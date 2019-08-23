В образе Бонни и Клайда: россияне лидируют в ритм-танце. LIVE

Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков из США на льду. Стоит отдельно отметить возраст партнеров, девушке всего 13, а ее партнеру 14.
Их танец впервые был показан дуэтом из Польши. Стоит отметить, пара только первый сезон катаются вместе. В 40.20 оценивают их выступление судьи, для дебюта вполне достойно! Седьмое промежуточное место.
В эффектной позе завершают свое выступление поляки. Посмотрим, что скажут судьи.
На вид у партнеров ни одной ошибки, очень слаженное катание показывают польские юниоры. Получаются у них дорожки очень даже неплохо.
Оливия Оливер и Джошуа Андари покажут сейчас свой танец. Представляют они Польшу.
Оценки канадских юниоров — 50.36. Не очень высокие баллы, а занимают они промежуточное третье место.
И завершают свое выступление они красивой поддержкой. Однако, конечно, не все по максимум было сделано, сами фигуристы это понимают.
Прекрасно, без ошибок показывает пара свою программу. Твизлы, дорожка шагов поддержка — все удается у канадцев.
А вот на лед выходят канадские юниоры — Оливия МакАйзек и Кори Черчелли.
Ребята по оценкам уступают только другим россиянам — Шанаевой и Нарижному! Промежуточное второе место.
Твиззлы шикарные! Ни одного рассинхрона у юниоров.
Звучит игривый фокстрот, и ребята сразу начинают с поддержек.
Итак, на льду еще одна российская пара — Екатерина Каташинская и Александр Васькович!
Таблица выглядит сейчас вот так:
Оценки россиян Шанаевой (как же здорово ей создали образ Бонни с этой челочкой) и Нарижного выводят их на промежуточное первое место с отрывом!
Ох, вот и сумасшедшую поддержку выдали ребята в самом конце выступления! Со сменой нескольких позиций и шпагатом партнерши. Как только силы остались... Они получают четвертый, самый высокий уровень за этот элемент.
А вот во второй части композиции начинается уже более энергичная, «бандитская» тема, и ребята жгут на льду. И сейчас пошли твиззлы! На первой серии синхронных вращений немного сбились, но в остальном было идеально.
Программа начинается с того, что партнерша шепчет что-то на ухо «Клайду», и дуэт начинает кружиться в неспешном синхронном танце.
Выступает первая российская пара! Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Для ритм-танца ребята выбрали песню, посвященную бандитской паре Бонни и Клайда, в исполнении Frank Wildhorn.
Оценки испанцев:
Очень задорно катаются ребята! «Матросские» костюмчики им действительно идут. Артистизм на уровне, да и скольжение тоже очень плавное. Твиззлы во время самого исполнения не совпадали по скорости (кажется, будто партнер успевал сделать больше), но на выходе фигуристы каким-то образом заканчивали одновременно.
Теперь настало время выступать испанскому дуэту — Софие Вал и Линусу Джепсену. Они используют сразу три разных композиции Коула Портера — дерзкий джаз для начала, затем более лиричную песню в середине композиции, а в конце уже откровенный степ.
В итоге белорусы набрали меньше баллов, чем предыдущая пара из Германии.
Твиззлы у ребят получились, прямо скажем, в разном ритме. Партнер очень торопился. Поддержки произвели более приятное впечатление — ребята меняли по две позы, хотя и не самых сложных.
Вот это да! В самом начале выступления песня прервалась на секунду, когда партнеры потянулись друг к другу, чтобы встать в пару. К счастью, музыкальное сопровождение тут же возобновилось, и на номер это не сильно повлияло.
На льду — весьма колоритная пара в желтом Карина Сидаренко и Максим Ялевич, представляющие Белоруссию! Звучит композиция, которая очень похожа на тот же джаз, под который катались предыдущие пары, только теперь поет мужской голос.
Задорное выступление удалось немцам (на трибунах нашлось даже три болельщиками с флагами ФРГ!), хотя сложности пока не хватает. Но ничего, у юниоров все впереди.
О, а под конец программы музыка неожиданно оживляется — это уже настоящий рок-н-ролл. Прибавляется больше по-настоящему танцевальных движений, жестов, — программа оживляется.
Звучит неспешный джаз с мощными духовыми инструментами, и пара спокойно исполняет синхронные вращения — твиззлы — без сбоев, однако не особо сложного уровня.
Итак, первая пара готова выступать — это Лара Луфт и Стефано Шустер из Германии!
Тем временем наши танцевальные пары уже вышли на разминку!
Также вчера свои короткие программы прокатали юноши. Ученик Тутберидзе Егор Рухин стал четвертым, а подопечный Вероники Дайнеко Андрей Кутовой — девятым. Но все еще можно будет исправить в произвольной программе.
Вчера свои короткие программы показали девушки. Россию представляли исключительно ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева (заняла промежуточное третье место) и Майя Хромых (на данный момент первая).
Вот в таком порядке сегодня спортсмены будут выходить на лед (картинка кликабельна):
От России сегодня выступят пары Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская / Александр Васькович.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция ритм-танца в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.