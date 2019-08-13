«Получаю удовольствие от жизни»: Цурская о завершении карьеры

Российская фигуристка Полина Цурская, которую в разное время тренировали и Этери Тутберидзе, и Елена Буянова, и Татьяна Тарасова, рассказала о своей жизни после завершения карьеры. Напомним, что 31 мая спортсменка официально объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет. Сейчас ей 18, и она устремила свой взгляд в новые горизонты, более, на ее взгляд, свободные.

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«Получаю удовольствие от жизни. Когда мне предлагают провести подкатку, я могу согласиться или отказаться. Могу сказать «нет» и провести день так, как я хочу. Но, конечно, я стараюсь работать, потому что мне это интересно, и я окунулась в это», — заявила фигуристка в интервью Sport24.

Цурская родилась в Омске, откуда в 2013 году переехала в Москву, где начала тренироваться в группе прославленного тренера Этери Тутберидзе. Серьезно заявила о себе девушка на II юношеских Олимпийских игр 2016 года, когда выиграла золотую медаль соревнований.

«Если бы не фигурное катание, я бы сидела в Омске, училась, сейчас бы пыталась поступить в местный институт и никогда бы не переехала в Москву. Конечно, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, но сейчас я живу здесь, в Москве, и я рада»,

— уверена Полина.

Сейчас Цурская работает детским тренером, проводит подкатки и ставит программы. По ее словам, она никогда не планировала уходить в тренерскую деятельность. А когда все-таки начала, то многие говорили ей, что она не сможет остановиться и это очень сильно затягивает. Сейчас работа детским тренером, как уверяет спортсменка, приносит ей удовольствие.

«Мне больше всего нравится ставить прыжки. Я же одиночница, которая отмечалась именно прыжками. Не вращениями и скольжением. Наверное, поэтому больше всего удовольствия получаю от работы с прыжками», — пояснила она.

Полина признается, что пока еще не совсем понимает, как именно нужно тренировать совсем маленьких детей. При этом Цурская подчеркнула, что относится к детям с теплотой, благодаря чему ей комфортном с ними работать. Взрослые же, по ее мнению, медленнее исправляют свои ошибки, а дети быстрее, поскольку «еще не боятся, не привыкли к чему-то».

Помимо прочего, Цурская отметила, насколько сильного прогресса добилась фигурное катание по сравнению с пятилетней давностью.

Однако у этой монеты тоже ей другая сторона медали. Как считает Полина, прогресс сильно сказывается на здоровье юных фигуристов, которые в юном возрасте начинают исполнять четверные прыжки.

«Фигурное катание не молодится, оно прогрессирует. Сейчас дети изучают не двойные ради тройных, а тройные ради четверных. С одной стороны, это хорошо. Со стороны здоровья, это, конечно, не плюс. Но все идут на это осознанно. Каждый родитель, отдавая своего ребенка в фигурное катание, понимает, что сейчас это большие нагрузки, большие затраты. Это только их выбор», — подчеркивает 18-летняя Цурская.

Также она рассказала о том, как ее родители отреагировали на решение завершить карьеру.

«Им это было даже болезненнее, чем мне. Но сейчас, мне кажется, когда они видят, что я не просто сижу, как в первые две недели после завершения карьеры, а нашла себе занятие, что мне интересно, что я постоянно где-то и чем-то занимаюсь, не сижу дома. Думаю, они счастливы и рады за меня», — рассказала Полина.

После ухода из спорта, помимо тренерской деятельности, Цурская посвящает себя учебе. Она поступила на факультет международной экономики и сейчас обучается в очно-заочной форме. По ее словам, когда она проходила онлайн-тесты «какая профессия тебе подойдет», чаще всего итогами опроса были менеджмент, экономика и юриспруденция.

Не оставили журналисты Цурскую и без вопроса об отношениях двух главных звезд женского одиночного фигурного катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Сколько бы интервью я сама не давала, меня каждый раз спрашивают про отношения Жени с Алиной, потом спрашивают про мои отношения с каждым из этих спортсменов, про отношения Этери Георгиевны с Женей. Мне кажется, что это уже неинтересно. А такие темы многим надоели», — заявила бывшая партнерша лидеров сборной России.

Среди тех, за чьими выступлениями в новом сезоне Цурская будет точно следить, она назвала Марию Сотскову, Анну Щербакову, Медведеву и Алену Косторную.

«Не было такого, что я вставала рано утром, когда шли соревнования в Японии или Америке. Я всегда смотрела результаты. Если катался близкий мне человек, то я посмотрю видео его проката», — заключила фигуристка.

Новый сезон в российском фигурном катании стартует 7-8 сентября, когда состоятся контрольные прокаты сборной России. В числе участников — Загитова, Медведева, Елизавета Туктамышева и другие спортсмены, которые будут показывать свои программы.