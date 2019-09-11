онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Битва с США и Китаем: пары выступают с коротким прокатом. LIVE

Фигурное катание. Этап ЮГП в Челябинске. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Челябинске проходит четвертый этап юниорского Гран-при. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:51

Да, баллы будут меньше, потому что ошибки были, но нельзя не сказать, что пара смотрится очень гармонично и выполняет все вполне синхронно. Прокат оставил очень хорошие впечатления.

14:49

Неплохо начала пара, шли чисто, но затем партнер немного неправильно сделал выброс, что способствовало неудачному приземлению юниорки. Но не упала, устояла на ногах.

14:47

Начнет американская пара. Они остаются на льду после окончания разминки. Стоит тоже сказать, что разница между ними составляет четыре года — партнерше 15, фигуристу 19.

14:42

Выходит следующая группа разминки. В ней два российских дуэта — Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов. Третья пара из США Анастасия Смирнова / Данило Синица.

14:40

67,62 балла, что пока первое место. Почти двадцать пять баллов превосходство. Высокую планку задали Ахантьева и Колесов.

14:39

Дорожка шагов — третий уровень, подкрутка — третий, а вот все остальное — четвертый! Невероятно, очень высокие оценки для юниорского уровня. Очень разительна разница между парами.

14:37

Очевидно, что наберут они гораздо больше, чем две другие пары. Прекрасное катание показывают российские юниоры, очень чисто.

14:36

Чисто идет пара — и выбросы, и вращения, и поддержка — все безошибочно!

14:35

А вот и наша пара — Ахантьева / Колесов. Они уже выступали на этапе и заняли второе место.

14:34

Они набирают 43,45 балла и занимают пока первое место.

14:31

Выглядят канадцы чуть получше китайской пары, но тоже очень много ошибок. Не до конца они исполняют элементы, да и синхронность оставляет желать лучшего.

14:30

Жестковато приземляется канадка после поддержки, да и небольшие проблемы с прыжками возникли. А вот после выброса не может она устоять на ногах.

14:29

Выходят на лед Эндрю и Далеман из Канады. Стоит отметить, что это их дебют, а также обратим внимание на их разницу в возрасте — девушка на пять лет младше партнера.

14:28

39,12 балла ставят им судьи, на эту оценку будем ориентироваться пока и мы.

14:25

Идут дальше без серьезных ошибок китайцы, но вот синхронность оставляет желать лучшего. Особенно во вращениях.

14:23

И почти сразу же ошибка — падает партнерша после вращения. Да и выход из поддержки не самый лучший, чуть не роняет Лю фигуристку.

14:23

Разминка закончилась, а значит на льду остается только одна пара — китайский дуэт Лю и Ванг.

14:16

На лед выходит первая группа, в которую входит три пары. В первой разминке выступят китайцы Мотонг Лю / Тианзе Ванг, канадцы Патрисия Эндрю / Закари Далеман и российские фигуристы Ксения Ахантьева / Валерий Колесов.

14:10

А вот какую награду будут получать победители и призеры соревнований в Челябинске:

14:05

Напомним, что на этапе ЮГП в Лейк-Плэсиде весь пьедестал оказался занят россиянами. Наглядная демонстрация превосходства в парном катании. Посмотрим, получится ли повторить это достижение на домашнем этапе?

14:00

Полный список выступающих сегодня выглядит так:

close
13:50

Из перечисленных четырех пар в этом сезоне себя уже неплохо показали Ахантьева / Колесов. На этапе юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде они заняли второе место, набрав 171,19 балла. На видео ниже можно полюбоваться короткой программой дуэта:

13:40

Россию на этом турнире представят Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов.

13:35

Соревнования начнутся в 14.10 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.