Надежда на золото Пекина: кого вырастила Тутберидзе

Прыгает четверной

Со стартом нового сезона в фигурном катании начались и выступления Камилы Валиевой на международном уровне. И свой дебют одна из самых талантливых фигуристок не только России, но и мира едва не провалила. В короткой программе на юниорском этапе Гран-при во французском Куршевеле 13-летняя россиянка упала с тройного лутца, а также не стала выполнять каскад тройной лутц + тройной тулуп, за что получила балл штрафа и в итоге расположилась на третьем промежуточном месте, пропустив вперед себя соотечественницу Майю Хромых и Со Ен И из Южной Кореи. Для победы Камиле было необходимо чисто откатать свою произвольную программу, даже не надеясь на ошибки соперниц. Так и вышло.

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Свой номер под композицию группы Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3» россиянка выполнила безупречно, исполнив все заявленные элементы: четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц. Особое внимание, конечно, было уделено кваду.

За тулуп в четыре оборота Валиева получила пять баллов от судей. Ранее в истории женского одиночного катания такого не было.

Сама Камила уже далеко не первая, кому удалось удачно выполнить четверной прыжок. Этим могут похвастать, например, Александра Трусова с Анной Щербаковой, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Но «+5» за данный элемент не получал никто.

Фаворитка Тутберидзе. Мечтает о «трикселе»

Первую славу Валиева получила еще в прошлом сезоне. Во многом благодаря Этери Тутберидзе. Именитый тренер, подводя итоги соревновательного года, выразила мнение, что именно программа юной фигуристки кажется ей самой лучшей из всех. Тогда Валиева предстала перед публикой в образе «Девочки на шаре». Той самой, которая изображена на одноименной картине Пабло Пикассо.

Номер включал в себя тройной флип и двойной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп. Сейчас же, несмотря на выученный квад, Валиева намерена значительно обогатить свой прыжковый арсенал и выучить, например, тройной аксель — один из сложнейших элементов в женском фигурном катании.

«Аксель пока только на удочке. Но когда стала заходить на свой первый четверной, было очень страшно. Заходишь на прыжок и думаешь: как же я приземлюсь? Что дальше будет? А когда попробуешь, дальше уже не страшно. Заходишь как на обычный тройной, просто чуть-чуть дольше крутишься в воздухе», — цитирует фигуристку «Спорт Бизнес Online».

Прогресс за один сезон

Несмотря на свой юный возраст, Камила Валиева уже сейчас считается главной претенденткой на золото Олимпиады в Пекине. И столь хвалебные отзывы и авансы в адрес 13-летней россиянки обусловлены, пожалуй, во многом благодаря Тутберидзе.

В Москву Камила переехала еще в 2012 году после нескольких лет работы казанском РСДЮСШОР. В столичной школе «Москвич» подготовкой фигуристки руководили Ксения Иванова и Наталья Дубинская. Уже тогда спортсменка выделялась хорошей пластикой и катанием, однако вместе с этим выделялся и серьезный минус — нестабильность. Исправить данный недочет Камила решила на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70», куда перешла перед сезоном-2018/19.

За один соревновательный год юная спортсменка выиграла сразу несколько соревнований, в том числе и первенства Москвы и России, а ее лучшим результатом в сезоне стали аж 273,51 балла.

«До Этери Георгиевны я могла сделать прыжок и дальше ездить по кругу. Когда пришла к ней, поняла, что здесь все очень стараются, много прыгают. Поняла, что началась работа. Она может быть где-то доброй, где-то – чуть позлее. Когда надо, чтобы ты собрался, она может тебе сказать что-либо»,

— сказала Валиева Первому каналу.

Учитывая высокий «выхлоп» из группы Тутберидзе, который вышел в лице Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, а также талантливой тройки Алена Косторная — Анна Щербакова — Александра Трусова, уже в этом сезоне дебютирующей на взрослом уровне, сомневаться в том, что из Камилы вырастет крайне боеспособная и звездная фигуристка, наверное, не приходится.

Любит Загитову, ориентируется на Трусову

К слову, уже ставшие прославленными и только сделавшие к этому небольшой шаг ученицы Этери Тутберидзе является ориентиром для Камилы. Оно и немудрено: когда с тобой на одном катке тренируется, например, олимпийская чемпионка Пхенчхана или же суперталантливая Трусова, легко исполняющая практически все прыжки в четыре оборота, не перенять ценный опыт было бы преступлением против карьеры.

В этом призналась и сама Валиева, заявившая, что четверной тулуп ей удался после длительного наблюдения за техникой исполнения прыжка Трусовой.

Однако главным ориентиром для Камилы остается Алина Загитова, ставшая в прошлом сезоне первой отечественной фигуристкой, завоевавшей все возможные трофеи. По словам Валиевой, своих достижений 17-летняя россиянка добилась благодаря постоянным тренировкам.

«Мне очень нравится Алина Загитова. Когда я только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что я все время, когда ее видела, отходила к бортику. Чтобы не помешать, не дай бой», — заявила Камила.