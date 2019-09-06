«Наконец-то это закончилось»: почему выпускают Кокорина и Мамаева

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев спустя чуть менее года выйдут на свободу. Данное решение принял Алексеевский районный суд, который 6 сентября провел выездное заседание в исправительной колонии №4, где футболисты отбывали свое наказание с июля этого года.

«Суд постановил досрочно освободить Кокорина и Мамаева. Решение вступит в силу в течение десяти дней»,

— заявил адвокат заключенных Юрий Падалко.

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Именно Падалко представлял интересы осужденных на очередном заседании, а не личные адвокаты футболистов. Ранее Мамаев был подопечным Игоря Бушманова, Александр Кокорин — Андрея Ромашова и Татьяны Стукаловой, а Кирилл Кокорин пользовался услугами Вячеслава Барика.

О том, что все трое заключенных, осужденных за избиение главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, вероятнее всего покинут колонию Падалко заявил накануне слушания.

«Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Представители Дениса Пака оставили все на усмотрение суда. В их заявлении нет слов о том, что они будут против освобождения заключенных. Думаю, их должны отпустить», — цитирует Падалко РИА «Новости».

В связи с этим, футболисты могут покинуть колонию уже 17 сентября.

Однако, по данным РИА «Новости», решение по Александру Кокорину принято в силу уже 6 сентября. Вероятно, это связано с переговорами нападающего с петербургским «Зенитом». 1 июля контракт 29-летнего форварда с сине-бело-голубыми истек, и Александр стал свободным агентом. 2 сентября трансферное окно в России закрылось, однако, согласно регламенту, клубы имеют право заявить игроков, которые не имеют контрактных обязательств с другими клубами. Как утверждает журналист Василий Конов, руководство «Зенита» в ближайшее время предложит Кокорину новый контракт. Это подтвердил и гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Само слушание проходило в закрытом режиме, доступ представителям СМИ, а также друзьям и родственникам фигурантов дела был запрещен. В связи с этим, например, супруга Александра Кокорина Дарья предпочла провести отдых на одном из курортов, а жена Павла Мамаева Алана занялась кинопроектом. Однако новость о долгожданном освобождении футболистов — а под стражей они находились с октября 2018 года, сначала пребывая в Бутырском следственном изоляторе Москвы и только потом — в колонии, — они вниманием обойти не смогли.

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — приводит Sport24 слова матери Александра и Кирилла Кокориных Светланы.

Напомним, что инцидент произошел еще 8 октября прошлого года. Сначала Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с Кириллом Кокориным, Александром Протасовицким и несколькими девушками отдыхали в ночном клубе. Однако, выйдя оттуда, они вступили в конфликт с Виталием Соловчуком, сидевшего в своем автомобиле на парковке. Компания избила водителя, после чего отправилась в одно из кофейных заведений на Большой Никитской улице столицы. Там у Александра и Кирилла Кокориных возникла словесная перепалка с Денисом Паком, сидевшего поблизости от компании. В частности, чиновник обратил внимание футболистов на то, что те шумно себя ведут и, как выяснилось на судебных слушаниях, обронил в их адрес нелицеприятные высказывания.

В ответ на это Александр Кокорин ударил Пака стулом по голове.

Позже в конфликт вмешался Сергей Гайсин, пытавшийся урегулировать ситуацию, однако также получил несколько ударов от Мамаева и Протасовицкого. В итоге спустя несколько дней в отделение полиции сначала доставили хавбека «Краснодара», а затем — Кокорина.

Все четверо во время расследования находились под стражей в СИЗО и не выходили оттуда до лета.

8 июня Пресненский суд признал их виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив братьев Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев.

Апелляции защиты подсудимых были отклонены, а Мосгорсуд позже отменил и решение Пресненского суда, изменив квалификацию действий обвиняемых, но оставив сроки прежними.

В июле братья Кокорины и Мамаев были этапированы в исправительную колонию №4, которая находится в Алексеевке (Белгородская область), а вот Александр Протасовицкий был отправлен отбывать свое наказание в колонию в Брянской области.