Магия, травмы и лень: как россияне играли в АПