Конец противостояния: Загитову поставили выше Медведевой

Совсем скоро стартует новый сезон в фигурном катании: в России уже состоялись контрольные прокаты у юниоров, а на очереди – спортсмены из взрослой возрастной категории. С особым интересом все ждут развития событий в женском одиночном катании, которое с грядущего сезона усилиться тремя чрезвычайно одаренными ученицами Этери Тутберидзе – Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, владеющими четверными прыжками, а также Аленой Косторной.

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Это дает повод задуматься, что теперь будет с лидерами-одиночницами. Например, Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые пока являются главными звездами этого разряда. По ходу прошлого сезона, который стал для Медведевой дебютным под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, между ней и Загитовой началось своеобразное соперничество, которое инициировали болельщики спортсменок в социальных сетях.

По мнению олимпийского чемпиона в танцах на льду Роман Костомарова, выступавшего в дуэте с Татьяной Навкой, за последние годы отечественное женское одиночное катание сделало серьезный шаг вперед.

«Действительно, сейчас наши девчонки лидируют в мировом фигурном катании, хотя десять лет назад этого не было. Похоже, в группе Тутберидзе нашли какую-то фишечку. Они работают, пашут, исполняют самые сложные прыжки и у всех выигрывают», — сказал Костомаров в интервью Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечная Алексея Мишина Софья Самодурова в 16 лет сенсационно выиграла чемпионат Европы, а Загитова сумела собраться по ходу тяжелого для нее года и завоевать золото первенства мира, став первой россиянкой в истории, завоевавшей все титулы в женском одиночном катании. У Медведевой все сложилось труднее – она не смогла квалифицироваться в финал Гран-при и не получила вызов в сборную России на чемпионат Европы, зато в Сайтаме стала третьей.

Как считает Костомаров, на данный момент говорить о Загитовой и Медведевой в контексте личной конкуренции неправильно, поскольку подопечная Тутберидзе заметно опережает свою соотечественницу.

«Думаю, что между этими фигуристками уже никакого противостояния нет. Загитова немного ушла вперед, и они не конкурируют друг с другом. Хотя я даже не знаю, кто в следующем году будет лидировать на чемпионате России…Теперь фигуристки с четверными прыжками вышли во взрослые и могут поехать на Европу и мир», — отметил он.

Некоторое время назад в группе Тутберидзе создали некий тренд на четверные прыжки – изначально это была Трусова, первой из женщин исполнившей квад в официальных соревнованиях, а потом все начало двигаться по нарастающей и дошло до того, что юниора из «Хрустального» без четверного прыжка уже представить сложно, поскольку самые тяжелые элементы в современном фигурном катании там обязательны к исполнению.

Благодаря этому подопечные Этери Георгиевны зачастую забирают все награды престижных турниров: как юниорские, так и взрослые. Как считает Костомаров, квады могут привести к тяжелым травмам и несут большую физическую нагрузку, но результаты говорят сами за себя.

«Мог ли я представить 15 лет назад, что девушки будут исполнять четверные? Фигурное катание развивается очень быстро. Девушки в 13-14 лет прыгают четверные — это какое-то безумие. Даже не знаю, к чему это все идет. Конечно, это и опасно, потому что такие сложные элементы могут привести к травмам», — уверен он.

Так или иначе, Костомаров считает, что успехи одиночниц несут огромную пользу для развития российского фигурного катания.

«Думаю, фигурное катание было популярным и в 2000-х, и сейчас. Было провальное время в 90-х, но сейчас оно на высоком уровне. Победы наших девушек притягивают очень большую аудиторию», — заключил фигурист.

Новый сезон в фигурном катании стартует уже 7-8 сентября. На открытых прокатах, которые состоятся в «Лужниках», выступит основной состав сборной команды России, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе – Загитова, Медведева, Елизавета Туктамышева и другие фигуристы, которые будут представлять свои программы на сезон.