Из колонии в Госдуму: что ждет Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев едва успели отъехать от колонии, как медиапространство заполнилось множеством комментариев по поводу их выхода по УДО.

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Мать нападающего «Зенита» Светлана Кокорина выложила в своем инстаграме фотографию с Александром и его младшим братом Кириллом, который также отбывал срок за решеткой за участие в потасовках в центре Москвы.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!»

— написала женщина.

Из всех адвокатов, защищавших интересы футболистов в суде, высказался пока только представитель Мамаева Игорь Бушманов. Он заверил, что суд не наложил на игроков жестких ограничений в связи с условно-досрочным освобождением: так, им даже позволяется выезжать за границу и постоянно находиться там, лишь время от времени возвращаясь в Россию для проверки в ОВД.

«Павел должен правильно себя вести, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначат, являться для отметки — как правило, это нужно делать по месту постоянной регистрации.

Там он должен будет рассказывать, чем занимается, где постоянно находится», — приводит слова Бушманова «СЭ».

При этом в Главном управлении МВД Краснодарского края, где проживал Мамаев до того, как попал в СИЗО за стычку с водителем ведущей Первого канала и чиновниками Минпромторга, заявили, что не будут требовать от футболиста постоянных визитов в полицию.

«Если Мамаев вышел по УДО, то из суда к нам поступит решение, и ему никуда не нужно будет идти и регистрироваться, становиться на учет», — приводит РИА «Новости» заявление ГУ МВД.

Такие послабления могут быть весьма кстати, если полузащитник решит продолжить карьеру за границей.

Напомним, руководство «Краснодара» твердо намерено разорвать контракт с Мамаевым, который действует до декабря 2019 года, — слушания по этому поводу пройдут в Палате по разрешению споров РФС примерно в конце сентября.

В связи с этим множество клубов проявляет интерес к 31-летнему хавбеку — в том числе из-за границы.

Футбольный тренер Александр Петренко, выполнявший функции судьи на всех матчах Кокорина и Мамаева в колонии и наладивший с ними доверительные отношения, поведал, что турецкий «Галатасарай» готов предложить Павлу контракт.

«Я недавно разговаривал с футболистами после их матча с офицерским составом колонии. Мамаев сказал, что его желает взять «Галатасарай», но не знаю, насколько они смогут совместить этот вариант с условиями УДО»,

— поведал специалист.

Кроме того, о своих намерениях подписать полузащитника уже открыто заявили российские клубы — «Крылья Советов» из Самары и грозненский «Ахмат».

Что касается Кокорина, то сразу после освобождения из колонии стало известно, что 16 сентября он подписал новый контракт с петербургским «Зенитом» — правда, краткосрочный, лишь до конца сезона-2019/20.

К тому же ближайшее время Кокорин, скорее всего, проведет не в «Зените», а в расположении новичка Премьер-лиги «Сочи», у которого налажены хорошие отношения с питерцами.

«Саша сказал, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи», — сообщил тренер Петренко.

После почти года в заключении форма нападающего, очевидно, оставляет желать лучшего, и потому возвращаться в свои лучшие кондиции он будет с командой, более подходящей ему по уровню. А в конце сезона, если ничего так и не выйдет, питерцы смогут безболезненно с ним расстаться.

Тем не менее в пресс-службе «Зенита» заверили, что главный тренер Сергей Семак обязательно предоставит Кокорину возможность проявить себя.

«Александр полностью отбыл положенное ему наказание, вышел на свободу с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать ему шанс вернуться в футбол. Получится ли это, покажет время, а также его физическое и психологическое состояние», — гласит заявление клуба.

Тем временем юрист Сергей Михайлов оценил вероятность повторного попадания игроков в исправительное учреждение.

«Для возвращения за решетку им нужно совершить еще одно уголовное преступление или серьезное административное правонарушение. Это почти невозможно — вряд ли футболисты пойдут на такое после года в неволе», — считает Михайлов.

При этом юрист уверен, что правоохранительные органы все же будут внимательно наблюдать за вышедшими по УДО заключенными, несмотря на позитивные заявления адвоката Мамаева.

«Участковые будут звонить им, заходить в гости. Иногда полиция устраивает проверку вверенных ей лиц даже ночью, что не совсем законно.

Также следить за исполнением всех условий будет ФСИН. В случае нарушения можно будет обратиться в суд и вернуть футболистов в колонию», — сообщил Михайлов.

А пока все вокруг обсуждают условия наблюдения за игроками и их скорое возвращение их в футбол, депутат Дмитрий Свищев уже пригласил их на заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Причиной такого жеста функционер назвал желание обсудить ту непростую ситуацию, в которую попали игроки, и узнать, как они смогли все это пережить.

«Мне бы хотелось услышать, как это вообще произошло, что люди чувствуют в этой ситуации, и что дальше они попытаются сделать. При этом я думаю, что, встав на путь исправления, они могут стать примером для многих»,

— приводит слова чиновника ФАН.

При этом Свищев признался, что не уверен в том, что футболисты примут его приглашение, поскольку сейчас им нужно будет снова «интегрироваться в общество» и пытаться реанимировать карьеру.