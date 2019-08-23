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В образе Бонни и Клайда: россияне лидируют в ритм-танце. LIVE

Гран-при юниоров. Куршевель. Танцы на льду. Ритм-танец. ОНЛАЙН

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Во французском Куршевеле проходит первыйй этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у танцоров на льду — ритм-танца, где Россию представляют пары Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская / Александр Васькович.
Трансляция
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16:15

Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков из США на льду. Стоит отдельно отметить возраст партнеров, девушке всего 13, а ее партнеру 14.

16:13

Их танец впервые был показан дуэтом из Польши. Стоит отметить, пара только первый сезон катаются вместе. В 40.20 оценивают их выступление судьи, для дебюта вполне достойно! Седьмое промежуточное место.

16:11

В эффектной позе завершают свое выступление поляки. Посмотрим, что скажут судьи.

16:10

На вид у партнеров ни одной ошибки, очень слаженное катание показывают польские юниоры. Получаются у них дорожки очень даже неплохо.

16:08

Оливия Оливер и Джошуа Андари покажут сейчас свой танец. Представляют они Польшу.

16:07

Оценки канадских юниоров — 50.36. Не очень высокие баллы, а занимают они промежуточное третье место.

16:04

И завершают свое выступление они красивой поддержкой. Однако, конечно, не все по максимум было сделано, сами фигуристы это понимают.

16:02

Прекрасно, без ошибок показывает пара свою программу. Твизлы, дорожка шагов поддержка — все удается у канадцев.

16:01

А вот на лед выходят канадские юниоры — Оливия МакАйзек и Кори Черчелли.

15:54

Ребята по оценкам уступают только другим россиянам — Шанаевой и Нарижному! Промежуточное второе место.

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15:52

Твиззлы шикарные! Ни одного рассинхрона у юниоров.

15:51

Звучит игривый фокстрот, и ребята сразу начинают с поддержек.

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15:49

Итак, на льду еще одна российская пара — Екатерина Каташинская и Александр Васькович!

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15:47

Таблица выглядит сейчас вот так:

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15:45

Оценки россиян Шанаевой (как же здорово ей создали образ Бонни с этой челочкой) и Нарижного выводят их на промежуточное первое место с отрывом!

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15:44

Ох, вот и сумасшедшую поддержку выдали ребята в самом конце выступления! Со сменой нескольких позиций и шпагатом партнерши. Как только силы остались... Они получают четвертый, самый высокий уровень за этот элемент.

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15:43

А вот во второй части композиции начинается уже более энергичная, «бандитская» тема, и ребята жгут на льду. И сейчас пошли твиззлы! На первой серии синхронных вращений немного сбились, но в остальном было идеально.

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15:42

Программа начинается с того, что партнерша шепчет что-то на ухо «Клайду», и дуэт начинает кружиться в неспешном синхронном танце.

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15:40

Выступает первая российская пара! Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Для ритм-танца ребята выбрали песню, посвященную бандитской паре Бонни и Клайда, в исполнении Frank Wildhorn.

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15:39

Оценки испанцев:

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15:36

Очень задорно катаются ребята! «Матросские» костюмчики им действительно идут. Артистизм на уровне, да и скольжение тоже очень плавное. Твиззлы во время самого исполнения не совпадали по скорости (кажется, будто партнер успевал сделать больше), но на выходе фигуристы каким-то образом заканчивали одновременно.

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15:34

Теперь настало время выступать испанскому дуэту — Софие Вал и Линусу Джепсену. Они используют сразу три разных композиции Коула Портера — дерзкий джаз для начала, затем более лиричную песню в середине композиции, а в конце уже откровенный степ.

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15:33

В итоге белорусы набрали меньше баллов, чем предыдущая пара из Германии.

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15:32

Твиззлы у ребят получились, прямо скажем, в разном ритме. Партнер очень торопился. Поддержки произвели более приятное впечатление — ребята меняли по две позы, хотя и не самых сложных.

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15:30

Вот это да! В самом начале выступления песня прервалась на секунду, когда партнеры потянулись друг к другу, чтобы встать в пару. К счастью, музыкальное сопровождение тут же возобновилось, и на номер это не сильно повлияло.

15:28

На льду — весьма колоритная пара в желтом Карина Сидаренко и Максим Ялевич, представляющие Белоруссию! Звучит композиция, которая очень похожа на тот же джаз, под который катались предыдущие пары, только теперь поет мужской голос.

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15:25

Задорное выступление удалось немцам (на трибунах нашлось даже три болельщиками с флагами ФРГ!), хотя сложности пока не хватает. Но ничего, у юниоров все впереди.

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15:23

О, а под конец программы музыка неожиданно оживляется — это уже настоящий рок-н-ролл. Прибавляется больше по-настоящему танцевальных движений, жестов, — программа оживляется.

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15:22

Звучит неспешный джаз с мощными духовыми инструментами, и пара спокойно исполняет синхронные вращения — твиззлы — без сбоев, однако не особо сложного уровня.

15:18

Итак, первая пара готова выступать — это Лара Луфт и Стефано Шустер из Германии!

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15:16

Тем временем наши танцевальные пары уже вышли на разминку!

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15:14

Также вчера свои короткие программы прокатали юноши. Ученик Тутберидзе Егор Рухин стал четвертым, а подопечный Вероники Дайнеко Андрей Кутовой — девятым. Но все еще можно будет исправить в произвольной программе.

15:11

Вчера свои короткие программы показали девушки. Россию представляли исключительно ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева (заняла промежуточное третье место) и Майя Хромых (на данный момент первая).

15:10

Вот в таком порядке сегодня спортсмены будут выходить на лед (картинка кликабельна):

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15:05

От России сегодня выступят пары Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская / Александр Васькович.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция ритм-танца в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.