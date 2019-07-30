Взорвать трансферный рынок: «Зенит» бьется за звезду «Барсы»

Пока московский «Спартак» избавляется от последних сильных футболистов, оставшихся от чемпионского состава, конкуренты, напротив, соревнуются в дороговизне и качестве приобретений.

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Скромный в последние годы московский ЦСКА сумел провернуть казавшийся невероятным номер и выкупил у «Эвертона» хорвата Николу Влашича, а «Локомотив» провернул ту же штуку с польским опорником Гжегожем Крыховяком, принадлежавшим «ПСЖ».

Даже московское «Динамо» уже провело солидную кампанию, усилившись такими ребятами, как Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н'Жи и, похоже, не собирается останавливаться.

Но особняком все равно стоят два клуба. «Краснодар», потерявший свободными агентами Маурисио Перерйру и Шарля Каборе, а также оставшийся без получившего тяжелую травму лидера атаки Виктора Классона, ответил на это покупками Руслана Камболова, Тони де Вильены, Кайо, Юнеса Намли, Маркуса Берга и, наконец, Реми Кабелла, ставшего самым дорогим приобретением клуба в истории.

Чемпион страны «Зенит» до сих пор выступал на рынке скромнее, взяв только оборонительного универсала из «Гамбурга» Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.

Однако изменить ситуацию должен самый дорогой и, безусловно, крупный по-футбольному трансфер этого российского межсезонья. В это до сих пор трудно поверить, но сине-бело-голубые близки к покупке бразильского вингера «Барселоны» Малкома.

Это трансфер, который вполне можно сравнить с приобретением тем же «Зенитом» Халка. Пожалуй, нынешний Малком превосходит по имени Квинси Промеса на момент его покупки московским «Спартаком»!

Бразильский нападающий провел относительно неудачный сезон в Испании, сыграв только в 15-ти встречах Примеры и отметившись в них не очень яркой статистикой — гол и две результативные передачи. Но игрок стал заложником мощнейшего состава «Барселоны».

Места Лионеля Месси и Луиса Суареса на поле не подвергались сомнению, а за третью позицию в атаке бразилец конкурировал с такими игроками, как Усман Дембеле и Фелиппе Коутинью — уже звездами мирового масштаба.

В чемпионате у Малкома было мало игрового времени, зато он забил важнейший мяч в «Эль Класико» в ворота мадридского «Реала» в Кубке Испании.

А до того вингер провел два прекрасных сезона в французском «Бордо», из-за чего «Барселона» и выложила за него €42 млн, перехватив у итальянской «Ромы» в момент, когда та уже объявила о переходе вингера.

По информации различных источников, Малком уже согласовал контракт с «Зенитом», дав добро на переезд в Россию. И получать футболист будет в городе на Неве €6,5 млн, что в целом соответствует его статусу.

Пока основной вопрос заключается в переговорах между «Зенитом» и «Барселоной», которая хочет сделку в формате €40 млн сразу и еще €5 млн в виде возможных бонусов, в то время как чемпион России предлагает миллионов на 5 меньше.

При этом генеральный директор российского клуба Александр Медведев сказал для прессы уже столько о Малкоме, что есть ощущение — в «Зените» его видят уже игроком клуба.

«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет. У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян,

— цитирует функционера «Фонтанка».

— Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет».

Правда, в последний момент на горизонте помимо давно претендующей на игрока и вроде бы проигрывающей борьбу «Зениту» дортмундской «Боруссии», появился английский «Эвертон».

Проблемой российского чемпиона может стать тот факт, что «ириски» готовы удовлетворить финансовые условия, выставляемые «Барсой». Теперь каталонский клуб пытается убедить футболиста рассмотреть предложение из Англии.

Но сочтут ли в «Эвертоне» зарплату в €6,5 млн приемлемой и чем клуб из Ливерпуля компенсирует отсутствие Лиги чемпионов, которая есть у «Зенита»?