Провал американца и успехи Карякина: что происходит на Кубке мира

Во втором круге Кубка мира случился первый армагеддон. 25-летний голландец Аниш Гири, имеющий второй стартовый номер, и 42-летний россиянин Евгений Наер никак не могли выявить победителя: первые шесть партий (две с классическим контролем времени и четыре — с укороченным) они завершили вничью, потом в блице обменялись ударами.

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Вначале вперед вышел Аниш, проведя симпатичную комбинацию с жертвой ферзя на тему «мельница», но чемпион Европы 2015 года, как по заказу, сумел черными сравнять счет.

После этого гроссмейстерам предстояло сыграть последнюю решающую партию, которая носит интересное название — армагеддон: белые в ней получают на одну минуту больше, но ничья приравнивается к победе черных.

Главный судья Ашот Вардапетян начал подробно объяснять соперникам правила жеребьевки армагеддона. Делал он это на русском языке, поскольку Аниш — русский по матери, до 14 лет жил в Санкт-Петербурге и представлял нашу страну на международной арене. Однако гроссмейстеры, утомленные нервной шестичасовой борьбой, не очень хорошо улавливали детали объяснения. Вардапетян предложил Гири (как игроку с более высоким рейтингом) угадать, в какой руке у него спрятана пешка. Аниш угадал. Теперь, по правилам Кубка мира, он должен был сказать, кто из них двоих будет дальше угадывать цвет. Но Гири сразу объявил: «Я выбираю черные!»

Главный судья, похоже, немного растерялся и обратился к Наеру: «Какой цвет выбираете вы?» Евгений не понял вопроса и осторожно уточнил: «Кажется, процедура жеребьевки должна быть другой?»

И тут громко и уверенно заговорил Гири: «Я только что играл армагеддон с Карякиным в Риге на этапе Гран-при, и там мы сразу называли цвет. Так не должно быть: тут одни правила, там другие! Получается, я уже раскрыл свои карты, сказал, что хочу играть черными!»

Ашот Вардапетян позднее рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что, если бы Наер настаивал, то он бы продолжил процедуру жеребьевки в соответствии с правилами Кубка мира. Но Евгений произнес только «Ладно» и ушел настраиваться на решающий поединок.

Очевидно, опыт подсказывал ему, что армагеддон — это чистая лотерея, где цвет фигур особой роли не играет, а важнее всего то, кому улыбнется удача. Это правда, но все же

трудно себе представить, чтобы Карпов или Каспаров в подобной ситуации ограничились словом «ладно»: они бы отчаянно спорили, даже если бы в глубине души не были уверены в своей правоте. Не уступить сопернику психологическую инициативу — вот задача номер один!

Обсуждать «партию смерти» с чисто шахматной точки зрения большого смысла не имеет. Чаша весов раскачивалась из стороны в сторону, но в итоге склонилась на сторону рейтинг-фаворита. Аниш Гири продолжает борьбу, громкой сенсации не случилось. Но странно все же, что правила ФИДЕ для двух важнейших соревнований отборочного цикла, Гран-при и Кубка мира, так сильно отличаются. Необходимо их унифицировать, чтобы не путать игроков, а также давно пора уже сократить пестрое многообразие официальных контролей времени на обдумывание. Но это отдельная серьезная тема.

Самой большой неожиданностью второго круга стало поражение американца Хикару Накамуры, долгие годы входившего в мировую десятку, от Ливиу Дитера Нисипяну из Германии.

Впрочем, у Накамуры в последнее время явно пропал интерес к классическим шахматам, он стал гораздо меньше работать над дебютом, а в наши дни это не может остаться безнаказанным. Нисипяну заготовил новинку в одном из разветвлений каталонского начала, которое регулярно применяет Накамура — пожертвовал ферзя за ладью и легкую фигуру. В современных шахматах это называется «проверка»: если черные реагируют правильно, то партия заканчивается вничью, нет — извините.

А правильные ответы гроссмейстеры получают дома с помощью компьютера: надо заблаговременно предсказать возможное развитие событий и обезопасить себя от неожиданностей. Вряд ли Накамура не изучал дома эту жертву ферзя — она лежит на поверхности, компьютер предлагает ее почти сразу.

Скорее всего, он забыл свой анализ (такое нередко случается, поскольку приходится запоминать очень много вариантов), отреагировал крайне неудачно и вскоре остался у разбитого корыта.

В ответной партии, где американец играл белыми, он тоже не сумел завязать большую борьбу, — Нисипяну сделал ничью с позиции силы.

Во втором круге Кубка мира боролся 21 российский гроссмейстер, а теперь их осталось 12. В российском дерби Ян Непомнящий — Александр Предке удача широко улыбнулась Яну: во второй «классической» партии он имел крайне сомнительную позицию, но в осложнениях сумел запутать более молодого соперника.

Восьмикратный чемпион России Петр Свидлер выиграл две быстрые партии у 17-летнего таланта Андрея Есипенко. Молодой ростовчанин, конечно, демонстрирует основательную игру, но не стоит забывать, что в этом возрасте Магнус Карлсен и Александр Грищук в аналогичных турнирах доходили до полуфинала…

Из перспективной молодежи, продолжающей выступление в Ханты-Мансийске, отметим прежде всего 16-летнего иранца Алирезу Фируджу, который во втором круге обыграл москвича Даниила Дубова.

Обе их партии протекали в захватывающей борьбе, однако во второй Дубов в своем стремлении к инициативе перегнул палку. Московский гроссмейстер назвал это поражение «самым красивым в своей жизни», однако его многочисленные болельщики наверняка предпочли бы увидеть пусть неказистую, но победу. Художникам непросто жить в большом спорте.

Очень солидно и мощно выступает пока что вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин. Во втором круге он дважды спокойно и технично обыграл молодого американца Самвела Севяна. Также из наших шахматистов продолжают выступление чемпион России — 2019 Евгений Томашевский, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко, Дмитрий Андрейкин, Максим Матлаков, Даниил Юффа, Кирилл Алексеенко.

В третьем круге нас ждут два российских дерби: Непомнящий — Томашевский и Карякин — Витюгов. Сразятся между собой китайские шахматисты Юй Янъя — Вэй И и азербайджанцы Шахрияр Мамедьяров — Эльтадж Сафарли.

Большой интерес представляют также поединки Фируджи с рейтинг-фаворитом Дин Лижэнем и Максима Матлакова с ведущим армянским гроссмейстером Левоном Ароняном.