«Я и Ханю?» Загитова и Медведева рассказали об отношениях

Безумные шоу и отношения с Ханю

Алина Загитова проводит насыщенное время в Японии, куда она прибыла для участия в ледовом шоу The Ice. Гастроли пройдут с 27 июля по 4 августа, и в преддверии тура олимпийская чемпионка посетила официальную встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ, на которой говорила по большей части о своей собаке Масару.

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Теперь же стали появляться видео с развлекательных программ, на которые фигуристку активно приглашают местные телевизионщики, пользуясь ее кратким пребыванием в Японии.

В эфире одной из передач Загитова сделала важное объявление — на предстоящем ледовом шоу она впервые покажет зрителям короткую программу на сезон-2019/20

под лирическую композицию «Me Voy» («Я ухожу» в переводе с испанского).

«Я буду катать свою новую короткую программу. Вместе со мной на шоу выступят много известных фигуристов, и будет очень интересно», — заявила спортсменка.

Точно так же олимпийская чемпионка делала и перед сезоном-2018/19 — ее короткую программу под музыку из «Призрака оперы» первыми увидели именно японские зрители во время шоу. Правда, тогда она выступала не с той прической и не в том платье, что во время соревновательного сезона, так что и в этом случае образ фигуристки, скорее всего, претерпит большие изменения к осени.

Кроме того, большую часть короткого номера Загитовой уже можно было увидеть в анонсе Первого канала.

Съемки другой программы для японского телевидения, кажется, вогнали Загитову в шок. Началось с того, что ведущая подсела к ней в автобус и принялась исполнять песню совершенно мужским голосом. Во время импровизированного концерта фигуристка делала фейспалм, но потом заверила, что ей было очень смешно.

Уже в студии спортсменка просмотрела еще несколько экзотичных номеров от других исполнителей, прежде чем ей задали первый вопрос, — конечно же, про местного идола, двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

— У тебя с ним хорошие отношения? Вы друзья? — допытывались ведущие.

— Ну да. Я с ним хорошо общаюсь, — смущаясь, ответила Загитова, чем вызвала всеобщий восторг и понимающие вздохи.

— А о чем вы обычно разговариваете?

— Когда я тренировала прыжки на льду вместе с Юдзуру, и у меня хорошо получалось, то он хлопал. А если было не очень, то он делал вот так, — фигуристка скорчила гримасу и свела пальцы в такой жест, словно измеряла что-то микроскопическое. — Типа мне немного не хватает.

Таким образом, общение россиянки с японцем проходит в основном на жестах, что неудивительно: Загитова не очень хорошо говорит по-английски, а Ханю, естественно, не знает русского.

Собственно, на этом общение ведущих с олимпийской чемпионкой подошло к концу: оставшееся эфирное время в студии танцевали огромные цыплята, и крутилась реклама.

Пока Загитова посещала передачи в Японии, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил в инстаграме видео с началом ее новой произвольной программы, где фигуристка предстанет в образе правительницы Египта Клеопатры.

Выступление начинается с элегантных вращений — сначала в одну сторону, затем в другую, после чего фигуристка замирает с отставленной рукой, словно прося оставить ее в покое.

На фоне звучит размеренный восточный инструментал «The Feeling Begins» («Чувство зарождается») композитора Питера Гэбриэла.

Помимо первых секунд программы Загитовой, в посте Глейхенгауза можно увидеть начало выступлений всех учеников Тутберидзе — в том числе, Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной и Элизабет Турсынбаевой.

Попали туда и кадры из программы весьма перспективной юниорки Камилы Валиевой, которая в прошлом сезоне удостаивалась восторженных отзывов внучки Пабло Пикассо за свое катание в образе девочки на шаре из одноименной картины художника.

Как оказалось, в новом спортивном году Валиева будет выступать под композицию Muse — «Exogenesis: Symphony Part 3». Точно такую же выбрала для своей короткой программы Евгения Медведева.

Это совпадение выглядит забавно на фоне весенних разборок с показательным номером Загитовой на песню Билли Айлиш Bad Guy, которую Медведева ранее называла одной из своих любимых и, по слухам, планировала ставить под нее собственное выступление.

«Ему только 15»

Как же проводит свое лето Евгения Медведева? Она приняла участие в двух масштабных гастрольных турах — в Канаде и в Японии, а с начала июня полностью сосредоточилась на тренировочном процессе. Такого количества шоу, как у Загитовой, которая взяла все возможные титулы в фигурном катании и теперь может немного расслабиться, у Медведевой не будет.

В настоящее время спортсменка активно пытается освоить четверной сальхов и накатывает новые программы. В ее инстаграме лишь иногда появляются фото с редкого отдыха.

Так, в один из выходных Медведева ездила собирать клубнику…

… а другой провела с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем. Парень тренируется вместе с ней в Toronto Cricket Club и в прошлом сезоне выступал в юниорской серии Гран-при — правда, без особых успехов.

На совместных фото видно, как молодые люди сидят на балконе за столом и над чем-то смеются, а затем позируют для снимка, тесно прижавшись друг к другу.

Неудивительно, что в комментариях подписчики уже начали строить предположения по поводу романтических отношений фигуристов.

Медведева ответила на это кратко: «Эм… ему 15».