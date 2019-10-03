Обошлась без падений: Медведева одолела ученицу Тутберидзе

3 октября в Шанхае стартовал турнир серии «Челленджер» Shanghai Trophy — 2019. Всего участие в соревнованиях принимают всего лишь 19 фигуристов из разных стран, а Россию в Китае представляют Александр Самарин, Евгения Медведева, а также танцевальный дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и Виктория Синицина с Никитой Кацалапов, выступающие в дисциплине спортивных пар. Особое внимание, прежде всего, приковано к соревнованиям девушек-одиночниц. Там помимо Медведевой также выступают Инсу Лим из Южной Кореи, китаянка Чэнь Хунъи, фигуристка из Гонконга И Кристи Люн, итальянка Роберта Родегьеро, а также Элизабет Турсынбаева.

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Именно ученица Этери Тутберидзе из Казахстана является главной соперницей российской фигуристки.

Перед турниром Турсынбаева, также известная тем, что стала первой фигуристкой во взрослом женском одиночном катании, выполнившей четверной прыжок, в течение сентября лечилась от «хронической травмы». Отмечалось, что из-за проблем со здоровьем 19-летняя фигуристка могла отказаться от поездки в Шанхай, однако ее тренерский штаб за несколько дней до старта соревнований все-таки принял решение отправить Элизабет в Китай вместе с главным ассистентом Тутберидзе Сергеем Дудаковым.

По итогам короткой программы Турсынбаева заняла второе место. В своем номере она чисто исполнила двойной аксель, каскад тройной сальхов + тройной тулуп, а вот на сольной лутце в три оборота ошиблась, неудачно приземлившись после прыжка.

В итоге за свое выступление Элизабет получила 69,24 балла, что почти на три балла меньше, чем у Евгении Медведевой.

Россиянка, к слову, перед соревнованиями тоже имела небольшие проблемы со здоровьем. Как отмечала сама Медведева накануне турнира, из-за высокой температуры она была вынуждена пропустить больше недели тренировок, однако перед соревнованиями фигуристка успела выздороветь и набрать оптимальные кондиции.

«Я вернулась в хорошую форму и сделаю все возможное, чтобы порадовать своих китайских фанатов. Теперь у меня две главные цели: выздороветь и выступить чисто на Shanghai Trophy», — говорила она.

Порадовать фанатов и выступить чисто Евгении удалось. В своей программе она под наблюдением лично Брайана Орсера безошибочно исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной лутц. Причем, Медведева остановила свой выбор именно в пользу каскада флип + тулуп, хотя к этому сезону стала тренировать тройной флип + тройной риттбергер, который при чистом исполнении базово дороже.

За свое выступление Медведева получила 72,16 балла и с таким результатом заняла чистое первое место перед произвольной программой, которая состоится 4 октября.

Примечательно, что для российской подопечной Орсера это уже второй турнир серии «Б» в этом сезоне. В сентябре Медведева приняла участие в Autumn Classic International, который традиционно проходит каждый год в Канаде. Там она без падений откатала обе программы, но заняла только второе место, уступив японке Рике Кихире. Причиной поражения стали три ошибки в произвольной программе.

В частности, Медведева сделала недокрут на тройных риттбергере и лутце, а также сорвала еще один сольный лутц в три оборота, исполнив прыжок с неверного ребра.

Как отмечала фигуристка, своей лучшей формы она еще не достигла, но близка к этому.

«Моей главной целью на этом турнире было выступить уверенно, потому что старт сезона важен для меня. Прошлый сезон был настоящими качелями, теперь же я чувствую, что нахожусь в форме. Чувствую, что могу лучше, я довольна оценками, потому что они отражают то, как я каталась. Я знаю моменты, которые могу улучшить, поэтому я продолжу работать», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.

В новом сезоне Медведевой предстоит выступить на двух этапах Гран-при. Причем ближайшие прокаты состоятся уже в конце этого месяца, а именно с 25 по 27 октября. В канадском Келоуне компанию россиянке составят Серафима Саханович и Александра Трусова, а в Москве (с 15 по 17 ноября) — Трусова и Станислава Константинова.