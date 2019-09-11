«Не лучшие ее прокаты»: Орсер оценил Медведеву

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует двукратного серебряного призера Олимпийских игр – 2018 Евгению Медведеву, оценил выступление фигуристки на контрольных прокатах сборной России, состоявшихся 7 и 8 сентября в Москве. Во время выступления спортсменка допустила несколько достаточно серьезных ошибок.

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Евгения упала и в коротком, и в произвольном выступлениях. Во время первого проката она не удержалась во время исполнения каскада тройной флип + тройной тулуп, который стоит в самом начале. Сама фигуристка затем выразила мнение, что «перестаралась» во втором элементе. Во втором выступлении проблем у Медведевой было больше. Спортсменка начала заход на двойной аксель, однако в последний момент просто передумала его делать. Во время второй попытки исполнить этот прыжковый элемент ее снова ждала неудача – падение. После этого выступление Евгении разладилось окончательно, были видны серьезные недочеты.

При этом Орсер, под руководством которого фигуристка тренируется с весны 2018 года после ухода от российского специалиста Этери Тутберидзе, ничего страшного в таком выступлении не видит.

«Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября...» — приводит слова наставника россиянки РИА «Новости».

Брайан даже вспомнил поговорку, которой его научила Тамара Москвина – первый блин комом.

«Первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня — именно как первый блинчик», — сказал он.

Орсер, говоря о физической форме своей подопечной, отметил, что Евгения находится в хороших кондициях. По его словам, прошедшие прокаты дали ему важную информацию о том, в какой готовности к новому сезону находится Медведева и что нужно исправить до начала официальных соревнований.

Тренер уверен, что катание спортсменки выглядит хорошо, даже несмотря на совершенные ошибки.

Сама Евгения после контрольных выступлений связала свои ошибки с физической готовностью и сообщила, что знает свои слабые стороны. Стоит отметить, что летом Медведева действительно почти не отдыхала – больше месяца она выступала в ледовом шоу, которое проходило в нескольких городах Японии.

«Знаю, над чем работать. Это и физическая подготовка, которую нужно поднимать, и тогда будет все нормально. Ошибки — это во мне. Вчера сорвала, сегодня сорвала. Я буду просто работать, я знаю, почему это происходит, но я буду исправлять», — заявила спортсменка после прокатов.

С такой физической подготовкой и прыжковым набором Евгении будет очень трудно конкурировать в новом сезоне с остальными фигуристками. Она явно проигрывает на фоне олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая на контрольных программах откатала чисто. Не стоит сбрасывать со счетов и ученицу Алексея Мишина Елизавету Туктамышеву – в произвольном прокате она чисто исполнила два тройных акселя.

Но самую главную опасность для Медведевой представляют фигуристки, которые только первый сезон выступают на взрослом уровне.

Ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова, владеющие четверными прыжками, в этом сезоне будут пробовать свои силы на одном уровне с именитыми соперницами.

На контрольных прокатах Трусова уже показала ошеломительную программу, которая привела в восторг всех зрителей, которые наблюдали за этим выступлением. 15-летняя фигуристка исполнила четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип в произвольной программе.

У Щербаковой коронный элемент – лутц в четыре оборота, что тоже является серьезной заявкой на медали и попадание в сборную. Чуть уступает Анне и Александре еще одна ученица Тутберидзе, которая в этом сезоне также выступит на взрослом уровне – Алена Косторная. Она решила сосредоточиться на исполнении тройного акселя, которым пока идеально владеют только две спортсменки – Туктамышева и японка Рика Кихира.