«Загитова в это время тренируется»: как Медведева стала послом

27 августа на специальной пресс-конференции президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил о выборе посла российской команды на Игры-2020 в Токио. Им стала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Фигуристке предстоит не только представить олимпийскую команду России летом 2020 года в столице Японии, но и заняться продвижением олимпийских и паралимпийских ценностей по всей стране.

В связи с данным событием среди многочисленных поклонников фигурного катания в России возник спор относительно того, по каким критериям был сделан выбор именно в пользу подопечной канадского специалиста Брайана Орсера. При этом Медведевой был поставлен уже очевидный противовес в образе чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой.

Реклама

«Газета.Ru» обратилась к известному тренеру, призеру Игр Альбервиле и Лиллехаммере Александру Жулину, а также к серебряному призеру Наганов-1998 и вице-президенту Федерации фигурного катания города Москвы Олегу Овсянникову, чтобы решить данный вопрос, и узнала, как новый род деятельности может сказаться на карьере фигуристки.

— Как оцените выбор в пользу Медведевой? Почему именно она?

Александр Жулин: Женя — один из тех представителей российского спорта, которая имеет богатый опыт вне соревновательных мероприятий. Когда у нее была травма, она выступала перед комиссией МОК относительно той допинговой истории, приключившейся на Олимпиаде в Пхенчхане. Уверен, что этот выбор оправдан, но главное, чтобы она не забывала про фигурное катание.

Олег Овсянников: Наверное, это хорошо. Кандидатура Медведевой в данном случае скорее оправданна, чем нет. Ее выступление перед МОК оказало большое влияние на будущее ОКР. Она может держать удар, имеет сильный авторитет, потому положиться на нее можно. Я видел ее выступление, Евгения была очень искренней. Посмотришь на нее и подумаешь: «Как можно такую обидеть?» Восстановление Олимпийского комитета России во многом и ее заслуга.

— Первое, на что можно обратить внимание — кандидатура «зимника» на летнюю Олимпиаду. Насколько логичным кажется такое решение? И вообще — чем Медведева выделяется среди остальных?

А.Ж.: Видимо, Евгения умеет хорошо говорит. У нее хороший имидж. Почему нет? Она симпатичная девушка, хорошая фигуристка, призер Олимпиады и имеет множество наград. В принципе, она достойна этого.

О.О.: То, что на летнюю Олимпиаду позвали представителя зимних видов спорта, нет ничего зазорного. Тут в принципе нет никакой разницы: «летники» или «зимники». Медведева — весомая фигура в медиапространстве, потому выбор в ее пользу не должен вызывать сомнений. Да и наверняка в истории уже были случаи, когда на летнюю Олимпиаду звали спортсмена из зимних видов и наоборот. Олимпийский комитет ведь один, тут таких разделений нет.

— Почему, например, не выбрали Алину Загитову?

А.Ж.:

Наверное, Алина в это время будет тренироваться, в отличие от Евгении. Видимо, у Медведевой будет запланированный отгул от тренировок. Наверняка это все уже давно согласовано. Но я не думаю, что Женя будет находиться в Токио на протяжении всей Олимпиады. Если она будет там торчать все Игры, то это может плохо сказаться на ее карьере.

Вероятно, Евгения отправится в Токио всего на несколько дней, после чего вернется в Торонто и возобновит тренировочный процесс, на что я очень надеюсь.

О.О.: Я не считаю, что Загитова была бы более достойным кандидатом на данную должность. В любом случае — Олимпийский комитет свой выбор сделан. И этот выбор оправдан. К тому же, Женя повзрослее Алины. Я не против Загитовой, но за Медведеву играет ее опыт выступления на исполкоме МОК. Она была в этой шкуре, со своей сложной миссией она справилась. Почему бы не предоставить ей такую возможность?

— Кто выглядит более предпочтительным в роли посла олимпийской сборной: Медведева или Загитова?

А.Ж.: За Евгению сыграло то, что она уже заявила о себе в Олимпийском комитете России, когда выступала перед МОК на тему того допингового скандала. Значит, хорошо себя зарекомендовала, и в ОКР решили ничего не менять. К тому же Алина все-таки моложе Жени. Медведева сейчас уже зрелая девушка, у нее хорошо подвешен язык. Это определенно сыграло свою роль.

О.О.: Очевидно, что мешать две разные ситуации в одну не нужно. Видел, что уже началась непонятная травля в адрес Медведевой на этом фоне. Пускай Евгения и Алина решают свои вопросы на льду, а в данной сфере деятельности их пересекать нет необходимости. Для России Медведева и Загитова должны быть одинаково любимы.

Они вдвоем сделали большой вклад в отечественное фигурное катание, потому не стоит рассуждать о том, что одна в чем-то хуже, а другая — лучше. Любая другая страна была бы безумно счастлива такой конкуренции и противостоянию.

— Среди поклонников фигурного катания образовалось очень противоречивое, но вместе с этим интересное мнение, что у кого-то из руководства есть интерес в неком продвижении Медведевой. Есть ли хоть какое-то основание для этого? И если да, то зачем? Прошлый сезон получился для Евгении очень тяжелым. Является ли такой шаг ОКР навстречу фигуристке с целью избавить ее от негативного фона, который сейчас окружает ее?

А.Ж.: Вряд ли. Если говорить о том, с чем столкнулась Евгения по ходу прошлого сезона, то ей надо не обращать на это внимание, а усердно готовиться к новому сезону. А решение ОКР назначить Медведеву послом олимпийской сборной России в Токио и негатив, который сформировался вокруг нее, никак не взаимосвязаны.

Будь она хоть трижды посол, но если она сорвет хотя бы пару элементов на льду, то ей такое доверие со стороны руководства олимпийского комитета никак не поможет.

О.О.: Я прекрасно знаю руководство Федерации фигурного катания России (ФФККР) и лично ее президента Александра Горшкова. Могу с уверенностью сказать, что там ко всем фигуристам стараются относиться одинаково и очень бережно к каждому. Возможно, кто-то в федерации и любит какого-то фигуриста больше остальных, но откровенной работы по продвижению кого-то конкретного я не видел. Негативный фон вокруг Медведевой? А что, он такой большой что ли? Обязательно поговорю с ней по этому поводу на контрольных прокатах, но убежден, что она на это никак не обращает внимания. Она сильнее и выше этого всего. Я как член руководства Федерации фигурного катания города Москвы заявляю, что предвзятого и особенного отношения к Медведевой нет абсолютно. Она находится наравне со всеми остальными российскими фигуристами.