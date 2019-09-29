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«Поклониться в ноги Каррере»: на кого «Спартак» заменит Кононова

Почему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака», попросив об отставке сразу после домашнего поражения от «Оренбурга». За время игры под руководством этого специалиста красно-белые не показали никакого прогресса, дважды вылетали из еврокубков и в данный момент находятся на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги. На место Кононова уже предлагают вернуть Массимо Карреру, пригласить Дмитрия Парфенова из «Урала» или Владимира Федотова из «Оренбурга».

Период мучений Олега Кононова в «Спартаке» и «Спартака» — с Олегом Кононовым — подошел к концу. Специалист немного не доработал до круглой даты — года на посту главного тренера красно-белых, который исполнился бы 12 ноября.

За это время команда успела провести под его руководством 36 матчей, из которых проиграла почти половину — 14, победила в 16-ти и шесть раз свела игру к ничьей.

Стоит ли говорить, что это явно не та статистика, с которой можно оставаться у руля топ-клуба, особенно если в последнее время поражения в важных матчах идут подряд.

Напомним, «Спартак» проиграл четыре встречи кряду в чемпионате России, что опустило его на девятое место в таблице после 11 сыгранных туров. Так же плохо в последний раз было только 15 лет назад. Что касается еврокубков, то оттуда красно-белые вылетели еще в августе, проиграв португальской «Браге».

В целом «Спартак» не продемонстрировал совершенно никакого прогресса с того момента, как Кононов занял пост главного тренера. Прошлой осенью красно-белые так же болтались в середине таблицы РПЛ, как болтаются сейчас, а игра стала лишь еще более безыдейной и унылой, что доказывают поражения от таких команд, как «Уфа», «Оренбург», а также натужная кубковая победа над «КамАЗом» (1:2) из третьего по силе дивизиона страны.

Неудивительно, что из «Спартака» Кононов буквально сбежал. На прощальной пресс-конференции после поражения от «Оренбурга» журналисты ждали его больше часа, но тренер так и не явился, покинув стадион какими-то окольными путями.

Также в зал не зашел ни один представитель красно-белых. Отвечать за поражение на «Открытие Арене» от слабого соперника да еще и в большинстве (полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич получил вторую желтую на 71-й минуте) остался капитан команды Георгий Джикия.

Защитник попросил болельщиков поддерживать коллектив в это сложное время, честно признался, что не может найти рационального объяснения четвертому поражению подряд в чемпионате России, и пообещал улучшить игру — в общем стандартные слова в этой ситуации.

Однако отделаться одними дежурными фразами не удалось — к тому моменту уже появилось официальное объявление об отставке Кононова, и Джикии пришлось рассуждать о произошедшем. «Скоро мы узнаем, пойдет ли в такой ситуации на пользу отставка наставника.

Почему Кононов провалился? Думаю, мне было бы некорректно высказываться об этом. Однако все понимают: главное в футболе — это результат.

Мы пытались подняться в турнирной таблице, желали набрать очки, показывать лучшую игру, но увы…» — разводил руками капитан красно-белых.

Также Джикия сообщил, что, в отличие от журналистов, к игрокам Кононов все-таки вышел и произнес прощальную речь, однако разглашать ее содержание футболист отказался.

«Насколько тренер понимал игроков? Наверное, это не ко мне вопрос.

В коллективе все было нормально, мы старались выполнять все установки. У тренера были свои задумки, но, если результатов не было, значит, получилось не все»,

— заключил Джикия.

Также капитан «Спартака» ожидаемо отказался отвечать на вопрос о том, «сливали» ли игроки тренера, и отметил лишь, что ему было «комфортно» работать со специалистом.

Тем временем в футбольном мире уже вовсю обсуждают кандидатуры возможных преемников Кононова. Кто-то даже предлагает сам себя, как, например, сделал бывший игрок и наставник красно-белых Игорь Ледяхов.

«Сейчас все очень грустно: «Спартак» проиграл, результат не показывает, поэтому главного тренера и убирают.

