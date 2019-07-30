€15 млн не пахнут: «Спартак» продал Фернандо в Китай

Московский «Спартак» официально объявил о переходе полузащитника Фернандо в китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Как говорится в заявлении на сайте красно-белых, детали трансфера согласованы. В ближайшее время футболист должен отправиться в расположение нового клуба, где пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.

Сумма трансфера бразильца, по информации аналитического портала transfermarkt.de, составила €15 млн, что с экономической точки зрения говорит о большой удаче для «Спартака».

Что касается личных условий футболиста, то его зарплата солидно увеличится – в составе красно-белых, как информирует «СЭ», он получал €2,8 млн, а в Китае его годовой оклад составит €4,5 млн.

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Этим летом «Спартак» твердо решил расстаться с бразильцем. Ходили слухи о переговорах с «Дженоа» и китайским «Шанхай Шеньхуа», который якобы был готов платить за бразильца €20 млн, но выбор впоследствии пал на «Бэйцзин».

За несколько часов до официального объявления красно-белые отзаявили Фернандо.

Напомним, что Фернандо перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории». Тогда красно-белые заплатили за его трансфер порядка €12,5 млн, совершив один из самых дорогих приобретений клуба в истории. За три года в составе «Спартака» 27-летний бразилец принял участие в 98 официальных матчах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

Фернандо за время в «Спартаке» стал ключевым игроком команды и лидером. Он внес весомый вклад в успех красно-белых в чемпионском сезоне-2016/17, а также помог команде завоевать Суперкубок страны. Пресс-служба москвичей в прощальном посте охарактеризовала Фернандо как игрока, «появление которого в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства».

«Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» — говорится в заявлении красно-белых.

Болельщикам «Спартака» Фернандо полюбился в первую очередь благодаря шикарным голам со штрафных ударов. В том числе и в ворота столичного ЦСКА в прошлом сезоне. Тот мяч впоследствии был признан одним из лучших в исполнении игроков красно-белых в году.

Многие эксперты и фанаты склонялись к выводу, что именно Фернандо на момент его пребывания в клубе был лучшим футболистом команды, из-за чего «Спартак» может пожалеть о его продаже.

Класс Фернандо отмечают в том числе и соперники красно-белых. Например, нападающий «Сочи» Никита Бурмистров, принимавший участие в матче первого тура чемпионата России этого сезона со «Спартаком», подчеркнул, что разница между бразильцем и другими игроками существенно бросается в глаза.

«Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмерки», — приводит слова Бурмистрова «Чемпионат.com».

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой уверен, что основную роль в уходе Фернандо сыграл финансовый вопрос. Он заявил, что красно-белые столкнутся с проблемами после ухода бразильца, однако, по его мнению, «незаменимых футболистов нет».

«Думаю, есть несколько факторов из-за которых ушел Фернандо, и на которые мы никак повлиять не можем.

Во-первых — это желание самого футболиста. Второе — хорошие деньги за трансфер.

«Спартак» отпускает одного из ключевых своих футболистов. Поэтому определенные трудности, конечно, будут. Но «Спартак» наверняка ищет ему замену», — приводит слова Мостового Sport24.

Жесткую позицию по поводу ухода Фернандо занимает другой экс-футболист красно-белых Валерий Кечинов. Он считает, что владельцу клуба Леониду Федуну стоило бы больше заботиться о лидерах команды.

«Это потеря, Фернандо будет тяжело заменить. Для чего продают? Не понимаю, ушли два ключевых игрока в преддверии Лиги Европы, это все как-то странновато. Не понимаю логику Федуна, но если только заработать на этом всем, получить за них какие-то деньги, но тогда зачем «Спартаку» ставить какие-то цели», — уверен Кечинов.

«Не скажу, что Федун — жмот, человек тянет очень долгое время клуб, стадион вот построил, но то, что «Спартак» превращается в середняка, с этим я соглашусь»,

— добавил он.

На деньги, вырученные с продажи Фернандо, «Спартак» планирует в последний месяц трансферного окна усилиться новыми футболистами. В последние дни красно-белые проявляли интерес к полузащитнику «Ростова» Матиасу Норманну, но, по информации в СМИ, южный клуб отказал красно-белыми в трансфере. Кроме того, «Спартак» ведет переговоры с чемпионом мира 2014 года Андре Шюррле, а также с хавбеком «АЗ Алкмар» Гусом Тилем.