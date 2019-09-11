Справиться без Тутберидзе: россиянин захватил лидерство. LIVE

Костюм у Александра, конечно, для лучших театральных постановок — черный с вкраплениями а-ля битое стекло. Но аксель лишь двойной, каскад тройной лутц + тройной тулуп с помаркой, хотя тройной риттбергер получился хорошо. Вращения заминусовали спортсмену из Белоруссии.
Александр Лебедев, который ранее катался за сборную России, выходит на лед. Удачи!
61,05 балла — обыграл он северокорейского фигуриста! Второе промежуточное место.
Хороший каскад тройной лутц + тройной тулуп, но вот тройной аксель сорвал. Что удивительно, публике он очень понравился! Плюшевые игрушки полетели на лед после его выступления.
Ча Ен Хен появляется на льду! В ярко-красной рубашке, расшитой золотыми вставками. Красота.
Разминается вторая группа участников: Ча Ен Хен (Южная Корея), Александр Лебедев (Белоруссия), Диас Джиренбаев (Казахстан), Габриэле Франгипани (Италия), Энди Яо (Австралия).
53,72 балла. Неубедительно.
Взбудоражил эстонский фигурист разве что музыкой, но само выступление не получилось. Дважды упал Михаил на заходах на тройные. Расстроен он.
Михаил Селевко, младший брат Александра Селевко, сейчас будет взрывать лед под Metallica.
54,09 балла! Лучший результат в карьере. Никогда он полтинник не переходил ранее.
Перспективный шведский юноша. Прыжки только тройные (в силу возраста он другие пока делать не может), но больше всего понравился артистизм Каспера — в 13 лет успешно представить программу в стиле рок-н-ролл не так уж и просто. Ярко и интересно.
Каспер Йоханссон на льду!
59,99 балла! Очень доволен Ен Мен Ро.
Удивил, надо признаться! Очень быстрые вращения, аксель в три с половиной оборота, риттбергер тройной, заходы на четверные — правда, не очень удачные, но они были. И почему только раньше ничего не было известно про этого юношу из Северной Кореи?!
Ен Мен Ро под национальную корейскую музыку будет кататься!
73,73 балла! Единоличный лидер, надо полагать, на несколько разминок уж точно.
Есть! Получились у Ильи сольные четверной и тройной прыжки, каскад с небольшой помаркой на выезде, но вытащил. В целом очень содержательное выступление, подкрепленное солидной хореографией и артистизмом.
Яблоков на льду!
48,57 балла получает Эрик и нервно улыбается. Не лучшее его выступление.
С первого тройного прыжка же упал американец, на втором коснулся льда рукой. Вращение хорошие, но на этом все.
Эрик Сьоберг появляется на льду! Поехали.
Спортсмены появляются на льду. Список первой разминки: Эрик Сьоберг (США), Илья Яблоков (Россия), Ен Мен Ро (Северная Корея), Каспер Йоханссон (Швеция), Михаил Селевко (Эстония).
Напомним, что в этом сезоне наши юноши, которые будут выступать сегодня, еще не успели стартовать на этапах Гран-при. А в отсутствие учеников Тутберидзе у них будут все шансы на победу — у каждого. Посмотрим.
Перед соревнованиями юношей на льду в Челябинске уже успели покататься спортивные пары — наши дуэты заняли весь пьедестал по итогам короткой программы! Первое место досталось дуэту Ксения Ахантьева / Валерий Колесов.
Яблоков, тренирующийся в группе Виктории Буцаевой, будет выступать вторым. Даниелян и Гуменник — 15-м и 16-м соответственно.
Сборную России на этом этапе Гран-при представляют Артур Даниелян, Петр Гуменник и Илья Яблоков.
Прокаты начнутся в 16.55 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию короткой программы юношей на четвертом этапе юниорского Гран-при в Челябинске.