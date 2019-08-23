Капризы и падения: почему не побеждают фигуристы Тутберидзе

Сезон в фигурном катании стартовал с этапа Гран-при среди юниоров во французском Куршевеле. Среди девушек обе участницы от России представляют группу Этери Тутберидзе — это Майя Хромых и Камила Валиева, которые расположились после короткой программы на первом и третьем местах соответственно.

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А вот среди юношей учеником известного тренера оказался только 15-летний Егор Рухин. Второй российский одиночник — Андрей Кутовой, которому всего 13 лет, — занимается под руководством Вероники Дайнеко.

К сожалению, парням не удалось подняться на такие же высокие промежуточные позиции, как девушкам.

В данный момент мужское одиночное катание России только пытается найти новых Плющенко и Ягудина, так что лучшим результатом по итогам короткой программы стало четвертое место Рухина,

который проиграл лидеру — японцу Юме Кагияме — около 12 баллов.

Справедливости ради, представитель Страны восходящего солнца серьезно оторвался абсолютно от всех преследователей: ставший вторым американец Мэттью Нильсен набрал на десять очков меньше, чем он…

…а располагающийся сейчас на третьей позиции Алекса Ракич из Канады уступил Кагияме 11 баллов.

Так что, если на золото претендовать уже вряд ли получится, то войти в тройку призеров Рухин вполне еще может.

Он проигрывает Ракичу всего один балл, а Нильсену — около двух.

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Но для попадания в призы ученику Тутберидзе необходимо собраться и чисто прокатать произвольную программу, что является довольно сложной задачей, поскольку Егор на официальных соревнованиях пока не отличается стабильностью и нередко заваливает как минимум один элемент в каждой из программ.

Так, в коротком выступлении в Куршевеле у спортсмена не получился первый прыжок — тройной аксель, которым он давно владеет, но продолжает испытывать серьезные трудности при исполнении.

Любопытно, что девочки из группы Тутберидзе осваивают и тройной аксель, и четверные с невиданной скоростью (даже Элизабет Турсынбаевой в 19 лет удалось приземлить четверной сальхов на чемпионате мира), в то время как у парней эти элементы вызывают большие сложности.

Несмотря на отличный запас по высоте, у Рухина поехала нога на приземлении, так что ему пришлось срочно подставить обе руки и второй конек, чтобы не упасть.

Красивого выезда не получилось — но это еще полбеды. Из-за того, что Егор задействовал четыре точки опоры, формально это было засчитано как падение, так что он потерял не только 3,20 балла за некачественное исполнение трикселя, но и получил еще один штрафной балл — за сам факт грубой ошибки. Таким образом, из-за слабого акселя ученик Тутберидзе недосчитался сразу четырех очков в итоговом протоколе.

Стоит отметить, что на контрольных прокатах юниоров в Новогорске фигурист исполнил этот элемент без проблем, но в условиях соревнований былые ошибки вернулись.

К счастью, затем парень сумел взять себя в руки и шикарно исполнил обязательный для юниоров в этом сезоне тройной риттбергер, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы, за что получил надбавку к оценке. Однако с акселем, который все спортсмены обязаны показывать в коротком выступлении, надо что-то решать.

К тому же после «падения» спортсмен, видимо, слегка потерял темп и не успел завершить финальное вращение точно в музыку, за что судьи сняли еще один балл.

При этом прервать данный элемент Егор не мог — необходимо было сменить несколько позиций и докрутить их положенное время, чтобы получить нужный уровень сложности.

К слову, это финальное вращение стало единственным, которое ученику Тутберидзе засчитали на четвертый уровень: другие два судьи оценили на третий, как и дорожку шагов.

В итоге Рухин получил 68,51 балла — это оценка на уровне девушек-юниорок.

Тутберидзе в одном из интервью признавалась, что ей намного легче работать с девочками, поскольку они более дисциплинированны и покладисты, в то время как юношам якобы необходимо ощущать, что они любимы, а в случае чрезмерного давления парни начинают из принципа срывать даже одинарные прыжки, и весь процесс тренировок идет насмарку.

Возможно, именно из-за неумения найти общий язык с парнями Тутберидзе пока так и не смогла вывести ни одного своего ученика на стабильно высокий уровень. Методики освоения четверных применяются те же, что у девушек, но результат приходит гораздо реже.

Самым успешным подопечным Этери среди парней до сих пор остается Адьян Питкеев, который стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и финала Гран-при в 2014 году, а также взял бронзу на взрослом чемпионате России сезона-2014/15. Но добиться чего-то большего так и не удалось: Питкеев вступил в конфликт с Тутберидзе и ушел к Елене Буяновой, а в 2017 году и вовсе завершил карьеру из-за травм.

В данный момент среди учеников Тутберидзе на взрослом уровне выступает только Морис Квителашвили, защищающий цвета Грузии. Его высшим достижением является серебро этапа Гран-при среди взрослых.

Таким образом, пока что единственной серьезной надеждой среди парней Хрустального остается 14-летний Даниил Самсонов, который уже освоил самый сложный прыжок в мире — четверной лутц. В остальном ученики тренера борются с нестабильностью и пытаются освоить «два-три четверных».

В случае с Рухиным определенную роль могло сыграть и то, что он еще не успел до конца отойти от повреждений прошлого сезона.

«В том году у меня было достаточно много травм. Я снялся с чемпионата России и первенства страны старшего возраста. После травм решил, что надо переосмыслить свою работу, свою мотивацию и начать с чистого листа», — говорил Егор в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На контрольных прокатах казалось, что у юноши все получилось: помарок было по минимуму, и программы выглядели цельно и осмысленно — фигуристу явно подобрали подходящую музыку и образ.

«Короткая программу у меня очень яркая, и музыка мне нравится. Когда я ее катаю, внутри поет душа», — рассказывал Рухин.

Наполненная светлой грустью «Evermore» в исполнении глубокого голоса Джоша Гробана действительно придавала фигуристу энергии и легкости на контрольных прокатах, но напряжение первого официального старта в сезоне не позволило ему показать свое новое катание.

Остается надеяться, что в произвольной программе под «Your Song» из мюзикла «Мулен Руж» нервы уже оставят Рухина в покое и он выдаст все, на что способен. А ведь планы у подопечного Тутберидзе на этот сезон действительно грандиозные.

«Я уже почти полностью восстановил четверной сальхов (в прошлом сезоне спортсмен уже исполнял его на стартах, правда, случались недокруты. — «Газета.Ru»).

Планирую усложняться и вставлять еще как минимум два-три четверных. В этом сезоне точно должно быть два — сальхов и тулуп. Также собираюсь учить четверной лутц», — отмечал Рухин.

Что касается второго российского одиночника, выступающего в Куршевеле, — Кутового, то он пока вообще не владеет тройным акселем в такой степени, чтобы вставлять в программы на турнирах, хотя на тренировках уже показывает данный элемент.

Так что в короткой программе ученик Дайнеко чисто исполнил лишь двойной аксель.

Также ему удался сольный тройной риттбергер, а вот на каскаде спортсмен сумел показать лишь первый прыжок — тройной лутц, потеряв второй, а вместе с ним и немало баллов.

В итоге Кутовой набрал 62,10 очка и расположился на промежуточном девятом месте.