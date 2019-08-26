Задержка на старте: плей-офф Лиги Европы без ЦСКА

Юный состав, комбинационный футбол и трансферный кризис — это местами знакомый российским болельщикам, но все же новый ЦСКА Виктора Гончаренко, который сегодня переживает не лучшие времена.

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Очередной сезон команда начала с сенсационного поражения от «Крыльев Советов» (0:2, впервые за последние 17 лет армейцы уступили в первом туре). И ведь, казалось бы, еще в июне фанаты красно-синих наблюдали на родном стадионе совсем другую картину. Армейцы разгромили самарцев у себя дома и забили в ворота Евгения Конюхова шесть безответных мячей, достойно окончив чемпионат и обеспечив себе прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Но в том составе «Крыльев» не было Александра Соболева — нынешней звезды чемпионата, талантливого молодого нападающего, которого признали лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге. Он оформил дубль в ворота ЦСКА и тем самым вскрыл серьезную проблему команды Гончаренко.

«Виктор Васин даже не уровень ФНЛ», — сказал однажды ветеран ЦСКА Владимир Пономарев.

И с этим трудно спорить. В прошлом сезоне 30-летний футболист совершил больше всех ошибок, приведших к голу, и стал настоящим антигероем для родных фанатов. Но главный тренер ЦСКА продолжил ставить Васина в основной состав и решил его оставить и в этом сезоне. В результате — в двух пропущенных мячах в первом туре первенства страны оказался виноват защитник.

Стоит сказать в целом о состоянии обороны армейского клуба. Васин — это всего лишь один футболист, и не только от него страдает нынешняя линия защиты. У ЦСКА полностью отсутствует левый фланг, он атрофирован в отличии от противоположного, где всю работу регулярно выполняет Марио Фернандес.

На левом фланге же нет игрока, который также способен выкладываться все 90 минут. Виктор Гончаренко ставит туда Кирилла Набабкина, но видимо возраст и недостаточная техническая подготовленность, которая заметна в последнее время все чаще, не дают ему выступать на должном уровне. Кирилл уже давно воспринимается футболистом резерва, его выпускают только тогда, когда коллега по позиции Георгий Щенников не может продолжить матч. Последний демонстрирует умный и быстрый футбол, любит создавать моменты для своих партнеров и сам оказываться на месте завершителя. Он особенно прибавил в последние два года, раскрыв свой потенциал, и впоследствии был вызван Станиславом Черчесовым в сборную. Болельщики красно-синих увидели, что их команда может начинать атаки с любого фланга. Георгий доказывал это в прошлом году на протяжении выступлений и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов, где забил даже «Реалу».

Набабкин же практически никогда не поддерживает атаки, он предпочитает скорее отдать пас в сторону ворот или другому игроку оборонительной линии. Такой стиль футбола сегодня уже устарел и замедляет процесс игры.

Но в межсезонье Щенников получил серьезную травму — перелом лодыжки и теперь долго не сможет помочь своей команде.

Георгий Щенников выбыл из строя с переломом лодыжки. Скорейшего восстановления, @GShchennikov42! https://t.co/5dMwDPBzY1 pic.twitter.com/Ysw4rdmCK4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 24, 2019

Кирилл же в итоге стал основным левым защитником ЦСКА, так как клуб потерял еще одного игрока, левого полузащитника Дмитрия Ефремова.

Дмитрий Ефремов выбыл на долгий срок в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок колена. Скорейшего восстановления, Ефа! https://t.co/hvRu43OrGi pic.twitter.com/qtQN8AnjZv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 20, 2019

Поэтому сегодня армейцы атакуют преимущественно с правой стороны и надеются на всемогущего Марио. Кажется, что это «палочка-выручалочка» во всех случаях: как в матче против «Рубина», где защитник отдал голевую передачу Чалову в лучших традициях бразильского футбола, или как в дерби со «Спартаком», где он сам забил гол пушечным ударом.

В результате левый фланг сегодняшнего ЦСКА становится самым уязвимым местом команды Виктора Гончаренко. С ошибками Набабкина приходится справляться Магнуссону, Дивееву и новичку Шарлию, хотя всю эту тройку игроков можно назвать новобранцами. От них тоже можно ожидать осечек, ведь пока им не хватает игрового опыта. В том же дерби, например, Дивеева просто смял Самуэль Жиго и сумел оформить дубль.

«Очень легко Дивеев дал забить второй мяч»,

— заявил Гончаренко после матча.

