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Дочь Тутберидзе в Лейк-Плэсиде на юниорском Гран-при. LIVE

ЮГП. Лейк-Плэсид. Танцы. Произвольный танец. ОНЛАЙН

На втором этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в сезоне пары показывают произвольный танец. В числе прочих борется дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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18:37

Начинает чешский дуэт. Сестра и брат Натали Ташлерова и Филипп Ташлер.

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18:05

Вот кто выступит в последней разминке.

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18:32

Участники последней разминки на льду. Скоро узнаем, кто выиграет этот этап в танцах.

18:12

Упавшие очень больно в ритм-танце Анна Лаврова и Максвелл Гард из США снимаются с сореванований, а у нас заливка льда перед разминкой сильнейших, где выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин!

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18:10

74,16 за произвольную и в сумме 122,95 — только пятое место у канадцев.

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18:07

Под «Мартрицу» выступали, но все же в ролях Нео и Тринити чувствовали себя недостаточно уверенно. Однако перспектива есть.

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18:04

Канадцы Ирина Гальянова и Грэйсон Локхэд выступают.

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18:03

83,32 за прокат и 139,75 в сумме. Трейси Уилсон довольна. Это, конечно, другой уровень.

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18:01

Прекрасное выступление — у нас будут новые промежуточные лидеры.

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17:57

Японцы Утана Йошида и Шинго Нишияма выступают.

17:56

77,85 за проивольный танец, и это второй результат. А вот в сумме — 123,88. Это первая позиция на данный момент!

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17:53

Кажется, очень перспективный дуэт мы наблюдаем. Задорно и ярко катаются Носовицкие. Был рассинхрон в твиззлах, но в целом хороший прокат. Вот только обойдут ли британцев?

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17:49

Не просто брат с сестрой, но еще и близнецы — Мария и Михаил Носовицкие, представляющие Израиль, на льду.

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17:48

Передержали поддержку, но в итоге 75,72 и 122,90 в сумме — и Братти с Куйра уступили британцам.

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17:46

Неплохой французский дуэт. Легко смотреть за катанием ребят, другое дело, что ошибок у них пока тоже предостаточно было.

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17:42

Начинают французы Эмили Братти и Матье Куйра.

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17:41

Вот список участников второй разминки и их положение после ритм-танца.

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17:37

Вторая разминка начинается. А вот положение после первой.

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17:34

74,09 за произвольный танец и в сумме с ритм-танцем это 120,21 — рокировочка у нас, потому что после ритм-танца итальянцы опережали британцев, а теперь проигрывают.

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17:32

Неплохой прокат, но есть еще над чем работать итальянцам. Впрочем, они обычно достаточно поздно раскрываются.Будут с британцами бороться.

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17:28

Сара Кампанини и Франческо Рива из Италии на льду. Под Людовико Эйнауди выступают.

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17:27

78,64 и 123,38 — пока с каждым прокатом у нас лучше и лучше выступления.

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17:21

А вот здесь молодцы ребята! Секция твиззлов на четвертый уровень, еще и с плюсами. Дальше не без помарок, но это очень качественное выступление.

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17:21

Саша Фир и Джордж Уодделл из Великобритании представляют произвольный танец следующими.

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17:20

64,02 и 104,33 в сумме — у нас новые лидеры. Федя Шаронов, уроженец Санкт-Петербурга, сказал: «Привет, мам, привет, пап!»

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17:18

В концовке тягучий рок-н-ролл «Скорпов» сменился поп-хип-хоп обработкой их трека. Немного странно выглядело. В целом у ребят получилось далеко не все.

17:14

Катица Кедвес и Федор Шаронов из Венгрии под Scorpions. Классный трек — I'm Still Lovin' You.

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17:12

5,77 получают Равтани и Батиа. Ну, будет последнее место, но это не главное, конечно.

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17:10

Странно, конечно, такое наблюдать. Индийцы тут не для того, чтобы соревноваться, конечно. Но это первый шаг. Зато бодрая индийская песня прозвучала.

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17:06

Харшита Равтани и Ванш Батиа начинают. Индийский дуэт — это, конечно, диковинка приличная.

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17:05

Вот кто выступит в первой разминке, которая уже подходит к концу.

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17:02

Вот положение лидеров после ритм-танца:

1. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США) – 66,17 2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 62,12 3. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) – 61,32 4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 60,69 5. Элла Алес – Даниэль Царик (США) – 57,73 6. Утана Йошида – Шинго Нишияма (Япония) – 56,43 7. Ирина Гальянова – Грэйсон Локхэд (Канада) – 48,79 8. Анна Лаврова – Максвелл Гарт (США) – 47,31... 11. Сара Кампанини – Франческо Рива (Италия) – 46,12... 12. Саша Фиар – Джордж Уоделл (Великобритания) – 44,74

17:00

На втором этапе юниорского Гран-при в американском Лэйк-Плэсиде танцевальные пары показывают произвольный танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.