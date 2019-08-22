Гран-при юниоров: ученицы Тутберидзе выступают во Франции. LIVE

Валиева сохранила свою короткую программу с прошлого сезона — в образе девочки на шаре из одноименной картины Пабло Пикассо. Фигуристке настолько удалось вжиться в этот образ, что даже внучка художника Диана Пикассо выразила восхищение этой программой, а Тутберидзе назвала ее своей любимой в сезоне. В общем, ничего удивительного в том, что Камила решила сохранить этот номер.

«В начале программы я оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. В середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне все-таки нужно будет возвратиться в картину», — рассказывала девушка в интервью Sport24.