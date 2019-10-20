«Недостаточно хороши»: «Ливерпуль» впервые потерял очки

«Ливерпуль» потерял первые очки в сезоне в принципиальном матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед». Команды разошлись миром, забив по одному мячу. При этом по ходу игры подопечным Юргена Клоппа пришлось отыгрываться.

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Примечательно, что на протяжении всего первого тайма «Ливерпуль» владел инициативой, контролировал матч, однако опасных моментов создать никак не мог, а на 36-й минуте даже пропустил. Счет в матче открыл Маркус Рашфорд, который отличился с передачи Даниэля Джеймса.

«Красные» могли быстро восстановить статус-кво уже на 44-й минуте, когда Садио Мане обыграл Виктора Линделефа и протолкнул мяч в ворота Давида Де Хеа. Но главный арбитр встречи Мартин Аткинсон прибегнул к системе видеопомощи (VAR) и обнаружил, что в ходе атаки Мане задел мяч рукой. Гол засчитан не был, что вызвало бурю негодования у Клоппа.

Добрых полчаса второго тайма команды просто перекатывали мяч. «Манчестер Юнайтед» играл на удержание счета, а вот тактика «Ливерпуля» была не очень ясна. До спасительного гола, который был оформлен лишь на 85-й минуте, подопечные Клоппа вообще не нанесли ни одного удара по воротам противника.

Только за пять минут до конца основного времени Адам Лаллана, вышедший на замену на 71-й минуте, замкнул передачу Эндрю Робертсона и сравнял счет.

Клопп, говоря о матче, отметил, что гол Рашфорда был забит с нарушением правил. В начале контратаки один из игроков «Юнайтед» сфолил на Дивоке Ориги, однако судья принял решение засчитать гол даже после просмотра VAR.

«Думаю, что все согласятся с тем, что в моменте с голом «Манчестера» был фол. Такова ситуация. Мы в итоге не проиграли, но это был явный фол. Произошел заметный контакт, после которого Ориги и упал. Однако «дьяволы» продолжили играть и вышли в контратаку.

Называть это «неочевидным нарушением»? Так не работает. VAR не должен применяться таким образом», — заявил специалист во время послематчевой пресс-конференции.

Примечательно в этой истории то, что Клопп еще ни разу не выигрывал на «Олд Траффорд» с тех пор, как возглавил «Ливерпуль».

Два раза подопечные Клоппа уступали — в сезоне-2017/18 (1:2) и в сезоне-2015/16 (1:3). А еще дважды противостояние на стадионе «Манчестер Юнайтед» заканчивалось вничью — в сезоне-2018/19 (0:0) и сезоне-2016/17 (1:1).

И вот теперь — третья ничья, из-за которой у «Ливерпуля» прервалась победная серия в Премьер-лиге, которая составила целых 17 матчей.

«Это должно было случиться рано или поздно — мы никогда не задумывались об этом. Эти ребята и так уже попали в историю «Ливерпуля». Теперь мы можем перестать говорить об этом и можем начать новые серии, мы обязаны сделать это», — заключил Клопп.

Лаллана, который принес своей команде ничью в этом трудном матче, заявил, что «Ливерпуль» был не в лучшей форме. Однако, по его мнению, в игре футболистов были и позитивные моменты, поэтому не стоит сосредотачиваться на негативе.

«Мы были недостаточно хороши. Если мы хотим выиграть титул, то нам нужна вся команда, а не просто 11 человек стартового состава. Мы приехали на «Олд Траффорд» и взяли очко. В начале сезона мы бы, наверное, согласились на это. И мы все еще ни разу не проиграли»,

— напомнил игрок в интервью «Би-би-си».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, как и Лаллана, отметил, что такая форма игроков совершенно неприемлема для команды, которая намерена бороться за трофеи в текущем сезоне. Также он добавил, что решения арбитра вызывали сомнения в некоторых моментах встречи, однако игроки «Ливерпуля» не могут списывать свою неудачу только на это.

«Мы могли сыграть лучше сегодня, и я считаю, что во втором тайме мы выглядели увереннее. Однако, если не можешь выиграть, то не проигрывай. В первом тайме игра была немного рваной, и мы не показывали нормальный футбол. Во второй половине встречи мы создали гораздо больше проблем сопернику и давили, чтобы забить победный мяч. Однако нам не удалось реализовать моменты», — посетовал хавбек.

Маркус Рашфорд, ставший автором единственного гола «Манчестер Юнайтед», остался недоволен ничейным исходом игры. По его мнению, команда вполне могла одержать победу и набрать такие нужные три очка. Напомним, подопечные Уле Гуннара Сульшера после девяти туров занимают лишь 13-ю позицию с десятью очками в активе.

«Мы заслужили три очка. Я не думаю, что «Ливерпуль» был достаточно хорош, чтобы сыграть вничью или победить. Это большая упущенная возможность, — мы просто не дожали соперника.

Надеюсь, что в середине недели мы сможем победить в рамках Лиги Европы, и это придаст нам новой мотивации», — подытожил нападающий.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер согласился со словами Рашфорда о том, что игроки «дьяволов» имеют полное право быть недовольными результатом прошедшей игры. Действующий победитель Лиги чемпионов выглядел совсем не грозно и вполне мог позволить манкунианцам завоевать три балла.

«Команда становится все лучше и лучше. Ребята разочарованы, и это хороший знак. Они не рады одному очку в игре с «Ливерпулем», потому что должны были получить три.

Не сказал бы, что у соперника было очень много моментов. Могло лишь показаться, что они были близки ко второму мячу. Думаю, нам нужно было более качественно действовать при подачах «Ливерпуля» с фланга, чтобы не допускать этих опасных моментов», — заключил специалист.