгиец Дивок Ориги.

В целом же состав Клопп выбрал максимально оптимальный и предсказуемый. К защите изначально не было никаких вопросов, а Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум и капитан команды Джордан Хендерсон выглядели оптимальным сочетанием для старта игры.

Но статус явного фаворита даже в выездном матче с вообще-то топ-клубом «Ливерпуль» имел не только из-за собственной мощи и успехов. «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера выдал худший клубный старт в истории Премьер-лиги.

Шутка ли, «красные дьяволы» зависли в нижней части турнирной таблицы и не побеждали на протяжении уже пяти встреч. К тому же они имели ряд проблем с составом, хотя из тех, кто был под вопросом, не сумел сыграть в итоге только Поль Погба.

И все же «Ливерпуль» был явным, но не безоговорочным фаворитом. Такой клуб, как «МЮ» не имеет права тушеваться на своем стадионе перед кем-либо, кроме того за все годы своей работы на Туманном Альбионе Клопп до сих пор так ни разу и не победил в «Театре мечты», как с уважением называют «Олд Траффорд».

Идеальный тайм Сульшера

Норвежский наставник, которого пресса еженедельно отправляет в отставку, перебирая варианты кандидатов на замену, а руководство клуба так же рьяно публично поддерживает, впервые в сезоне решил сыграть с тремя центральными защитниками.

Сульшер выставил схему 3-4-1-2, полностью зазеркалив расстановку соперника. Фактически, каждый игрок «Юнайтед» имел своего прямого оппонента по расположению на поле и действительно играл по нему, когда команда была без мяча.

После игры немецкий тренер «Ливерпуля» в сердцах назовет эту тактику «автобусом» и заявит, что «МЮ» не играл в футбол. Кажется, что в этом больше досады от не самого положительного результата.

Хозяева действовали компактно, самоотверженно, собранно и скучно, но они не отсиживались в глухой обороне и точно не были хуже соперника. В первой половине «МЮ» был острее гостей, а главный момент лидера чемпионата при счете 0:0 — опасный удар головой Роберто Фирмино, который потащил Давид де Хеа — случился из офсайда и даже не пошел в статистику.

Кроме того, «красные дьяволы» ответили мгновенно. Виктор Линделеф отобрал мяч в центре поля, Скотт Мактоминай подхватил снаряд, перевел его в свободную зону направо, откуда Дэниел Джеймс сделал идеальный пас в штрафную, где на опережении сыграл Маркус Рэшфорд.

Шведский защитник при отборе зацепил ногу принимавшего мяч с уходом Ориги, однако, похоже, бельгиец уже не контролировал снаряд, а касание было столь незначительным, что арбитры, просматривая эпизод, решили, что фола не было.

А вот когда настырный Мане перед самым перерывом подкараулил ошибку защитников «МЮ», гол был отменен, потому что мяч попал сенегальцу в руку, что по новым правилам свистится в обязательном порядке.

В общем, первую половину Сульшер и его команда выиграли не только по счету, но и по духу. Хозяева контролировали соперника, а вместе с тем и матч. Так что ничего удивительного, что открыли счет именно они.

Решения Клоппа

Совсем иной получилась вторая половина, за которую наставник гостей и назвал игру «МЮ» «автобусом». Но дело в работе самого Клоппа, который смог найти решения, максимально разрушившие план соперника.

Главный тренер «Ливерпуля» в очередной раз доказал, что является одним из лучших специалистов мира одновременно по созданию трудностей сопернику и по внедрению тактических изменений по ходу матчей.

Чтобы разбить зеркальную персоналку соперника, немецкий тренер перешел на схему 4-2-3-1, причем Фирмино ушел на позицию «десятки», Мане стал чистым форвардом, а места вингеров получили Хендерсон и Ориги, которого вскоре заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.

Во второй половине у «Ливерпуля» при розыгрыше мяча постоянно стали появляться свободные игроки, и «красные» стали этим уверенно пользоваться.

Чем дольше продолжалась игра, тем больше гости владели мячом, а хозяева вжимались в свою штрафную. В итоге второй тайм «МЮ» заканчивал по расстановке 5-4-1, а «Ливерпуль» заработал за вторые 45 минут 78% владения!

Ну и порвалось у «Юнайтед» именно там, где было тонко — на фланге. Энди Робертсон воспользовался свободой, полученной во второй половине, и сделал голевой пас в штрафную, где избежавший офсайда и упущенный защитниками Адам Лаллана переправил мяч в пустой угол.

Если в первой половине победа осталась за Сульшером, то так же закономерно второй тайм выиграл Клопп. Ну а в сумме вполне логичной выглядит и общая ничья.

Что дальше?

«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки, а «Манчестер Юнайтед» довел серию без побед в АПЛ до шести матчей. Значит ли это что для соперников теперь все плохо?

Скорее нет, чем да. «Ливерпуль» остается уверенным лидером с отрывом от «Манчестер Сити» в 6 очков, что при таом уровне двух лидеров английского футбола видится сродни пропасти.

В ближайшие недели команде Клоппа предстоят спаренные матчи с бельгийским «Генком» в Лиге чемпионов (не самый сложный соперник) и «Арсеналом» в Кубке лиги на «Энфилде», где будут далекие от основных составы.

В чемпионате впереди непростая связка из «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и как раз «Манчестер Сити», но первая и третья игры тоже пройдут на домашнем стадионе «Ливерпуля», поэтому велика вероятность, что к следующему окну для национальных сборных у команды Клоппа будет отличная ситуация в Лиге чемпионов, а отрыв в чемпионате не только не сократится, но даже может вырасти!

Что до «МЮ», то его неудачи на старте сезона не совсем закономерны по игре, а упущенная победа над «Ливерпулем» не может считаться плохим результатом — изначально ничья с «красными» выглядела вполне приемлемой.

Впереди у команды Сульшера игры с сербским «Партизаном» в Лиге Европы, «Челси» в Кубке лиги и «Норвич», «Борнмут» и «Брайтон» в АПЛ. Согласитесь, расписание вполне рабочее, правда, четыре игры подряд сейчас предстоит провести в гостях.

Тут два варианта: либо Сульшер начинает побеждать, и его подопечным становится не важно, где это делать, либо к середине ноября слухи о смене на тренерском мостике «Ман Юнайтед» могут материализоваться в действия.