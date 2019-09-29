«Реанимируем его»: что ждет Мамаева в «Ростове»

В российском футболе одна из главных трансферных сделок произошла уже после заявочного периода — бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев, почти год проведший в заключении в исправительной колонии, стал футболистом «Ростова». Свободным агентом 31-летний хавбек стал после того, как официально разорвал контракт со своим предыдущим клубом после выхода на свободу — «Краснодаром».

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Контракт Мамаева с «Ростовом» рассчитан на два года с возможностью пролонгации на еще один сезон. Учитывая то, что последний год игрок был фактически лишен возможности профессионально тренироваться, питаться, а его текущая физическая форма до сих пор остается загадкой, двухлетнее соглашение выглядит рискованным шагом от коллектива с берегов Дона.

Для сравнения, отбывавший вместе с Мамаевым срок другой экс-игрок национальной команды — Александр Кокорин — заключил контракт с петербургским «Зенитом» лишь до конца сезона с опцией продления еще на год.

Так или и иначе, но в «Ростове» уверены, что сделка с отсидевшим футболистом станет хорошим вкладом в будущее клуба. Об этом заявил в том числе и главный тренер команды Валерий Карпин, пообещав приложить усилия для возвращения Мамаева на прошлый уровень.

«Можно ли назвать «Ростов» командой сбитых летчиков после подписания Мамаева? Называйте как угодно, лишь бы выигрывали. Если бы мы не были уверены в нем на сто процентов, не подписали бы его. Он квалифицированный российский игрок уровня сборной.

Те моменты, которые произошли в его жизни, думаю, останутся в прошлом. Реанимируем и его.

Думаю, настрой Павла никуда не уйдет в течение сезона. Этот год многому его научил. Мы с ним пообщались и поняли, что он нам поможет в будущем», — приводит слова наставника команды из Ростова-на-Дону «Чемпионат.com».

Говоря об уровне Мамаева, нельзя не отметить, что за время в следственном изоляторе и колонии он провел два любительских матча, причем в одном из них сборной заключенных исправительной колонии №4 в Алексеевке противостоял клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют». Конкретные выводы о кондициях Мамаева делать трудно, однако стоит подчеркнуть, что с момента взятия под стражу в октябре прошлого года футболист не прекращал тренироваться, а с визуальной точки зрения ничуть не отличается от себя прежнего, поэтому высокий спрос на хавбека понять можно.

Что касается последних профессиональных успехов полузащитника, то выходил он на поле в составе «Краснодара» в злополучном матче против «Зенита» 7 сентября прошлого года, после которого и произошли печальные события в его жизни и карьере. Тогда Мамаев, к слову, был стабильным игроком основного состава «быков» и конкретно в игре с петербуржцами отметился забитым мячом.

Основываясь исключительно на последнем матче Мамаева в карьере, необходимо подчеркнуть, что тогда он пребывал в хорошей форме.

Для «Ростова» же привычка брать футболистов с неоднозначной репутацией стала уже стабильной. Наилучшим примером является финский полузащитник Роман Еременко, которого ростовчане подобрали после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина и неудачного периода в московском «Спартаке». Как итог, сейчас 32-летний футболист является игроком стартового состава «Ростова», доказывая то, что с клуб с его подписанием не прогадал.

Примечательно, что в центре поля, где играет Мамаев, отсидевшему футболисту, возможно, придется играть в связке с Еременко. Наставник «Ростова» объяснил, что видит его на любой позиции в средней линии, не считай той, где играет Матиас Норманн. Фактически это означает, что прямыми конкурентами Мамаева за место в старте будут Еременко и болгарский полузащитник Ивелин Попов.

Другое дело, что мотивации у Мамаева в «Ростове» может быть куда меньше, чем в другом клубе.

Приоритетным вариантом, как писали СМИ, для россиянина было подписание контракта именно с московским клубом, поскольку в столице проживает его семья. Жена футболиста Алана Мамаева еще в те времена, когда ее супруг выступал за «Краснодар», не слишком лестно отзывалась об одноименном городе, показывая, что жизнь в провинции — не для нее. И у Мамаева после выхода на свободу была возможность перейти в столичное «Динамо», однако клуб впоследствии так и не связался с футболистом, из-за чего тот перебрался в «Ростов».

После подписания контракта жена футболиста опубликовала в своем аккаунте в инстаграме любопытное видео, в котором показала, как болельщики «Ростова» отреагировал на переход ее супруга в клуб. На ролике видно, как фанаты на домашнем стадионе ростовчан скандирует имя Мамаева во время матча с московским «Динамо» (3:0). Таким образом Алана Мамаева намекнула, что поклонники «Ростова» с воодушевлением восприняли эту сделку.

Более того, как рассказала супруга футболиста своим подписчикам, в ближайшее время она планирует выпустить интервью с мужем. В качестве анонса она опубликовала видеоряд, где задает Мамаеву различные вопросы на камеру.

Возвращение Мамаева и Кокорина в профессиональный российский футбол однозначно будет громким событием. «Ростов» и «Зенит» после сыгранных 11-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идут во главе турнирной таблице, имея по 23 набранных балла. Донская команда впервые за последние годы всерьез претендует на чемпионство, поэтому подписание Мамаева, если тот не растерял свою прежнюю форму, может действительно стать хорошим подспорьем для команды.