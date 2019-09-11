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Справиться без Тутберидзе: россиянин захватил лидерство. LIVE

Фигурное катание. ЮГП. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Челябинске проходит четвертый этап юниорского Гран-при. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей.
Трансляция
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17:54

Костюм у Александра, конечно, для лучших театральных постановок — черный с вкраплениями а-ля битое стекло. Но аксель лишь двойной, каскад тройной лутц + тройной тулуп с помаркой, хотя тройной риттбергер получился хорошо. Вращения заминусовали спортсмену из Белоруссии.

17:50

Александр Лебедев, который ранее катался за сборную России, выходит на лед. Удачи!

17:49

61,05 балла — обыграл он северокорейского фигуриста! Второе промежуточное место.

17:47

Хороший каскад тройной лутц + тройной тулуп, но вот тройной аксель сорвал. Что удивительно, публике он очень понравился! Плюшевые игрушки полетели на лед после его выступления.

17:44

Ча Ен Хен появляется на льду! В ярко-красной рубашке, расшитой золотыми вставками. Красота.

17:38

Разминается вторая группа участников: Ча Ен Хен (Южная Корея), Александр Лебедев (Белоруссия), Диас Джиренбаев (Казахстан), Габриэле Франгипани (Италия), Энди Яо (Австралия).

17:37

53,72 балла. Неубедительно.

17:35

Взбудоражил эстонский фигурист разве что музыкой, но само выступление не получилось. Дважды упал Михаил на заходах на тройные. Расстроен он.

17:32

Михаил Селевко, младший брат Александра Селевко, сейчас будет взрывать лед под Metallica.

17:31

54,09 балла! Лучший результат в карьере. Никогда он полтинник не переходил ранее.

17:29

Перспективный шведский юноша. Прыжки только тройные (в силу возраста он другие пока делать не может), но больше всего понравился артистизм Каспера — в 13 лет успешно представить программу в стиле рок-н-ролл не так уж и просто. Ярко и интересно.

17:25

Каспер Йоханссон на льду!

17:25

59,99 балла! Очень доволен Ен Мен Ро.

17:24

Удивил, надо признаться! Очень быстрые вращения, аксель в три с половиной оборота, риттбергер тройной, заходы на четверные — правда, не очень удачные, но они были. И почему только раньше ничего не было известно про этого юношу из Северной Кореи?!

17:20

Ен Мен Ро под национальную корейскую музыку будет кататься!

17:19

73,73 балла! Единоличный лидер, надо полагать, на несколько разминок уж точно.

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17:17

Есть! Получились у Ильи сольные четверной и тройной прыжки, каскад с небольшой помаркой на выезде, но вытащил. В целом очень содержательное выступление, подкрепленное солидной хореографией и артистизмом.

17:14

Яблоков на льду!

17:13

48,57 балла получает Эрик и нервно улыбается. Не лучшее его выступление.

17:11

С первого тройного прыжка же упал американец, на втором коснулся льда рукой. Вращение хорошие, но на этом все.

17:08

Эрик Сьоберг появляется на льду! Поехали.

17:00

Спортсмены появляются на льду. Список первой разминки: Эрик Сьоберг (США), Илья Яблоков (Россия), Ен Мен Ро (Северная Корея), Каспер Йоханссон (Швеция), Михаил Селевко (Эстония).

16:48

Напомним, что в этом сезоне наши юноши, которые будут выступать сегодня, еще не успели стартовать на этапах Гран-при. А в отсутствие учеников Тутберидзе у них будут все шансы на победу — у каждого. Посмотрим.

16:36

Перед соревнованиями юношей на льду в Челябинске уже успели покататься спортивные пары — наши дуэты заняли весь пьедестал по итогам короткой программы! Первое место досталось дуэту Ксения Ахантьева / Валерий Колесов.

16:28

Яблоков, тренирующийся в группе Виктории Буцаевой, будет выступать вторым. Даниелян и Гуменник — 15-м и 16-м соответственно.

16:20

Сборную России на этом этапе Гран-при представляют Артур Даниелян, Петр Гуменник и Илья Яблоков.

16:10

Прокаты начнутся в 16.55 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.