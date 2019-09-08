«Возраст сказался — старею»: что изменилось в Загитовой

«А вам что-то не понравилось?»

Фигуристки сборной России продемонстрировали в «Лужниках» новые короткие программы на сезон-2019/20, и одной из удививших публику одиночниц неожиданно стала Алина Загитова. Причем удивила она не только на льду, но и в микст-зоне во время интервью, но обо всем по порядку.

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Во-первых, несмотря на то, что большую часть этого межсезонья олимпийская чемпионка провела на шоу в Японии, она смогла уже к началу сентября набрать хорошую соревновательную форму и без ошибок исполнить свой короткий номер под песню Ясмин Леви Me Voy («Я ухожу»).

Это стало приятным сюрпризом на фоне упавших Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой, а также Елизаветы Туктамышевой, которая сделала каскад 1+2 вместо 3+3. Особенно если вспомнить саму Загитову образца прошлого года — тогда она тоже допускала немало ошибок на контрольных прокатах и выглядела куда нервознее.

Во-вторых, ученица Этери Тутберидзе, очевидно, пережила за это лето сильные внутренние изменения. Если предыдущие два сезона на взрослом уровне она выглядела, как застенчивый ребенок, которого неожиданно вывели на сцену и заставили играть роль суперзвезды, то теперь Алина искренне наслаждалась своим прокатом, безумием фанатов и вниманием журналистов.

«Все лето я провела в гастролях, но времени на отдых мне тоже хватило. Я выходила сегодня на лед совершенно спокойно. Теперь чувствую себя свободнее, может, возраст сказался — старею!» — смеялась фигуристка.

По поводу своего проката Загитова высказалась в весьма позитивном ключе — без привычного «всегда есть, над чем работать» и «тренеры укажут мне ошибки».

«Я всем довольна — было важно чисто прокатать программу, — прямо заявила спортсменка. — Правда, мнение тренеров я еще не знаю, мы не успели обсудить. А вечером нас еще ждет разбор программ с представителями Федерации фигурного катания России».

Дала спортсменка и оценку композиции, под которую ставила программу.

«Голос в песне звучит слишком громко? У моей героини разрывается душа, поэтому голос и должен выделяться. А вам что-то не понравилось?

— сказала фигуристка. — А вообще мне при таком музыкальном сопровождении легче кататься. Я прямо кайфую. В такой стилистике редко выступают в фигурном катании, поэтому мы и выбрали песню Леви. Знаю, что сама певица также одобрила мой выбор, — мне было приятно».

Загитова заверила, что короткая программа уже полностью готова и вносить в нее какие-либо серьезные изменения не планируются. Напоследок спортсменка смешной гримасой отреагировала на вопрос о слухах о том, что она якобы могла сняться с контрольных прокатов, заставив публику рассмеяться.

Харизматичная и заигрывающая с собеседниками Загитова — такого мы еще не видели.

Будет крайне интересно понаблюдать за дальнейшим развитием личности олимпийской чемпионки по ходу этого сезона.

«Пусть считают, что я плачу своим фанатам»

Евгения Медведева откатала программу под песню группы Muse (Exogenesis Symphony Part III) с серьезной ошибкой — допустила падение со второго прыжка в каскаде тройной флип + тройной тулуп.

Однако и она после выступления заверила, что довольна прокатом, поскольку смогла показать зрителям программу в том виде и с теми эмоциями, с которыми хотела.

Что же до ошибки, то Евгения объяснила ее тем, что «излишне перестаралась».

«Моим выступлением довольна и тренер Трейси Уилсон, и хореограф Илья Авербух. Программа получилась без «съеденных» моментов. Ошибка была только одна, и ее причина не в волнении или недоработке на тренировках.

Я выехала с флипа так здорово, что сама не ожидала, и потом переборщила на следующем прыжке. Но я знаю, как корректировать это», — сообщила фигуристка.

Поделилась Медведева и мнением о поддержке фанатов, которые устроили на катке завал из алых роз после ее выступления.

Девушка призналась, что раньше повышенное внимание ее нервировало, но с недавних пор все изменилось.

«Я чувствую, что на арене сидят мои люди, со многими из которых я лично знакома.

Кто-то из недоброжелателей считает, что я плачу своим фанатам зарплату. Ну и пусть! Мне все равно», — заявила спортсменка.

Напоследок серебряный призер Пхенчхана отметила, что у нее фактически не было отдыха этим летом — только выступления на шоу и тренировки, — однако именно это и позволило ей сохранить «отличную форму».

На контрольном прокате произвольной программы у Медведевой будет хорошая возможность показать свои физические кондиции, поскольку это выступление продлится целых четыре минуты и прыжков там будет значительно больше.

А пока хореограф Авербух поддержал слова своей подопечной о том, что ей в полной мере удалось представить программу зрителям.

«Женя каталась одухотворенно и выразила тот смысл, что мы заложили: как спортсмен следует за своей звездой, мечтой, своим ангелом-хранителем, который есть у каждого человека»,

— цитирует специалиста ТАСС.

При этом Авербух все же признал, что падение с каскада слегка нарушило общую канву повествования, так что фигуристке еще есть, «куда расти в этой программе».