«Болезненная история»: как «Локомотив» обыграл «Зенит»

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит». Встреча прошла на домашнем поле «железнодорожников» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Игра не обошлась без скандалов: главный судья Михаил Вилков дважды обращался к помощи системы видеоповторов (VAR), по итогам отменив два взятия ворот.

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Первый спорный момент произошел в конце первого тайма. Полузащитник красно-зеленых Жоау Мариу с фолом, как убедился рефери после просмотра повтора, отобрал мяч у форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, сделал навес в штрафную петербуржцев, на которую откликнулся Федор Смолов, головой переправив снаряд в ворота.

Игроки сине-бело-голубых активно протестовали, попросив Вилкова использовать VAR. Выслушав ассистентов, рефери принял решение самостоятельно посмотреть повтор, отменив гол.

После матча защитник «Зенита» Бранислав Иванович не стал акцентировать внимание на судейских решениях, подчеркнув, что сине-бело-голубые показали не лучший свой футбол.

«Очень тяжелый матч. Честно. Начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры — нельзя так. Надо держать до конца. Это большой урок для нас. Нет возможности быстро готовиться к играм, а это важно. Всем тяжело, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Играем дальше. Чемпионат долгий, но никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут еще тяжелее.

Повтора с голом не видел. Претензий нет. Судейство комментировать не буду.

Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают что и как было, не буду комментировать», — приводит слова серба «Чемпионат.com».

На 48-й минуте встречи «железнодорожникам» все же удалось забить — полузащитник Гжегож Крыховяк с дальней дистанции пробил по воротам Андрея Лунева, отправив мяч под самую штангу.

Наставник «Локомотива» Юрий Семин встретил гол необычным жестом, намекнув на видеоповтор. После игры он признал, что поступил неправильно.

«Мой жест судьям после гола, наверное, был неправильной реакцией. Но это эмоции, я же ничего вызывающего не делал. Слава богу, посмотрели оба эпизода — и наш, и их. У меня как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось», — заявил тренер.

Стоит подчеркнуть, что матч в целом оказался довольно грубым: на двоих команды совершили 34 фола. Что интересно, при этом Вилков показал лишь четыре желтых карточки.

Так, хавбек «Зенита» Магомед Оздоев по окончании поединка выразил мнение, что рефери не поставил пенальти в ворота «железнодорожников».

«Отмена гола не подкосит перед Лигой чемпионов. Забиваем мячи, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе», — посетовал Оздоев.

За всю игру петербуржцы нанесли лишь один удар в створ ворот, при этом создавая опасность у ворот «Локомотива» регулярно. Однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак посчитал, что отсутствие пенальти в начале игры могло существенно изменить ход игры.

«Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве в начале игры? К сожалению, пропустили необязательный гол. Дальше — пытались, но плохо получалось. Предоставили «Локомотиву» возможность для быстрых контратак, что у них хорошо получается»,

— сказал рулевой сине-бело-голубых.

В концовке встречи вратарь «Зенита» Андрей Лунев пошел в штрафную хозяев, и это дало свои плоды. Голкипер сделал навес во владения Маринато Гилерме, где игроки гостей воспользовались суматохой «железнодорожников», мяч отскочил к Роберту Маку, который эффектно забил.

Радовались футболисты «Зенита» не слишком долго: Вилков порядка четырех минут разбирался с видеоповтором, убедившись, что форвард гостей Алексей Сутормин в моменте с голом подыграл себе рукой, и взятие ворот было отменено.

По поводу VAR у представителей команд не оказалось единого мнения, но генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что система видеоповторов негативно сказывается на темпе игры.

«Предвзятости в судействе не вижу, но вопросы и у нас, и у «Зенита», наверное, есть. Томительные секунды ожидания в конце матча. Думаю, так же было у моих коллег из «Зенита». Это болезненная история. VAR суров, тормозит игру, но справедлив», — сказал функционер.

После этой игры «Локомотив», «Зенит» и «Ростов» с 23 набранными очками возглавляют первую тройку турнирной таблицы.