ЦСКА нужно растить новый костяк, наподобие того, что существовал во времена Леонида Слуцкого. Братьев Березуцких и Сергея Игнашевича знал даже тот, кто практически не смотрел футбол. Они доказывали свою надежность и в сборной, и в клубе. Теперь Гончаренко придется серьезно попотеть и воспитать из этих юнцов настоящих защитников, привить им стойкость и внушить уверенность в собственных силах, ведь Игорь Акинфеев не всесилен и не всегда может выручить свою команду.

Решать вопросы по оборонительной линии руководству ЦСКА придется в ближайшее время. Впереди еврокубковый год. Из команды в межсезонье ушел, успевший стать лидером в защите, Родриго Бекао. И даже после взятия в аренду Шарлия, который хорошо проявил себя в матче против «Локомотива» (2,5 выигранных единоборства), необходимость в покупке качественного центрдефа никуда не делась.

В полузащите красно-синим тоже есть о чем задуматься. Если на фланге бесспорным королем является Фернандес, то в центре поля это Никола Влашич. Молодой хорват играет, в основном, диспетчера (2,8 ключевых передач за игру, пять голевых передач в прошлом сезоне), доставляя мячи Чалову. Он нацелен на ворота, находясь в хорошей позиции, Никола может пробить, причем делает это чаще, чем его партнеры (2,4 попытки в среднем за матч). У него хорошо поставленный и прицельный дальний удар с обеих ног. Также его сильная сторона — высокая концентрация и шикарный дриблинг (3,8 обыгрыша в среднем), которым он посадил на пятую точку самого Луку Модрича.

Бывает, Влашич выпадает на некоторое время из игры. Тогда вся стратегия и тактика тренера, в которой главную роль исполняет полузащитник, тут же рушится. ЦСКА становится парализованным и не знает, что делать дальше. Эта ужасная зависимость от 21-летнего хавбека приводит к тому, что армейцы могут в самый неожиданный для себя момент потерять нить игры. Такое уже случалось, например, в недавнем дерби против «Спартака». Было заметно, что этот Влашич уступает своему образцу прошлого года, и для всех остается непонятным, когда же вернется тот самый Никола.

Конечно, когда такое случается, на помощь опять прибегает лучший латераль РПЛ Марио Фернандес. Только хватит ли у него сил в очередной раз делать двойную работу и тащить всю команду на себе?

Другого Влашича или хотя бы похожего на него игрока в составе ЦСКА нет, и в этом заключается еще одна проблема армейцев. Бистрович не всегда выходит на поле и не способен держать под контролем всю линию защиты, Ахметов в последних матчах показывает довольно низкий уровень футбола, чем удивляет болельщиков и экспертов, потому что именно он в идеале способен вести команду за собой в отсутствии лидеров. Техника игры Ильзата очень похожа на Влашича.

Та же история с Арнором Сигурдссоном. Можно долго рассказывать о том, как в прошлом году исландец потрясающе отдавал и забивал в Лиге чемпионов и в РПЛ. Все сводится опять к очень показательному для руководства ЦСКА матчу против красно-белых. В домашней встрече против «Сочи» Арнор получил травму и был вынужден пропустить дерби. Виктору Гончаренко пришлось играть по схеме 3-4-2-1, то есть в одного нападающего. Во-первых, это изначально тактическая ошибка, потому что взять сопернику под опеку одного атакующего игрока намного проще. Во-вторых, у команды мало вариантов, чтобы создать опасность у чужих ворот. В-третьих, выходить против атакующей команды, одного из лидеров чемпионата в три защитника — слишком самонадеянно. И при такой расстановке ключевой является игра полузащитников, но где они были в этом матче — непонятно.

Константин Кучаев, оправившийся от травмы, определенно на поле потерялся, Ахметов и Обляков были совсем не активными, только Фернандес, передвинутый вперед в очередной раз показывал, что, если захочет может стать и нападающим. В итоге на острие атаки играл Федор Чалов и довольно достойно провел первый тайм, нанеся три опаснейших удара в створ ворот. Во втором тайме нападающий ударил только один раз и тоже в цель. По первой части ЦСКА переиграл «Спартак», и если бы Федор играл с кем-нибудь в паре, то армейцы могли бы дожать красно-белых еще в начале. Так, Чалов испарился после перерыва, и в этот момент стало отчетливо видно, что игроку просто нужна была помощь.Например, помощь креативного и целеустремленного нападающего Арнора Сигрурдссона.

Тогда бы вариантов создать какие-то комбинации было бы гораздо больше, ведь Гончаренко преподает своей команде именной такой футбол, где в создании опасных моментов участвует три, а то и четыре футболиста одновременно. В этом же матче армейцы без всякой задумки, только получив мяч, били по воротам, поэтому половину попыток Чалова отразили защитники.

