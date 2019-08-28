Тараканова и дочь Тутберидзе: что Россия покажет на Гран-при в США

Второй этап юниорского Гран-при стартует в США. Соревнования пройдут с 29 по 31 августа в городе Лейк-Плэсиде. На турнире будут представлены все четыре дисциплины фигурного катания – женское и мужское одиночное, а также танцевальные и спортивные пары. Стоит отметить, что на первом этапе, который состоялся во французском Куршевеле, свои прокаты не показывали спортивные пары.

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Первый этап Гран-при среди юниоров ознаменовался тем, что российские фигуристы заняли пять призовых мест из девяти. В женском катании отличились две ученицы именитого российского специалиста Этери Тутберидзе – Камила Валиева, занявшая первое место, и Майя Хромых, ставшая третьей. На пьедестал среди юношей вступил 13-летний Андрей Куртовой. Фигурист, представляющий Санкт-Петербург, замкнул тройку лидеров. Порадовали также и танцевальные пары Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская / Александр Васькович, занявшие первое и третье места соответственно.

На стартах в США Россию уже будут представлять совершенно другие юниоры. Стоит сказать сразу, что команда потеряла фигуристку Ксению Синицину, которая была вынуждена сняться с этапа из-за форс-мажора с документами, а также танцевальную пару Екатерина Андреева / Иван Десятов. При этом причина отказа от выступления парников пока не известна.

«По какой причине в списке сборной не оказалось Ксении Синицыной? Причины я знаю. В ближайшее время появится информация об этом. Просто случился форс-мажор.

Кто-то может ее заменить? Невозможно произвести замену. Для этого нужно, чтобы этот человек находился там со всеми соответствующими документами. Все прекрасно знают, какая у нас ситуация с оформлением американских документов. Проблемы с визой? Дождемся информации, сейчас в ближайшее время она появится. Вся команда уже долетела», – сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Также заменен был Петр Гуменник, который должен был выступить на этапе в США. Вместо него представлять Россию будет Глеб Лутфуллин, причины замены также не раскрываются.

Таким образом, состав сборной России на второй этап юниорского Гран-при выглядит следующим образом:

Юноши: Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин

Девушки: Анастасия Тараканова

Пары: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов

Танцы: Диана Дэвис / Глеб Смолкин

Основным претендентом на победу среди юношей считается фигурист, представляющий Канаду, Стивен Гоголев. 14-летний спортсмен, который родился в Торонто, имеет и российское гражданство, его родители – Игорь и Ирина Гоголевы – переехали в Канаду из России. И выступать Стивен вполне мог за российскую команду, ведь начинал тренироваться именно на исторической родине. Однако семья спортсмена предпочла перебраться на постоянное место жительства в Торонто.

В Канаде Гоголев сначала работал вместе с известным специалистом Брайаном Орсером, который сейчас тренирует двукратного серебряного призера Олимпийских игр – 2018 Евгению Медведеву. Однако их сотрудничество долго не продлилось, и на этап Гран-при Стивен приедет уже с другим тренером – Рафаэлем Арутюняном. Стоит отметить, что прыжковый арсенал у спортсмена очень мощный – он владеет сразу тремя четверными элементами.

На этапе Гран-при в Словакии он смог сделать лутц, сальхов и тулуп в четыре оборота, поэтому российским юниорам будет весьма трудно сражаться с Гоголевым за первое место.

Анастасия Тараканова, которая тренируется под руководством Светланы Пановой в «Снежных Барсах», будет представлять Россию одна. В последнее время имя фигуристки всплывало не тогда, когда говорили о блестящих результатах, а когда речь заходила о скандалах. Так этой весной Анастасия обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь найти ей спонсора. Фигурное катание – весьма дорогой вид спорта, а ее родители, которые за всю карьеру Таракановой потратили на нее больше 20 млн рублей, больше помогать ей финансово не могут. За такую просьбу на спортсменку обрушился шквал критики, которой она, по ее признанию, не ожидала.

Проблемы со спонсорством были связаны с тем, что в апреле 2019 года Тараканова ушла от Евгения Плющенко и вернулась к своему первую тренеру Пановой. Расставание с наставником вышло не самым красивым, а прежний спонсор остался на катке Плющенко.

Противостоять россиянке будет звездная американская фигуристка Алиса Лью. В 2018 году, в 12-летнем возрасте, она выиграла национальный чемпионат среди юниоров, исполнив чисто шесть тройных прыжков, включая два каскада. А в 2019 году ей блестяще удался дебют на взрослом первенстве страны. Она продемонстрировала два тройных акселя, включив один из них в каскад с тулупом.

В танцах Россию будет представлять пара Дианы Дэвис и Бориса Смолкина, которая примечательна тем, что фигуристка является дочерью именитого специалиста Этери Тутберидзе.

С этого лета вместе со своим партнером Дэвис тренируется в США под руководством Игоря Шпильбана. В прошлом году на этапе юниорского Гран-при в Чехии пара завоевала бронзовую награду.

Диана слабослышащая. Это произошло из-за врачебной ошибки. Когда дочери Тутберидзе еще не было и трех лет, медики назначили ей неправильные антибиотики. В результате врачебной халатности у Дианы развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Проблему пытались устранить в немецкой клинике, однако у иностранных специалистов ничего не вышло. Из-за этого недуга Диана была вынуждена перейти из одиночного катания, в котором начинала свою карьеру, в танцы.

В Лейк-Плэсиде этапы юниорского Гран-при проводились трижды – 2007, 2009 и 2012 годах. Ни разу на соревнованиях в этом американском городе российские фигуристы не смогли подняться на пьедестал.

Откроют этап юноши, которые покажут короткую программу 29 августа в 22.00 по московскому времени. Произвольный прокат они продемонстрируют 31 числа ночью в 01.20 мск. Девушки начнут выступать 30 августа в 20.30, а вторую часть фигуристки представят для оценок 31 числа в 22.00.

Спортивные пары стартуют 30 августа в 01.20, а с произвольным танцем они выступят 31 числа в 19.40. Танцевальные дуэты появятся на льду 30 августа в 18.00, а произвольный танец можно будет увидеть 31 числа в 17.00.