«Проблема — тренер»: почему «Спартак» проиграл «Тамбову»

27 июля состоялся матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле сенсационно обыграл московский «Спартак» и набрал первые очки в Российской премьер-лиге. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Счет был открыт на 29-й минуте игры. Автором гола стал Седрик Гогуа, который отправил мяч в ворота после передачи Михаила Костюкова. Сначала был зафиксирован офсайд, но затем судья отменил свое решение. Споры футболистов «Спартака» ни к чему не привели, и «Тамбов» повел в счете.

Второй мяч залетел в ворота столичной команды на 69-й минуте. Сослан Таказов замкнул подачу Павла Карасева с углового и установил окончательный счет в этой игре. Футболисты столичной команды за весь матч четыре раза попали в каркас ворот, но к забитым мячам это не привело, спастись «Спартак» не смог.

Такое положение дел не устроило болельщиков красно-белых. На протяжении всей игры они призывали главного тренера «Спартака» Олега Кононова уйти в отставку, скандируя «Уходи, пиджак». Стоит напомнить, что российский специалист возглавил команду в ноябре 2018 года после ухода итальянца Массимо Карреры и исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо.

Однако смена тренера не привела к желаемым результатам. Сезон-2018/19 «Спартак» закончил, не выполнив задач в еврокубках и Лиге Европы, а также финишировав на пятой строчке турнирной таблицы, в последнем туре уступив ЦСКА четвертое место и право сыграть сразу в групповом этапе Лиги Европы.

В заключительном матче красно-белые проиграли со счетом 0:2 «Оренбургу». Разговоры об отставке Кононова начали ходить уже тогда и только усилились с наступлением нового сезона.

В первом туре нового сезона «Спартак» с трудом вырвал победу над еще одним дебютантом РПЛ – «Сочи». Встреча завершилась со счетом 1:0, а мяч был забит на третьей минуте компенсированного времени второго тайма. Во втором туре столичный клуб показал боевую ничью с «Ростовом» — 2:2, однако матч ознаменовался двумя серьезными скандалами, один из которых был связан с судейством. По итогам встречи донская команда направила обращение в Российский футбольный союз с призывом отстранить главного арбитра матча Кирилла Левникова.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча с «Тамбовом» еще раз отметил, что главной проблемой команды на сегодняшний момент является именно Кононов.

«Я думаю, «Спартак» сегодня лишился двух основных составляющих своего последнего успеха — судейской помощи и везения. А дальше мы увидели, что команда до того опустилась, что «Тамбов» с ней играет не то, что на равных, а даже тактически переигрывает. Опасных моментов у «Тамбова» было точно не меньше, чем у «Спартака». Они играли в тот футбол, в который должен играть сам «Спартак». Как я и говорил, основная проблема «Спартака» — тренер.

Нужно ли увольнять Кононова? Его не то, чтобы надо увольнять, его просто брать не надо было. Знаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — приводит слова Червиченко Sport24.

А вот наставник «Тамбова» с мнением Червиченко не согласился. Он отметил, что считает Кононова одним из топ-тренеров в российском чемпионате.

«Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Главный тренер «Спартака» взял всю вину за поражение на себя и извинился перед болельщиками за эту игру. При этом специалист отметил, что Саранск для него является несчастливым городом.

«Тяжелый проигрыш для нас. Упустив много шансов, мы уступили. Хотел бы извиниться перед болельщиками за результат. Безусловно, мы будем бороться в следующей игре. Этот проигрыш я беру на себя. Игроки выполняли все, что я требовал, но удача от нас отвернулась.

Каждый проигрыш – это серьезный шаг, который должен перенести любой тренер. Я понимаю болельщиков. Но мы работаем с игроками. Лично я буду делать все от себя зависящее для «Спартака». Для меня Саранск несчастливый город», — заявил специалист.

На вопрос от журналистов, когда он сам в последний раз получал наслаждение от игры команды, Кононов ответил, что для него любая победа – это удовольствие.

Бывший игрок московской команды Александр Мостовой также не остался в стороне от этого поражения. Отвечать прямо на вопрос об отставке Кононова он не стал, но раскритиковал футболистов команды. По его мнению, в команде нет понимания того, кто за что на поле отвечает, что и приводит к пропущенным мячам.

«Какие бы ни были впечатления от игры — это ужасно, говоря о «Спартаке». Особенно не ожидал, что «Спартак» покажет там какой-то футбол. Я ожидал, что такое будет. Ясно, что тренер виноват, как обычно. Другое дело, вопросы к футболистам тоже есть — полтора человека играли, а остальные друг другу мяч передавали.

Пора ли Кононову в отставку? Это сейчас будет везде самый основной вопрос. Есть руководство, есть главный тренер, который должен отвечать на вопросы. А мы что, со стороны?» — заявил Мостовой в интервью Sport24.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в этом матче остался больше всего недоволен судейством. По его мнению, главный арбитр намеренно «убивал» московскую команду.

Легенда команды заявил, что судья не назначил стопроцентный пенальти в ворота «Тамбова», а потом еще и засчитал мяч, который был забит из офсайда.

«Совсем недавно «Спартак» играл с «Сочи», я тогда русским языком сказал, что сочинцев сплавили, гол не надо было засчитывать. Примерно то же самое произошло в сегодняшнем матче, потому что «Спартак» четыре раза попал в штангу, не был назначен стопроцентный пенальти в ворота «Тамбова». Судья стоял рядом, но пенальти не назначил. Это безобразие полнейшее!

К Кононову, конечно, претензий выше крыши, он тренирует московский «Спартак», который любим по всей России. Но судья профессионально убивал команду, это же дикость какая-то», — заявил Рейнгольд.

В четвертом туре чемпионата России «Спартак» на своем поле сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 3 августа.