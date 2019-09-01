Отмененный гол и чудо Жиркова: как «Спартак» проиграл «Зениту»

Еще только начало сезона, а у «Спартака» уже выдалась одна из самых сложных недель в году.

Сначала был напряженный матч против «Крыльев Советов» в Самаре, когда на гол лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Соболева красно-белые смогли ответить двумя своими (2:1), но оставили на поле немало сил.

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Затем последовала полная разочарования встреча с португальской «Брагой» в Москве в рамках последнего отборочного раунда в групповой этап Лиги Европы, которая закончилась поражением «Спартака» (1:2) и вылетом из еврокубков.

И вот теперь подопечным Олега Кононова предстояло принять петербургский «Зенит» — своего главного антагониста, который к тому же был изрядно раздосадован нелепым проигрышем «Уфе» (0:1) в предыдущем туре РПЛ.

Сергей Семак выбрал для этой встречи свой самый оптимальный состав — необычным могло показаться лишь появление с первых минут 36-летнего Юрия Жиркова, но и с этим тренер, как оказалось позднее, совершенно угадал.

А вот Кононов не стал выпускать в старте нападающего Эсекьеля Понсе, который допустил несколько грубых ошибок в матче с «Брагой».

Обе команды начали матч на высоких скоростях — мяч метался с одной половины поля на другую, то и дело затевались единоборства.

Уже на третьей минуте Аяз Гулиев получил желтую карточку за то, что пошел в рискованный подкат и въехал шипами в ногу Игоря Смольникова.

А спустя еще семь минут «Спартак» чуть не пропустил: Эмилиано Ригони протащил мяч в штрафную и аккуратно покатил на неожиданно ворвавшегося Дзюбу. Тот нанес удар по воротам без какого-либо сопротивления, но угодил в штангу.

Красно-белые ответили на эту дерзость собственной атакой, перехватив мяч и большими силами осадив чужие ворота, однако довести дело до удара никак не получалось: мяч метался по штрафной, рикошетя от ног защитников. В конце концов Роман Зобнин решился пробить с линии штрафной — выше ворот.

В таком стиле «Спартак» и «Зенит» продолжали обмениваться атаками средней зрелищности, а самым опасным моментом встречи долго оставался удар Дзюбы в штангу.

Слегка разбавили такое развитие событий желтая карточка Айртона, который сорвал фолом перспективную атаку питерцев, а также гол Самуэля Жиго из офсайда, вызвавший изрядное воодушевление на трибунах.

Наконец на 27-й минуте красно-белые чуть не забили мяч по всем правилам. Магомед Оздоев сфолил на Зелимхане Бакаеве и привез опасный «стандарт» прямо перед собственной штрафной, получив к тому же желтую карточку.

Шюррле нанес прямой удар со штрафного, и мяч летел в ближнюю «девятку», — фанаты даже радостно взревели, поскольку сетка активно затрепыхалась, но оказалось, что снаряд лишь приземлился на ворота сверху.

Тем не менее это явно придало спартаковцам сил, и они провели ударную пятиминутку, в ходе которой снова поразили створ «Зенита» — на этот раз по-настоящему и без всякого офсайда.

Гулиев выполнил навес в штрафную, Лунев вышел из ворот и выбил мяч кулаками в поле, но на свою голову отправил его прямо в ноги Бакаеву. Тот немного подработал снаряд и что есть силы запустил его в ворота — гол! Но не тут-то было.

У арбитра встречи Виталия Мешкова возникли сомнения в том, насколько правильно Бакаев принял неожиданную «передачу» от Лунева, и судья отправился смотреть видеоповтор. Оказалось, что игрок слегка помог себе рукой в укрощении мяча, так что гол был отменен.

После этого подопечные Кононова слегка подсели психологически и отдали преимущество «Зениту», что привело к печальным для них последствиям под конец первого тайма, хотя изначально ничто не предвещало беды.

