«Надо соревноваться с собой»: история гимнастки Селезневой

Имя Екатерины Селезневой не так широко известно, поскольку в российской художественной гимнастике она далеко не на первых ролях. Ко всему прочему, ей уже 24 года. Гимнасток этого возраста практически не осталось, поскольку большинство завершает карьеру еще в 20 лет. Однако Селезнева — абсолютно уникальная для России гимнастка. В отсутствие сестер Дины и Арины Авериных, а также Александры Солдатовой, именно она представляет сборную России на крупных международных соревнованиях.

На прошедшей Универсиаде в Неаполе Селезнева выиграла сразу пять золотых медалей, что не осталось без внимания Ирины Винер-Усмановой.

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Селезнева начала заниматься гимнастикой в пятилетнем возрасте под руководством своей мамы Ольги Назаровой — заслуженного тренера России. С самого детства Екатерина принимала участвовала в международных соревнованиях, благодаря чему обратила на себя внимание со стороны сборной России. Всю карьеру Селезнева занимается под руководством матери, а представляет московский спортивный клуб ЦСКА. Болельщики удивляются, как гимнастке столько лет удается тренироваться у мамы, однако сама она уверяет, что уже привыкла.

«Я уже настолько привыкла, что не представляю, как была бы с другим тренером. Далеко от нее не уйдешь — будет ждать дома. Но мы и не ссоримся обычно, понимаем друг друга с полуслова. Стараемся рабочие моменты оставлять в зале, не переносить домой. С мамой сейчас не живу, но мы видимся помимо зала»,

— приводит слова спортсменки Team Russia.

Что интересно, Селезнева своих высших наград добивалась именно на Универсиадах. Из-за высокой конкуренции ей не удается попасть в основную обойму сборной России, поэтому пока она вынуждена выступать на турнирах средней руки. Так, на летней Универсиаде в Тайбэе, которая прошла в 2017 году, Селезнева взяла одну золотую медаль, три серебра и одну бронзу. Спустя два года результаты девушки, несмотря на взросление, только взлетели — четыре золота и одна бронза в Неаполе.

По поводу того, что все ее успехи ограничены Универсиадой и внутренними соревнованиями, Селезнева не переживает.

«Да, я еще не выступала на самых престижных турнирах, но я все равно очень люблю гимнастику. Самое главное, что я получаю удовольствие от любимого дела. Меня поддерживают много болельщиков по всему миру, а это очень важно, это заряжает верой на пути к новым вершинам, — цитирует гимнастку интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Персональные поклонники Селезневой, как и она сама, понимают реальный уровень и ожидания от спортсменки такого ранга.

В Неаполе она была бесспорно лучшей среди всех, но это при том, что сборная России не привезла своих главных звезд.

Ко всему прочему, в индивидуальных соревнованиях она еще и допустила грубую ошибку. У нее есть качественный контент, но по уровню мастерства она существенно уступает лидерам национальной сборной, и это заметно невооруженным взглядом. Екатерина хороший резервист, но не более.

Так или иначе, но конкуренция с более молодыми девушками ее не пугает. Она знает, что сейчас едва ли не главный ветеран в отечественной художественной гимнастике, благодаря чему попадает на крупные турниры, а Ирина Винер в нее верит.

«Каждый день я пытаюсь быть лучше, чем была вчера. Если ты будешь соревноваться с кем-то, будешь видеть чью-то оценку и стараться ее превзойти — обычно ничего не получится. Надо думать о себе, о своем упражнении. И соревноваться с самой собой, со своими нервами. Сделать свой лучший прогон в первую очередь для самой себя», — уверена Екатерина.

Сейчас основная задача «художниц» — подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 16 по 22 сентября.

Борьба за место в сборной России развернулась нешуточная, однако ясно, что места будут распределены между сестрами Авериными и Александрой Солдатовой. Именно с последней может поспорить Селезнева, но видимых причин для этого нет. До начала турнира остается не так много времени, а перед этим не запланировано никаких соревнований. Проще говоря, Екатерине будет крайне трудно впечатлить тренерский штаб.

Однако шансы в любом случае остаются, но даже если Селезнева не попадет на ЧМ и на Олимпийские игры в Токио, то трагедии не будет. Свой класс гимнастка уже давно доказала.