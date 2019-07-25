Круче Бузовой: Хабиб возглавил рейтинг российских звезд

Авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет. На первое место вырвался чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, обогнавший в списке певицу и актрису Ольгу Бузову.

Хабиб за прошедший год заработал $11,5 млн, а доход артистки составил лишь $4,4 млн. В СМИ упоминания Нурмагомедова за этот год достигли отметки в 75,3 тыс, однако Бузова остается лидером по популярности в социальных сетях.

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За последний год россиянин провел лишь один поединок – в октябре 2018-го он в скандальном бою победил Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона. После этого Нурмагомедов был отстранен от выступлений за драку с командой ирландца, а вернется в октагон в сентябре — 7 сентября он проведет свою третью защиту во встрече с Дастином Порье. Несмотря на долгое отсутствие, бой с Макгрегором стал самым успешным в карьере Хабиба, принеся ему бешеную популярность.

Что интересно, по итогам прошлого рейтинга Нурмагомедов расположился только на 43-м месте самых высокооплачиваемых звезд рейтинга Forbes. В 2017 году Нурмагомедов провел два боя, в которых одержал победы. За встречу с Эдсоном Барбозой россиянин получил около $215 тыс., а поединок против Эла Яквинты принес спортсмену из Дагестана $530 тыс.

Также отмечается, что проведение мастер-классов с участием Нурмагомедова тогда могло стоить потенциальным организаторам порядка $10-20 тыс.

Однако после встречи с Макгрегором все изменилось. Не так давно россиянин подписал новый контракт с UFC, по которому, как рассказал его агент Али Абдель-Азиз, стал самым высокооплачиваемым бойцом лиги. Согласно оценкам аналитиков, то по итогам боя с ирландцем Нурмагомедов заработал порядка $6,5 млн уже с учетом вычета штрафа и налогов.

Как видно по новому рейтингу, гонорары Хабибак существенно возросли.

Что касается других представителей мира спорта в рейтинге, то на третьем месте оказался хоккеист Александр Овечкин. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в прошлом году вышел в лидеры топ-листа из самых богатых российских знаменитостей, заработав за 2018-й около $14,5 млн.

В этом году доход Овечкина остался тем же, что позволило ему вновь возглавить рейтинг Forbes именно по показателю дохода.

Рейтинг популярности Овечкина вырос в несколько раз благодаря тому, что год назад он привел «Вашингтон» к первой победе в Кубке Стэнли в истории. Но в завершившемся сезоне «Кэпиталз» не смог защитить чемпионство, выбыв из турнира на ранней стадии, а 33-летний россиянин выступал не так зрелищно, как год назад. Вдобавок ко всему, несколько месяцев назад Овечкин провалился на чемпионате мира, где сборная России взяла бронзу.

В первую десятку обновленного рейтинга также попал нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба, занявший итоговую девятую строчку.

Его доход, согласно подсчетам аналитиков, за этот год составил $5,4 млн. Резко взлетевшая популярность форварда объясняется успешно проведенным чемпионатом мира, прошедшим в России прошлым летом. На турнире он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами, а также помог национальной команде впервые в истории выйти в четвертьфинал мирового первенства. Более того, успех Дзюбы подкрепляется и завоеванным с «Зенитом» чемпионатом России сезона-2018/19.

На 15-м месте рейтинга расположился бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Голкипер московского ЦСКА в прошлом году внес большой вклад в успех сборной на домашнем ЧМ, а за прошедший год его заработок составил $3,5 млн.

Сразу за ним в топ-листе идет хоккеист Никита Кучеров (16-е итоговое место), занявший в рейтинге доходов четвертую строчку — $7,1 млн.

Денежный успех спортсменов, выступающих в Соединенных Штатах, обусловлен их клубными контрактами. Это касается и многих теннисистов. Например, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, страдающая в последние годы из-за многочисленных травм, за прошлый год заработала $8,5 млн, хотя крупных побед не одерживала.

Единственными фигуристками в топе оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова (33-е место) и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева (40).

По заработку они оказались рядом – $0,8 млн у Загитовой и $0,7 млн у Медведевой. Однако, что интересно, ученица Этери Тутберидзе существенно обогнала свою коллегу по количеству упоминаний в СМИ и социальных сетях.

Окончательный рейтинг формировался по двум факторам: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросах в поисковых система и количестве подписчиков в Instagram и YouTube.