Ригони выполнил подачу с углового в штрафную площадь «Спартака», но получилось слишком сильно — мяч перелетел через всех и уже начал уходить в поле.

Однако тут вторым темпом подключился Юрий Жирков и, недолго думая, приложился по снаряду. Удар получился ювелирным — мяч влетел прямо в дальнюю «девятку».

Учитывая, что Жирков не забивал с 2017 года, этот гол можно назвать действительно фантастическим. Так «Зенит» неожиданно даже для себя вышел вперед на 41-й минуте встречи.

Концовка первого тайма, к которому судья компенсировал целых пять минут, прошла во всеобщей суматохе: «Спартак» судорожно пытался атаковать, «Зенит» отбивался, а олицетворением происходящего на поле стала желтая карточка Ригони, который грубо снес Айртона в подкате, при этом совершенно не попав по мячу.

Во второй тайме изменения в состав своей команды первым внес, как ни странно, Семак, а не Кононов.

Вместо Ригони, который по факту стал автором голевой передачи на Жиркова, вышел Алексей Ерохин.

Однако особенно на развитии игры это не сказалось. «Спартак» на правах хозяина выглядел немного активнее, «Зенит» дисциплинированно оборонялся — все продолжалось в прежнем ключе.

Единственным заметным изменением после первого тайма стало то, что Жирков, приободренный собственным голом, принялся более активно бегать в атаку и однажды чуть не увел мяч из-под носа у Максименко, поднявшись ради прессинга в чужую штрафную.

В остальном логика событий оставалась такой же, и красно-белые были вознаграждены за свои старания несколькими хорошими моментами.

Так, на 60-й минуте Айртон пробил с рикошетом от ноги Бранислава Ивановича, и мяч полетел в ближний угол, но Лунев успел припасть к земле и зафиксировать снаряд.

А сразу после этого Гус Тиль заработал перспективный «стандарт», обыграв Ивановича и заставив его сфолить на линии штрафной. Однако Георгий Джикия не сумел воспользоваться отличной «точкой», пробив прямо в стенку.

На 64-й минуте Кононов выпустил на поле нападающего Понсе вместо Джордана Ларссона в надежде на то, что тот поможет решить проблемы с реализацией.

64′ Первая замена у красно-белых: Понсе вместо Ларссона.#СпартакЗенит – 0:1 pic.twitter.com/25sSm0sWjR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019

Однако вместо этого «Спартак» сам чуть не пропустил: Оздоев навесил на дальнюю штангу, где Дзюба легко выиграл борьбу у Николая Рассказова и пробил головой — мяч пролетел в миллиметрах от штанги. Спустя всего минуту нападающего вновь вывели на ударную позицию в чужой штрафной, но он попал прямо в ногу Джикии.

Тем не менее это оказалось лишь короткой вспышкой энтузиазма питерцев, после чего гости прагматично вернулись к режиму бдительной обороны.

На заключительную часть встречи Кононов и Семак выпустили по два свежих игрока: в «Спартаке» Наиль Умяров вышел вместо Гулиева, а Лоренсо Мельгарехо — вместо Бакаева; в «Зените» же Олег Шатов заменил Азмуна, а Далер Кузяев — Жиркова.

Но если сине-бело-голубые явно следовали своему плану на удержание счета, и вышедшие футболисты без проблем вливались в такую игру, то спартаковцы никак не могли добиться того, чего хотели, — реализовать хотя бы один момент.

Под конец у капитана красно-белых Джикии начали сдавать нервы, и он буквально набросился на Оздоева, случайно толкнувшего Максименко в чужой штрафной.

Арбитр обошелся без желтых карточек, понимая, какие эмоции обуревали игроков в тот момент. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток, и футболисты «Зенита» принялись обнимать сидевшего на скамейке Жиркова — именно он принес им победу в главном матче страны. Спартаковцы же направились к своей фанатской трибуне — аплодировать за поддержку на протяжении этой невероятно сложной недели и просить прощения за второе поражение подряд.