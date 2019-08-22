Гран-при юниоров: ученицы Тутберидзе выступают во Франции. LIVE

Драматичный инструментал из скрипки и клавишных The Sheltering Sky в исполнении Ryuichi Sakamoto отлично подходит к образу девушки, которая демонстрирует по-настоящему зрелое катание. Чувственный прокат на коленях, руки, сложенные в молитве, устремленный вникуда взгляд — 16-летняя фигуристка передает такой образ гораздо лучше, чем 13-летние девочки, тут ничего не поделаешь.
Вау, мы видим первый каскад 3+3 на этом турнире! Правда, из самых легких прыжков — двух тулупов, но все же. Зрители радостно аплодируют Ларе.
На льду — 16-летняя итальянка Лара Наки Гутманн! В алом платье и с более женственными формами она чисто внешне выглядит несколько выигрышнее предыдущих участниц. Посмотрим, какие элементы девушка покажет.
По оценкам Юшенкова, конечно, обошла тех, кто падал и допускал «бабочки», но безошибочной китаянке проиграла и расположилась на промежуточном втором месте:
Двойной аксель удался Виктории без помарок, но и без плюсов. Что касается эмоциональной составляющей выступления, то лирика в костюме, пожалуй, выглядела несколько странно. Да и уверенности пока не хватает — дрожащие прыжки в целом немного снижают эффект от выступления. Но это только начало сезона, так что все еще впереди.
С сольным тройным риттбергером такая же беда: девушка опять недокрутила и неожиданно воткнулась коньком в лед, едва удержав равновесие. Но не упала!
Как и китаянка, она поставила первым элементом самый сложный из всех, что ей доступны, — каскад тройной лутц + двойной тулуп. Однако, в отличие от Йинь, Виктория с ним не справилась, допустив недокрут и едва не упав с лутца, — ноги ощутимо задрожали.
Выступает Виктория Юшенкова из Израиля! Звучит спокойная музыка клавишных из «Прелюдии» Гаетано Ромео. Девушка, кстати, выбрала для этого лирического выступления необычный для фигуристок брючный костюм.
Неудивительно, что оценки Йинь выводят ее на промежуточное первое место:
Девушка в светлом воздушном платье скользит на льду, словно в невесомости. Действительно напоминает призрака своими изящными и легкими движениями. Да и элементы удаются пока на небольшие, но все же плюсы — каскад тройной лутц + двойной тулуп, сольный тройной риттбергер и двойной аксель исполнены без падений и недокрутов. После предыдущих выступлений это словно глоток свежего воздуха.
А теперь на льду — 14-летняя китаянка Йинь в образе «Призрака оперы». Звучит очень нежная музыка — Wishing You Somehow Here Again («Хочу, чтобы ты оказался здесь опять»).
Оценка Наргиз невысоки. Тем не менее ей удается немного обойти предыдущую участницу, поскольку та и вовсе упала.
А вот тройной риттбергер и двойной аксель Наргиз удаются. Правда, это вряд ли уже спасет катастрофическую ситуацию.
Какой ужас! В самом начале программы девушка допустила ужасную ошибку — вместо каскада 3-3 получился лишь одинарный тулуп и одинарный лутц. Видимо, переволновалась и допустила «бабочки».
А теперь на льду 14-летняя Наргиз Сулейманова, которая совершенно ожидаемо катается в восточном образе, но совершенно неожиданно делает это под флагом Германии.
Что поделать, совсем сбилась Виктория... завершила выступление на несколько секунд раньше, чем музыка завершилась. Интересно, сколько еще элементов она убрала из программы. Оценку под 40 баллов получает девушка:
Ой, и сразу же идет падение! Причем каскад сорвала девушка — упала с тройного лутца и не смогла сделать второй прыжок вслед за ним.
Довольно весело начинает программу девушка — слышны звуки объявления из аэропорта: кажется, она в образе стюардессы. И сразу же датчанка уверенно выполняет двойной аксель!
Разминка завершилась! На льду осталась только 14-летняя Катарина Виктория Петерсен из Дании!
Девушки из первой группы уже вышли разминаться!
Эх, на трибунах во Франции полтора человека... Думается, что на этапе в Челябинске россияне заполнят арену.
А теперь показывают Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную, вспоминая прошлый яркий сезон среди юниоров. Что ж, российские девушки тогда действительно вывели юный спорт на новый уровень с четверными прыжками у Трусовой и Щербаковой и совершенно взрослым скольжением в исполнении Косторной. А теперь нас, скорее всего, ждет битва в финале между американкой Алисой Лью и нашей Камилой Валиевой!
Итак, трансляция начинается! Нам демонстрируют для начала полный список всех этапов юниорской серии Гран-при.
Вот в таком порядке девушки будут сегодня выступать (к расписанию надо прибавлять один час из-за разницы во времени между Куршевелем и Москвой):
А вот произвольную программу Валиевой поставили новую — причем под ту же музыку, что избрала для своего короткого номера Евгения Медведева, — Exogenesis: Symphony Pt. 3 группы Muse.
Помимо другой хореографии и музыки, Камила добавила в свое произвольное выступление и серьезное усложнение — четверной тулуп. Однако в короткой программе «квады» исполнять нельзя, поэтому сегодня мы увидим стандартный набор из тройных прыжков.
Валиева сохранила свою короткую программу с прошлого сезона — в образе девочки на шаре из одноименной картины Пабло Пикассо. Фигуристке настолько удалось вжиться в этот образ, что даже внучка художника Диана Пикассо выразила восхищение этой программой, а Тутберидзе назвала ее своей любимой в сезоне. В общем, ничего удивительного в том, что Камила решила сохранить этот номер.
«В начале программы я оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. В середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне все-таки нужно будет возвратиться в картину», — рассказывала девушка в интервью Sport24.
В этом сезоне Хромых будет выступать с теми же программами, что демонстрировала в прошлом сезоне и с которыми она победила в финале Кубка России. Напомним, после того триумфа Майя дала интервью «Газете.Ru», признавшись, что пришла в группу Тутберидзе в тот момент, когда та еще была на Олимпиаде-2018 с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.
В прошлом сезоне Валиева и Хромых уже добивались заметных побед на своем уровне: Камила побеждала на первенстве России по младшему возрасту, а Майя брала золото в финале Кубка России среди юниоров.
Честь России на этом старте будут защищать исключительно ученицы Этери Тутберидзе — 13-летние Камила Валиева и Майя Хромых. В прошлом сезоне девушки еще не проходили по возрасту даже на юниорские международные турниры, поэтому соревнования в Куршевеле станут для них дебютом на таком уровне.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек-одиночниц в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.