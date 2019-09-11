Битва с США и Китаем: пары выступают с коротким прокатом. LIVE

Да, баллы будут меньше, потому что ошибки были, но нельзя не сказать, что пара смотрится очень гармонично и выполняет все вполне синхронно. Прокат оставил очень хорошие впечатления.
Неплохо начала пара, шли чисто, но затем партнер немного неправильно сделал выброс, что способствовало неудачному приземлению юниорки. Но не упала, устояла на ногах.
Начнет американская пара. Они остаются на льду после окончания разминки. Стоит тоже сказать, что разница между ними составляет четыре года — партнерше 15, фигуристу 19.
Выходит следующая группа разминки. В ней два российских дуэта — Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов. Третья пара из США Анастасия Смирнова / Данило Синица.
67,62 балла, что пока первое место. Почти двадцать пять баллов превосходство. Высокую планку задали Ахантьева и Колесов.
Дорожка шагов — третий уровень, подкрутка — третий, а вот все остальное — четвертый! Невероятно, очень высокие оценки для юниорского уровня. Очень разительна разница между парами.
Очевидно, что наберут они гораздо больше, чем две другие пары. Прекрасное катание показывают российские юниоры, очень чисто.
Чисто идет пара — и выбросы, и вращения, и поддержка — все безошибочно!
А вот и наша пара — Ахантьева / Колесов. Они уже выступали на этапе и заняли второе место.
Они набирают 43,45 балла и занимают пока первое место.
Выглядят канадцы чуть получше китайской пары, но тоже очень много ошибок. Не до конца они исполняют элементы, да и синхронность оставляет желать лучшего.
Жестковато приземляется канадка после поддержки, да и небольшие проблемы с прыжками возникли. А вот после выброса не может она устоять на ногах.
Выходят на лед Эндрю и Далеман из Канады. Стоит отметить, что это их дебют, а также обратим внимание на их разницу в возрасте — девушка на пять лет младше партнера.
39,12 балла ставят им судьи, на эту оценку будем ориентироваться пока и мы.
Идут дальше без серьезных ошибок китайцы, но вот синхронность оставляет желать лучшего. Особенно во вращениях.
И почти сразу же ошибка — падает партнерша после вращения. Да и выход из поддержки не самый лучший, чуть не роняет Лю фигуристку.
Разминка закончилась, а значит на льду остается только одна пара — китайский дуэт Лю и Ванг.
На лед выходит первая группа, в которую входит три пары. В первой разминке выступят китайцы Мотонг Лю / Тианзе Ванг, канадцы Патрисия Эндрю / Закари Далеман и российские фигуристы Ксения Ахантьева / Валерий Колесов.
А вот какую награду будут получать победители и призеры соревнований в Челябинске:
Напомним, что на этапе ЮГП в Лейк-Плэсиде весь пьедестал оказался занят россиянами. Наглядная демонстрация превосходства в парном катании. Посмотрим, получится ли повторить это достижение на домашнем этапе?
Полный список выступающих сегодня выглядит так:
Из перечисленных четырех пар в этом сезоне себя уже неплохо показали Ахантьева / Колесов. На этапе юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде они заняли второе место, набрав 171,19 балла. На видео ниже можно полюбоваться короткой программой дуэта:
Россию на этом турнире представят Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов.
Соревнования начнутся в 14.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию короткой программы спортивных пар на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.