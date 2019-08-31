Дочь Тутберидзе в Лейк-Плэсиде на юниорском Гран-при. LIVE

Начинает чешский дуэт. Сестра и брат Натали Ташлерова и Филипп Ташлер.
Вот кто выступит в последней разминке.
Участники последней разминки на льду. Скоро узнаем, кто выиграет этот этап в танцах.
Упавшие очень больно в ритм-танце Анна Лаврова и Максвелл Гард из США снимаются с сореванований, а у нас заливка льда перед разминкой сильнейших, где выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин!
74,16 за произвольную и в сумме 122,95 — только пятое место у канадцев.
Под «Мартрицу» выступали, но все же в ролях Нео и Тринити чувствовали себя недостаточно уверенно. Однако перспектива есть.
Канадцы Ирина Гальянова и Грэйсон Локхэд выступают.
83,32 за прокат и 139,75 в сумме. Трейси Уилсон довольна. Это, конечно, другой уровень.
Прекрасное выступление — у нас будут новые промежуточные лидеры.
Японцы Утана Йошида и Шинго Нишияма выступают.
77,85 за проивольный танец, и это второй результат. А вот в сумме — 123,88. Это первая позиция на данный момент!
Кажется, очень перспективный дуэт мы наблюдаем. Задорно и ярко катаются Носовицкие. Был рассинхрон в твиззлах, но в целом хороший прокат. Вот только обойдут ли британцев?
Не просто брат с сестрой, но еще и близнецы — Мария и Михаил Носовицкие, представляющие Израиль, на льду.
Передержали поддержку, но в итоге 75,72 и 122,90 в сумме — и Братти с Куйра уступили британцам.
Неплохой французский дуэт. Легко смотреть за катанием ребят, другое дело, что ошибок у них пока тоже предостаточно было.
Начинают французы Эмили Братти и Матье Куйра.
Вот список участников второй разминки и их положение после ритм-танца.
Вторая разминка начинается. А вот положение после первой.
74,09 за произвольный танец и в сумме с ритм-танцем это 120,21 — рокировочка у нас, потому что после ритм-танца итальянцы опережали британцев, а теперь проигрывают.
Неплохой прокат, но есть еще над чем работать итальянцам. Впрочем, они обычно достаточно поздно раскрываются.Будут с британцами бороться.
Сара Кампанини и Франческо Рива из Италии на льду. Под Людовико Эйнауди выступают.
78,64 и 123,38 — пока с каждым прокатом у нас лучше и лучше выступления.
А вот здесь молодцы ребята! Секция твиззлов на четвертый уровень, еще и с плюсами. Дальше не без помарок, но это очень качественное выступление.
Саша Фир и Джордж Уодделл из Великобритании представляют произвольный танец следующими.
64,02 и 104,33 в сумме — у нас новые лидеры. Федя Шаронов, уроженец Санкт-Петербурга, сказал: «Привет, мам, привет, пап!»
В концовке тягучий рок-н-ролл «Скорпов» сменился поп-хип-хоп обработкой их трека. Немного странно выглядело. В целом у ребят получилось далеко не все.
Катица Кедвес и Федор Шаронов из Венгрии под Scorpions. Классный трек — I'm Still Lovin' You.
5,77 получают Равтани и Батиа. Ну, будет последнее место, но это не главное, конечно.
Странно, конечно, такое наблюдать. Индийцы тут не для того, чтобы соревноваться, конечно. Но это первый шаг. Зато бодрая индийская песня прозвучала.
Харшита Равтани и Ванш Батиа начинают. Индийский дуэт — это, конечно, диковинка приличная.
Вот кто выступит в первой разминке, которая уже подходит к концу.
Вот положение лидеров после ритм-танца:
1. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США) – 66,17 2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 62,12 3. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) – 61,32 4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 60,69 5. Элла Алес – Даниэль Царик (США) – 57,73 6. Утана Йошида – Шинго Нишияма (Япония) – 56,43 7. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) – 48,79 8. Анна Лаврова – Максвелл Гарт (США) – 47,31... 11. Сара Кампанини – Франческо Рива (Италия) – 46,12... 12. Саша Фиар – Джордж Уоделл (Великобритания) – 44,74
На втором этапе юниорского Гран-при в американском Лэйк-Плэсиде танцевальные пары показывают произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.