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Гран-при юниоров: ученицы Тутберидзе выступают во Франции. LIVE

Гран-при юниоров. Куршевель. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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Во французском Куршевеле проходит первый этап Гран-при среди юниоров. За медали борются ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Камила Валиева, которая владеет четверным прыжком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы одиночниц.
Трансляция
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15:49

Драматичный инструментал из скрипки и клавишных The Sheltering Sky в исполнении Ryuichi Sakamoto отлично подходит к образу девушки, которая демонстрирует по-настоящему зрелое катание. Чувственный прокат на коленях, руки, сложенные в молитве, устремленный вникуда взгляд — 16-летняя фигуристка передает такой образ гораздо лучше, чем 13-летние девочки, тут ничего не поделаешь.

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15:48

Вау, мы видим первый каскад 3+3 на этом турнире! Правда, из самых легких прыжков — двух тулупов, но все же. Зрители радостно аплодируют Ларе.

15:47

На льду — 16-летняя итальянка Лара Наки Гутманн! В алом платье и с более женственными формами она чисто внешне выглядит несколько выигрышнее предыдущих участниц. Посмотрим, какие элементы девушка покажет.

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15:45

По оценкам Юшенкова, конечно, обошла тех, кто падал и допускал «бабочки», но безошибочной китаянке проиграла и расположилась на промежуточном втором месте:

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15:44

Двойной аксель удался Виктории без помарок, но и без плюсов. Что касается эмоциональной составляющей выступления, то лирика в костюме, пожалуй, выглядела несколько странно. Да и уверенности пока не хватает — дрожащие прыжки в целом немного снижают эффект от выступления. Но это только начало сезона, так что все еще впереди.

15:43

С сольным тройным риттбергером такая же беда: девушка опять недокрутила и неожиданно воткнулась коньком в лед, едва удержав равновесие. Но не упала!

15:41

Как и китаянка, она поставила первым элементом самый сложный из всех, что ей доступны, — каскад тройной лутц + двойной тулуп. Однако, в отличие от Йинь, Виктория с ним не справилась, допустив недокрут и едва не упав с лутца, — ноги ощутимо задрожали.

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15:39

Выступает Виктория Юшенкова из Израиля! Звучит спокойная музыка клавишных из «Прелюдии» Гаетано Ромео. Девушка, кстати, выбрала для этого лирического выступления необычный для фигуристок брючный костюм.

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15:38

Неудивительно, что оценки Йинь выводят ее на промежуточное первое место:

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15:36

Девушка в светлом воздушном платье скользит на льду, словно в невесомости. Действительно напоминает призрака своими изящными и легкими движениями. Да и элементы удаются пока на небольшие, но все же плюсы — каскад тройной лутц + двойной тулуп, сольный тройной риттбергер и двойной аксель исполнены без падений и недокрутов. После предыдущих выступлений это словно глоток свежего воздуха.

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15:35

А теперь на льду — 14-летняя китаянка Йинь в образе «Призрака оперы». Звучит очень нежная музыка — Wishing You Somehow Here Again («Хочу, чтобы ты оказался здесь опять»).

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15:33

Оценка Наргиз невысоки. Тем не менее ей удается немного обойти предыдущую участницу, поскольку та и вовсе упала.

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15:32

А вот тройной риттбергер и двойной аксель Наргиз удаются. Правда, это вряд ли уже спасет катастрофическую ситуацию.

15:30

Какой ужас! В самом начале программы девушка допустила ужасную ошибку — вместо каскада 3-3 получился лишь одинарный тулуп и одинарный лутц. Видимо, переволновалась и допустила «бабочки».

15:28

А теперь на льду 14-летняя Наргиз Сулейманова, которая совершенно ожидаемо катается в восточном образе, но совершенно неожиданно делает это под флагом Германии.

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15:26

Что поделать, совсем сбилась Виктория... завершила выступление на несколько секунд раньше, чем музыка завершилась. Интересно, сколько еще элементов она убрала из программы. Оценку под 40 баллов получает девушка:

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15:24

Ой, и сразу же идет падение! Причем каскад сорвала девушка — упала с тройного лутца и не смогла сделать второй прыжок вслед за ним.

15:23

Довольно весело начинает программу девушка — слышны звуки объявления из аэропорта: кажется, она в образе стюардессы. И сразу же датчанка уверенно выполняет двойной аксель!

15:22

Разминка завершилась! На льду осталась только 14-летняя Катарина Виктория Петерсен из Дании!

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15:18

Девушки из первой группы уже вышли разминаться!

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15:17

Эх, на трибунах во Франции полтора человека... Думается, что на этапе в Челябинске россияне заполнят арену.

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15:15

А теперь показывают Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную, вспоминая прошлый яркий сезон среди юниоров. Что ж, российские девушки тогда действительно вывели юный спорт на новый уровень с четверными прыжками у Трусовой и Щербаковой и совершенно взрослым скольжением в исполнении Косторной. А теперь нас, скорее всего, ждет битва в финале между американкой Алисой Лью и нашей Камилой Валиевой!

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15:12

Итак, трансляция начинается! Нам демонстрируют для начала полный список всех этапов юниорской серии Гран-при.

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15:10

Вот в таком порядке девушки будут сегодня выступать (к расписанию надо прибавлять один час из-за разницы во времени между Куршевелем и Москвой):

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15:05

А вот произвольную программу Валиевой поставили новую — причем под ту же музыку, что избрала для своего короткого номера Евгения Медведева, — Exogenesis: Symphony Pt. 3 группы Muse.

Помимо другой хореографии и музыки, Камила добавила в свое произвольное выступление и серьезное усложнение — четверной тулуп. Однако в короткой программе «квады» исполнять нельзя, поэтому сегодня мы увидим стандартный набор из тройных прыжков.

15:00

Валиева сохранила свою короткую программу с прошлого сезона — в образе девочки на шаре из одноименной картины Пабло Пикассо. Фигуристке настолько удалось вжиться в этот образ, что даже внучка художника Диана Пикассо выразила восхищение этой программой, а Тутберидзе назвала ее своей любимой в сезоне. В общем, ничего удивительного в том, что Камила решила сохранить этот номер.

«В начале программы я оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. В середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне все-таки нужно будет возвратиться в картину», — рассказывала девушка в интервью Sport24.

14:55

В этом сезоне Хромых будет выступать с теми же программами, что демонстрировала в прошлом сезоне и с которыми она победила в финале Кубка России. Напомним, после того триумфа Майя дала интервью «Газете.Ru», признавшись, что пришла в группу Тутберидзе в тот момент, когда та еще была на Олимпиаде-2018 с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

14:50

В прошлом сезоне Валиева и Хромых уже добивались заметных побед на своем уровне: Камила побеждала на первенстве России по младшему возрасту, а Майя брала золото в финале Кубка России среди юниоров.

14:45

Честь России на этом старте будут защищать исключительно ученицы Этери Тутберидзе — 13-летние Камила Валиева и Майя Хромых. В прошлом сезоне девушки еще не проходили по возрасту даже на юниорские международные турниры, поэтому соревнования в Куршевеле станут для них дебютом на таком уровне.

14:40

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек-одиночниц в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.