Перестройка: что ждет обновленный «Спартак»

Московский «Спартак» остается не только самым титулованным и популярным клубом в России, но и самым обсуждаемым в стране. Впрочем, все возможное для этого делает его руководство. За годы правления Леонида Федуна мы увидели огромное количество тренерских отставок, далеко не всегда логичных, и множество скандалов на любой вкус при всего одном чемпионском титуле.

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В 2019 году «Спартак» устроил что-то новенькое, затеяв такую глобальную перестройку, которую клуб не видел очень давно. После полного конфликтов прошлого сезона руководство расторгло по обоюдному согласию контракты с Денисом Глушаковым, Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти, выступавших за красно-белых на протяжении многих лет.

Далее был продан в португальский «Порту» форвард Зе Луиш, прощавшийся с командой со слезами, а в последний день июля, когда в РПЛ уже были сыграны три тура, «Спартак» синхронно покинули бразильцы Фернандо и Луис Адриано — одного за €15 млн отправили в Китай, другого почти даром отпустили на родину, заметно при этом разгрузив платежную ведомость.

Таким образом, от прежнего коллектива, который прошлой осенью принимал Олег Кононов, мало что осталось. В межсезонье наставник красно-белых получил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, ставшего вторым бомбардиром чемпионата Греции с 16 голами, вернувшегося из аренды в «Арсенале» Зелимхана Бакаева и приобретенного у «Ростова» уже после начала сезона Резиуана Мирзова, также работавшего с нынешним тренером «Спартака» в Туле.

И вот, 1 и 2 августа, после массовых продаж, последовали и столь долгожданные приобретения. Применительно к возможным переходам в «Спартак» этим летом назывались разные имена, а пополнили коллектив чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, взятый у дортмундской «Боруссии» в аренду с правом выкупа, и сын знаменитого шведского форварда Хенрика Ларссона Йордан, способный сыграть как в полузащите, так и в атаке.

Кроме того, почти наверняка состоится переход в «Спартак» из голландского «АЗ Алкмар» атакующего полузащитника Гуса Тила. О скором оформлении этого трансфера, не стесняясь говорят, и сам игрок, и представители обоих клубов.

Интересно, но даже со всеми этими покупками, до сих пор непонятно, во что и кем будет играть «Спартак» в новом сезоне.

Главным вопросом, неожиданно возникшим в последний день июля, сейчас является замена Фернандо. В данный момент в составе красно-белых нет игрока, способного взять на себя функции, которые исполнял бразилец.

Никто из новичков не играет на его позиции, а имеющиеся центральные полузащитники не впечатляют: Роману Зобнину не хватает умения играть в пас, Аяз Гулиев больше разрушитель, Михаил Игнатов действует выше и не имеет достаточно игровой практики, а время Наиля Умярова, купленного зимой у «Чертаново», еще не пришло.

В атакующей группе как раз по именам проблем не предвидится. Более того, кажется, что «Спартак» может даже стать сильнее.

Безусловно, Зе Луиша с его умением играть в воздухе будет не хватать, но форвард из Кабо-Верде никогда не был признанным бомбардиром. Луис Адриано же при всем своем мастерстве играл вспышками, был крайне нестабилен и тоже не участвовал в гонке бомбардиров РПЛ.

Понсе по трем первым турам, правда, совсем не убедил, но его проблема в том, что ни в одном матче он не играл все время на позиции центрфорварда, а фланг, куда его временно устраивал Кононов аргентинцу, кажется, совсем не подходит.

16 голов, которые нападающий в прошлом сезоне забил в чемпионате Греции, говорят в его пользу, и наверняка Эсекьель себя еще проявит, если получит постоянное место страйкера в стартовом составе.

Йордан Ларссон настрелял 11 мячей в идущем с весны чемпионате Швеции и там до сих пор является лучшим голеадором, но прямым конкурентом Понсе он не будет.

Да, швед вполне может сыграть и на острие, но куда привычнее ему все-таки в роли второго форварда, атакующего полузащитника или же правого инвертированного вингера, смещающегося в центр под удар с левой ноги.

Так что за место в составе Ларссон-младший будет бороться, видимо, не столько с Понсе, сколько с Зелимханом Бакаевым и Гусом Тилом и Джано Ананидзе, а слева расположится Резиуан Мирзов или Андре Шюррле, который, в принципе, может сыграть вообще на любой из четырех атакующих позиций.

Сочетание игроков, нацеленных на наступление, выглядит у «Спартака» вполне приличным, правда, непонятно, когда и как оно будет сыгрываться, а ведь взаимопонимание является важным залогом успеха.

Похоже, что не предвидится изменений во вратарской линии и защите. С последним рубежом, несмотря на все слухи о переходе Гильерме, в итоге продлившего контракт с «Локомотивом», у красно-белых проблем нет: Александр Максименко очень талантлив и уже обретает стабильность, а восстанавливающийся Александр Селихов способен попасть в сборную страны, если наладит дисциплину. И к тому же подстраховать всегда готов ветеран Артем Ребров, бывший основным в чемпионском сезоне.

С защитой сложнее. В центре есть признанные лидеры Георгий Джикия и Самуэль Жиго, прочно усадившие на скамейку запасных одного из героев ЧМ-2018 Илью Кутепова, а вот краям катастрофически не хватает надежности.

Бразилец Айртон слева ярок в атаке, но с прямыми обязанностями не справляется. Справа же Андрей Ещенко все время травмируется и недостаточно нагнетает, когда здоров, впереди, а Николай Рассказов, похоже, словил кризис второго сезона и выглядит на старте этого чемпионата просто ужасно.

Впрочем, если «Спартак» сможет заиграть как единый механизм, то проблем в защите, однозначно, должно стать меньше. Но когда это случится?

Если оценивать вырисовывающуюся команду, то красно-белые будут укомплектованы в нынешнем сезоне достаточно качественно по российским меркам, но однозначно уступят по составу и «Зениту», и «Краснодару» и «Локомотиву». Ну а пока команда будет сыгрываться, о Лиге чемпионов она, скорее всего, забудет, тут бы в ЛЕ снова попасть...