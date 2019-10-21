Гейша и номер о погибшем брате: чем фигуристы удивили США

Показательные выступления после соревнований — это гала-концерт, на котором фигуристы могут отвести свою душу и предстать в любых, самых рискованных образах и постановках, которые они не могли себе позволить на официальных прокатах. В прошлом сезоне Елизавета Туктамышева играла соблазнительную стюардессу и раздевалась до нижнего белья, а Алина Загитова представала в образе роковой Лары Крофт, в буквальном смысле ломая замок на кожаной куртке и скидывая ее перед тем, как приступить к прыжкам и вращениям.

Реклама

В этом году на шоу после этапа Гран-при в Лас-Вегасе приняли участие сразу семь российских фигуристов — это чемпионка среди женщин Анна Щербакова, бронзовый призер Елизавета Туктамышева, обладатель серебряной медали в соревнованиях мужчин Дмитрий Алиев, танцевальная пара Александра Степанова / Иван Букин (серебро) и спортивный дуэт Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (серебро).

Гейша с сюрпризом

Анна Щербакова выступила с показательным номером, который она впервые продемонстрировала еще в прошлом сезоне — после юниорского чемпионата мира. Сначала скромная девушка появляется в кимоно гейши, раздает поклоны и элегантно кружится на льду, но в середине программы неожиданно скидывает с себя просторное одеяние и остается в багровом платье — самурай вышел на охоту.

Примерно в таком же стиле Щербакова оглушила своих соперниц на соревнованиях, когда выдала блестящую произвольную программу и поднялась на первую строчку таблицы, хотя занимала лишь четвертое место после провала в коротком выступлении.

Однако в произвольной ученица Этери Тутберидзе первой в истории среди женщин исполнила в одной программе два четверных лутца (первый шел в каскаде с тройным тулупом, второй оказался сольным), две сложнейшие комбинации тройной лутц — тройной ритбергер и тройной флип — ойлер — тройной сальхов.

Это позволило Щербаковой набрать за произвольную программу 160,16 балла — до мирового рекорда ее одногруппницы Александры Трусовой, исполняющей аж четыре четверных за одну программу, победительнице не хватило каких-то трех баллов.

Триумф отечественной атлетки в США ожидаемо вызвал восторженные отзывы на родине. Так олимпийский чемпион — 2006 Роман Костомаров назвал выступление россиянки, сумевшей перестроиться после неудачной короткой программы, историческим событием.

«Произвольная программа Анны стало историческим событием в фигурном катании. Это что-то невероятное! Девчонки у нас сейчас вообще молодцы, приятно наблюдать за их ростом. Особенно за подопечными группы Этери Тутберидзе», — приводят слова Костомарова «Известия».

Того же мнения придерживается и прославленный тренер Татьяна Тарасова. Эксперт уверена, что достижение Щербаковой еще нескоро удастся кому-то превзойти.

«Подобные рекорды ставятся на много лет вперед. Сто лет теперь нужно будет ждать такого выступления»,

— цитирует Тарасову ТАСС.

Где обещанная бомба?

Елизавета Туктамышева, которая в прошлом сезоне взорвала сеть номером в образе стюардессы, должна была представить новый показательный после этапа Гран-при в Лас-Вегасе. Все снова ждали экстравагантного шоу, однако девушка неожиданно ограничилась прокатом своей старой короткой программы.

Причем на первом тройном акселе она сделала «бабочку», а со второго — упала. Смотреть на это было больно.

Зачем надо было вставлять такие сложные элементы в показательный, было не очень понятно, как и то, почему Туктамышева не стала катать свой новый номер для шоу, который ей поставил Илья Авербух.

К сожалению, в последнее время Императрицу преследует череда не очень приятных событий. В Лас-Вегасе она неудачно выступила в короткой программе и была вынуждена отыгрываться в произвольной.

Два чисто исполненных тройных акселя (один из них — в каскаде с двойным тулупом) помогли девушке набрать 138,69 балла и занять третье место.

«Эмоции после проката? Положительные. Удалось более качественно сегодня представить программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что все закончилось хорошо», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Джастин Бибер на льду

Одна из самых красивых танцевальных пар в мире фигурного катания Александра Степанова и Иван Букин не уехали из Вегаса без медали, набрав 206,57 балла и завоевав серебряную медаль. Они уступили только хозяевам льда Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55).

Во время показательных выступлений Степанова и Букин, известные своими пикантными номерами, также не подвели. Ребята продемонстрировали современный танец под Джастина Бибера, а Александра в облегающем топе успела даже полежать на льду, элегантно изгибаясь.

Что интересно, после короткой программы Стапанова и Букин могли и вовсе сняться с соревнований в Лас-Вегасе. Тогда не было бы ни серебра, ни показательных, куда приглашают обычно только тех, кто добился какого-то успеха на турнире.

Об этом поведала наставница спортсменов Ирина Жук, отметившая, что из-за травмы спины у Александры паре даже толком не закончила постановки — у них было всего три недели полноценной работы. Дуэту предлагали сняться и не выступать в Лас-Вегасе, но они отказались.

«Теперь нам предстоит выступать только на заключительном этапе Гран-при в Японии, есть время доработать танец, все вычистить. Думаю, будем заниматься только этим, откажемся от каких бы то ни было промежуточных стартов», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Лирика третьего места

Оставил о себе приятное впечатление на Skate America и российский одиночник Дмитрий Алиев.

В условиях борьбы с очень статусными соперниками отечественный спортсмен не сплоховал, заняв итоговое третье место (253,55). И это притом, что после короткой программы Алиев шел вторым, до последнего борясь за высшую ступеньку пьедестала.

На гала-концерте россиянин не стал ничего выдумывать и просто продемонстрировал лирический номер в белой рубашке и черных брюках.

Фигурист проигрался в казино

Чуть-чуть не хватило до медали высшей пробы и российской спортивной паре Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

В произвольной программе россияне допустили падение партнерши с выброса, что не помешало судьям выставить нашему дуэту высшие оценки дня за технику и привести пару к серебру.

Золото досталось китайцам Чэн Пэн / Цзинь Ян, а бронза — Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер из США.

На показательных ребята разыграли интересную сценку: Денис проиграл все свои деньги в казино и бросился в отчаянный танец с крупье — Дарьей. Зрители встречали ухаживания незадачливого игрока за крупье громким хохотом и аплодисментами. Что ж, соревнования проходили в Лас-Вегасе, так что задумка получилась явно пришлась публике по вкусу.

Сальто и номер о погибшем брате

Победитель соревнований среди мужчин Нэйтан Чен, набравший сумму в 299,09 балла, поразил на показательных очень травматичным трюком — сальто назад.

Канадец Киган Мессинг, ставший четвертым, исполнил трогательный номер в память о своем брате, который погиб в аварии. Фигурист даже вынес портрет безвременно ушедшего, становился рядом с ним на колени и прикладывал руку к сердцу. Один из самых впечатляющих моментов шоу.