Получается, что ЦСКА не может выходить на поле без Николы Влашича и Арнора Сигурдссона. Коллектив из 11 человек зависим от двух игроков. Это главная головная боль сегодняшнего ЦСКА, которая может превратиться в систему, если ей вовремя не заняться и не поискать на трансферном рынке высококлассных дублеров этим исполнителям.

Во многом, дело и в самом Чалове. Да, 21-летний форвард в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата и забил 15 мячей. Но Федор все еще не уверен в своих силах. И в прошлом году, и в этом заметно, что он часто переживает нереализованные моменты в матче, тем самым выключаясь из игры. При этом большинство мячей в прошлом сезоне Федор забил во встречах с легкими соперниками или соперниками среднего класса. С командами из первой пятерки ему невыносимо трудно демонстрировать результативную игру. И это отнюдь не говорит о его низком уровне, а том, что он еще не вырос в топ-нападающего, его время придет чуть позже. ЦСКА нужно приобрести опытного атакующего игрока, в первую очередь, чтобы снять с Федора хотя бы часть работы. Тогда юный форвард не будет заниматься постоянным самокопанием и подолгу уходить в себя. От этого напрямую зависит реализация, которая хромает у армейцев.

Также проблема красно-синих кроется в потере концентрации после перерыва. В минувшем сезоне матчи против «Краснодара», а сейчас — против «Спартака» — настораживают болельщиков. Это замечает и Виктор Гончаренко.

«Мы не в первый раз смотримся лучше соперника, но не выигрываем. Те моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать, без этого сложно рассчитывать на победу»,

— отметил тренер после проигранного дерби.

Возможно, причина кроется в том, что ЦСКА использует одних и тех же футболистов. Едва заметная скамейка запасных и невозможность ротировать состав свидетельствует об отвратительном отношении владельцев к клубу.

За все эти проблемы, как известно, должен нести ответственность Евгений Гинер. Команде необходимо срочное усиление в каждую игровую зону. Что говорить, если тренер красно-синих решил превратить полузащитника Яку Бийола в нападающего, придумав таким образом план Б, который заключается в появлении свежего атакующего игрока в последнюю 20-минутку. Ему приходится идти на крайние меры и менять позиции футболистов, которые есть в его распоряжении, но таким образом он затрагивает полузащиту и надрывает уже наигранные связи.

На приобретения неоднократно намекал сам Виктор Гончаренко, а на днях после потери Ефремова пошел на крайние меры и решил напрямую переговорить с боссами ЦСКА.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», белорусский тренер поставил ультиматум и в случае игнорирования его требований по покупке минимум двух качественных игроков может принять решение уволиться.

Эта проблема московского клуба с бюджетом повторяется из года в год и стала уже традицией. Красно-синие всегда приобретали 1-2-х игроков перед началом нового сезона. Скупой платит дважды — это не про президента ЦСКА. Так Евгений Гинер сумел выдрессировать скаутов и селекционный отдел тщательно выбирать только тех, кто в будущем обязательно принесет результат. За это время их прозвали экстрасенсами, так как клуб всегда тратил смешные деньги на приобретения, а получал от них в последующем больше всех пользы. Правда, сегодня все немного изменилось.

Может, те скауты сменились, но ЦСКА стал приобретать молодых, но не качественных или не совсем нужных им футболистов. К примеру, Такума Нисимура, который в прошлом сезоне забил только два гола, не производит впечатление игрока основы и второго Кейсуке Хонды или Лассана Ндиайе, играющий уже второй сезон в основном за молодежку. Ему всего лишь 18 лет, и это во многом трансфер с дальней перспективой, а это не то, что нужно на сегодняшний момент.

Не все в порядке и с молодежной командой. Некогда лучшая школа страны перестала воспитывать новые таланты. ЦСКА берет легионеров и уже забыл о существовании второй команды, значит там нет достойных кандидатов. Понятно, что в нынешней сложившейся финансовой ситуации новый Головин или Щенников не помешали бы Гончаренко, но всех мучает только один вопрос: зачем отдавать 22-летнего нападающего Тимура Жамалетдинова в польский «Лех», а Хетага Хосонова в «Тамбов», когда каждый игрок на вес золота?

Становление новой команды активно продолжается и сопровождается неизбежными ошибками. Задач, требующих немедленного решения в армейском клубе, накопилось как никогда много. На сегодняшний момент клуб выглядит неготовым для борьбы за высокие результаты на европейской арене. В любом случае, на устранение всех проблем осталось совсем немного времени, впереди Лига Европы, где нужно выступить достойно и пройти максимально дальше, чтобы поправить скверное финансовое положение. Однако в положительный исход еврокубковой кампании армейцев на данный момент верится с трудом.

В РПЛ после семи туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 13 очков.