«Почему так долго?»: украинский шахматист пожаловался на РУСАДА

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев намекнул на предвзятые действия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во время первого раунда Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Украинец отметил, что длительность проверки продолжалась два часа, а также выразил недовольство тем, что проверку проводило РУСАДА.

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«Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа — с 19.57 по 21.56 — на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?», — написал гроссмейстер в своем твиттере.

35-летнему украинцу в первом раунде Кубка мира по шахматам, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, противостоял 17-летний российский шахматный талант Андрей Есипенко.

В итоге в противостоянии 46-го номера посева турнира с 83-м сенсационную победу одержал юный россиянин, сумевший выиграть одну из двух партий, в то время как другую соперники свели к ничьей.

Кубок мира по шахматом проходит по олимпийской системе. 128 шахматистов разбиты на восемь секций по восемь пар, в которых играют на вылет по две партии за два дня. В случае, если после игры белыми и черными фигурами счет между соперниками равный, начинается тай-брейк, где они проводят две партии в быстрые шахматы, потом еще две и еще две, с сокращающимся каждый раз контролем времени, если победителя выявить так и не удается. Ну а в качестве «овертайма» наступает «армагеддон».

По итогам соревнований в восьми секциях их победители выходят в четвертьфинал, где продолжают сражаться все по той же системе, пока не определят победителя.

Впрочем, все это уже не касается Пономарева, который потерпел поражение в первом же раунде и отправляется домой.

Украинец таким образом упустил возможность побороться за путевки в турнир претендентов на матч за мировую шахматную корону, принадлежащую норвежцу Магнусу Карлсену.

По итогам соревнований в Ханты-Мансийске сразу оба финалиста заработают право выступить в турнире претендентов, который, по слухам, может состояться в 2020 году в Екатеринбурге.

«Было два претендента, но из-за политических событий осталась единственная, хорошая, достойная заявка — от Екатеринбурга, ее поддержали. Это современный, красивый город. Нам еще предстоит инспекция в Екатеринбург, связанная с выбором места проведения», — рассказал о возможном выборе уральского города местом проведения турнира претендентов президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Кроме того, в Ханты-Мансийске разыгрывается весьма солидный призовой фонд. Победитель заработает разом $110 тыс, а финалисту достанется $80 тыс. Пономарев же, как вылетевший в первом же матче, получил всего $6 тыс.

В любом случае, шанс у Пономарева попасть в заветный турнир претендентов, куда пока квалифицирован только американец Фабиано Каруана как уступивший в последнем матче за корону, остается.

Например, может украинец пробиться туда через серию Гран-при или как обладатель лучшего среднего рейтинга с февраля 2019 по февраль 2020 среди не попавших в турнир участников, хотя от этого он пока и далек.

Существует также и вариант с wild card от организаторов турнира, но для шанса на ее получение нужно выполнить целый ряд спортивных условий, по которым украинец пока тоже не проходит.

Что до Российского антидопингового агентства, то организация им допинг-контроля на соревнованиях, которые проходят на территории России, является вполне естественным событием с тех пор, как РУСАДА было восстановлено в правах Всемирной антидопинговым агентством (WADA).

В данный момент на Кубке мира по шахматам после первого раунда в турнире остался 21 российский шахматист, причем некоторые из них находятся в списке наиболее высоко посеянных: Ян Непомнящий (5), Александр Грищук (9), Владислав Артемьев (11), Сергей Карякин (13), Петр Свидлер (19).