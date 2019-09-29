«И правильно сделал»: Кононов сбежал из «Спартака»

Московский «Спартак» принял заявление об отставке своего главного тренера Олега Кононова, которое тот подал после домашнего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Столичный клуб проиграл со счетом 1:2, и это поражение стало четвертым подряд в чемпионате страны.

К следующему матчу московский клуб будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. Таким образом, Кононов проработал в команде меньше года.

Реклама

Напомним, в конце 2018-го он сменил на этом посту испанца Рауля Рианчо, который являлся исполняющим обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. При этом оба предшественника Кононова также были уволены из-за неудовлетворительных результатов команды. Исправить ситуацию не сумел и российский наставник.

Стоит отметить, что в последних играх «Спартак» смог обыграть только «КамАЗ» из Набережных Челнов в 1/16 финала Олимп Кубка России, но даже в этой встрече у подопечных Кононова возникли проблемы. А до этого «Спартак» проиграл «Уфе» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) в чемпионате России.

Также в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы команда уступила португальской «Браге» с общим счетом 1:3 и покинула еврокубки.

В матче против «Оренбурга», который и стал прощальным для Кононова, у «Спартака» получалось не все, но команда большую часть времени владела преимуществом и проводила опасные атаки, которые заканчивались ударами по воротам соперника.

Однако красно-белым не везло на стадии реализации, да и голкипер «Оренбурга» Андрей Климович провел фантастический матч, уверенно забирая мяч почти во всех ситуациях.

Первый гол был оформлен «в раздевалку». «Спартак» под конец первого тайма позволил себе немного расслабиться, к тому же поле из-за повреждения на 45-й минуте покинул Айртон, ненадолго оставив команду в меньшинстве. В итоге Андрей Малых умело воспользовался кратким замешательством красно-белых и протолкнул мяч в ворота Александра Максименко.

Такое положение дел дезориентировало команду во второй половине встречи.

Соперники воспользовались растерянностью московской команды, и Джордже Деспотович на 63-й минуте игры забил второй мяч в ворота «Спартака».

Однако уже через две минуты красно-белые вернули интригу в эту встречу — Лоренсо Мельгарехо все же переиграл Климовича. Счет стал 2:1.

Это придало сил подопечным Кононова, да и красная карточка, которую получил Даниэль Мишкич, воодушевила команду. Оставшееся время москвичи владели игровым преимуществом, контролировали мяч, но вырвать хотя бы ничью так и не смогли. Оборона «Оренбурга» не позволила «Спартаку» довести дело до откровенно опасных ударов, а если футболисты и били по воротам, то голкипер справлялся.

После игры Кононов не явился на послематчевую пресс-конференцию. Сообщается, что журналисты прождали специалиста больше часа. При этом он также проигнорировал обязательное флэш-интервью.

А вот капитан команды Георгий Джикия с прессой пообщался. Не удивительно, что первый вопрос его ждал именно об отставке Кононова. Журналисты даже попытались выяснить у футболиста, намеренно ли команда действовала не лучшим образом, чтобы избавиться от главного тренера. Защитник ответил туманно:

«Не могу сказать, почему «Спартак» уступил в четвертой игре подряд. Такое случается, вот и все. Каждый футболист сражается и старается, но что-то не получается.

Мне было комфортно работать с Кононовым. «Сливали» ли мы его? Давайте другой вопрос».

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко, говоря об отставке специалиста, заявил, что тот все сделал правильно, потому что результаты команды оставляли желать лучшего.

«Я думаю, Кононов правильно поступил, что ушел. Ну как ему в таком состоянии и при таких результатах оставаться у руля «Спартака»? Ему бы пришлось еще сложнее в следующем матче, поэтому это правильно, что он подал в отставку. Я думал, завтра или послезавтра последует отставка, но это читалось. Сейчас интересно, кто возглавит команду, посмотрим, что будет дальше», — приводит его слова Sport24.

Давний болельщик московской команды — знаменитый теннисист Евгений Кафельников, который выступал против увольнения Карреры, — высказался в саркастическом стиле и заявил, что игра «Спартака» при Кононове якобы напоминала ему стиль команд Хосепа Гвардиолы,

который в данный момент возглавляет «Манчестер Сити».

«Что будет дальше со «Спартаком»? Все зависит от владельца команды, что у него в голове, нужно у него спрашивать. Рад ли я, что ушел Кононов? Нет, конечно. Надо было дать ему доработать сезон, он строил команду. Игра была почти гвардиоловской. Кто должен сейчас возглавить «Спартак»? Олег Кононов», — издевательски заявил Кафельников.

Стоит отметить, что разговоры об отставке Кононова начали ходить еще с конца прошлого сезона.

Тогда в финальном туре чемпионата России «Спартак» сенсационно проиграл 0:2 тому же «Оренбургу», что придает всей ситуации еще больше ироничности. Из-за этого поражения команда потеряла четвертое место в Российской премьер-лиге, отдав его столичному ЦСКА, и опустилась на пятую строчку.

Такой расклад событий не позволил красно-белым напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы, и клубу пришлось участвовать в квалификационном раунде плей-офф. Там, как уже упоминалось, «Спартак» настигло поражение от «Браги» и вылет из еврокубков.