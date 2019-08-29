Группа смерти для «Локо»: чем запомнилась жеребьевка ЛЧ

Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света. Среди них оказались также российские «Зенит» и «Локомотив». Забегая вперед скажем, что одному из отечественных клубов повезло, а вот второму в этот вечер фортуна решила не улыбаться.

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Счастливыми сегодня можно назвать только болельщиков «Зенита».

Да, команды, попавшие вместе с сине-бело-голубыми в группу G, крайне неуступчивые. «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия) — звучит солидно.

Однако, если посмотреть на те клубы, которые могли выпасть петербуржцам (испанские «Реал» и «Атлетико» или дортмундская «Боруссия» из второй корзины, итальянский «Интер» из третьей и турецкий гранд «Галатасарай» из четвертой), становится понятно, что жребий к действующим чемпионам России был благосклонен. Чего не скажешь о «Локомотиве».

«Железнодорожники», оказавшиеся в четвертой корзине, попали в группу D, где будут биться с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).

Фавориты в этой группе очевидны: чемпионы Италии и «матрасники» давно приучили любителей футбола к уверенным выходам в плей-офф ЛЧ и даже в финал. Так, «Ювентус» участвовал в финалах турнира в 2015 и 2017 годах (правда, проиграл), а мадридцы — в 2014-м и 2016-м (с таким же успехом).

Не списываем со счетов и немецкий «Байер». «Аспириновые» являются завсегдатаями еврокубков и обладают большим опытом, так что борьба за первые два места в этой группе будет яркой.

И чем не повод «Локомотиву» вступить в эту битву за весну? Отличное по меркам Российской премьер-лиги (РПЛ) усиление в летнее трансферное окно, переполненная домашняя арена и отсутствие груза ответственности одного из фаворитов группы (чем как раз обременен «Зенит») обязывают красно-зеленых раскрепоститься и показать тот футбол, за который команду Юрия Семина любят в России.

А вот как выглядят все группы Лиги чемпионов.

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион» «РБ Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Стоит отметить, что первый тур группового этапа пройдет 17 и 18 сентября, а завершится групповая стадия 10 и 11 декабря.

Помимо этого, в Монако были вручены награды лучшим игрокам прошедшего европейского сезона.

Так, вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер был признан УЕФА лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19. В голосовании 26-летний голкипер действующих победителей турнира опередил француза Уго Льориса из «Тоттенхэма» и немца Марка-Андре тер Штегена, защищающего ворота «Барселоны».

Лучшим полузащитником назвали новичка «Барселоны» Френки де Йонга. 22-летний экс-игрок «Аякса», сенсационно дошедший с голландской командой до полуфинала, оставил не у дел Джордана Хендерсона («Ливерпуль») и Кристиана Эриксена («Тоттенхэм Хотспур»), которые, между прочим, встречались в финале турнира.

Без награды не остался и капитан «Барселоны» Лионель Месси — он был признан УЕФА лучшим нападающим прошедшего сезона Лиги чемпионов. Лидер сине-гранатовых опередил в голосовании сенегальца Садио Мане из «Ливерпуля» и своего извечного соперника Криштиану Роналду, отыгравшего последний год в «Ювентусе».

Но лучшим игроком Европы назвали не Лео и не Криштиану...

Заветная статуэтка досталась защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Помимо звания лучшего игрока в целом, голландец также был признан сильнейшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В этом голосовании он обогнал своего одноклубника Трента Александер-Арнольда и Маттейса де Лигта, сменившего этим летом «Аякс» на «Ювентус». Так, своими индивидуальными наградами Вирджил поставил жирную точку в европейском походе «Ливерпуля» за главным трофеем Европы.

«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.