Не знаю, почему руководство клуба так долго поддерживало Кононова. Они постоянно были на связи с ним, и, видимо, работа Кононова их устраивала.

Думаю, теперь «Спартаку» нужен, в первую очередь, умный наставник, который готов сразу давать результат. Что касается меня, то я с удовольствием взял бы «Спартак», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат.com».

О своей возможности возглавить московский клуб высказался и Рауль Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера красно-белых после увольнения Массимо Карреры и до того момента, как на пост пришел Кононов.

«Мог бы я тренировать «Спартак»? Если руководство клуба рассматривает мою кандидатуру, то это замечательно.

Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды», — цитирует испанского специалиста Sport24.

«Уфа» иронично предложила «Спартаку» кандидатуру своего бывшего тренера Сергея Томарова, напомнив, что после работы в башкирском клубе в ЦСКА ушел Виктор Гончаренко, а Сергей Семак возглавил «Зенит».

Тем временем курский «Авангард», выступающий во втором по силе дивизионе страны, сам позвал к себе Кононова, который является уроженцем Курска.

Если же говорить серьезно, то эксперты называют в числе вероятных преемников Кононова тренера «Урала» Дмитрия Парфенова, наставника «Уфы» Вадима Евсеева и стоящего у руля все того же «Оренбурга» Владимира Федотова.

Однако далеко не каждый тренер согласится идти к красно-белым, глядя на печальный пример Кононова, который принял «Спартак» в трудный момент в самый разгар прошлого сезона, но перестроить команду не смог, провалился по результатам и теперь тянет за собой жирный негативный шлейф собственных неудач и болельщицких унижений.

В таком психологическом состоянии и после такого громкого фиаско Кононов вряд ли получит в скором времени предложение возглавить более-менее сильный клуб. И подобная судьба грозит каждому, кто согласится сейчас принять красно-белых.

Федотов уже официально заявил, что в «Спартак» не перейдет.

«В данный момент у меня работа. В «Оренбург» было вложено столько души, что вариант с переходом в «Спартак» невозможен»,

— цитирует специалиста «Матч ТВ».

Парфенова и Евсеева опросить пока не удалось, но весьма вероятно, что они дадут такой же ответ.

Известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов считает, что позвать в команду стоит наставника, который сможет поставить игроков на место и за счет дисциплины добиться результата, — например, Игоря Шалимова или Сергея Юрана.

«Слава богу, что Кононов подал в отставку. Теперь варианты могут быть разные, — главное, чтобы человек был с яйцами, жесткий.

На Венгера и Парфенова я не рассчитываю, у меня все проще — Шалимов или Юран», — заявил Ефремов.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд и вовсе считает, что необходимо возвращать Карреру. «Выход только один: поклониться в ноги Каррере, чтобы он вернулся. Да, много тактических ошибок, но только один человек в данный момент может быть на плаву, выбраться с командой наверх и что-то делать.

Надо дать Каррере карт-бланш и извиниться перед ним. Упасть на колени и сказать: «Прости, что мы такие идиоты, которые дали тебе пинка под зад»,

— цитирует Рейнгольда Sport24.

Также журналист Альфредо Педулла сообщил, что «Спартак» якобы уже предлагал контракт итальянскому тренеру Дженнаро Гаттузо, но того не устроили условия и он отправился в Италию, чтобы возглавить «Дженоа» из Серии А.

Наконец, все эксперты наперебой утверждают, что отставка Кононова была неминуема и напрашивалась уже давно. Вопрос только в том, почему руководство во главе с президентом клуба Леонидом Федуном тянуло так долго, пока сдавшийся Кононов сам не попросил отпустить его.

Возможно, ответ кроется в том, какую компенсацию «Спартак» должен был бы выплатить тренеру в случае досрочного расторжения контракта по инициативе клуба.

По информации «Евро-Футбол.ру», Кононов получил бы 1,031 млн евро — именно столько ему полагалось за оставшиеся девять месяцев договора.

Фоторепортаж: Унижения от фанатов: как Кононов попрощался со «Спартаком»
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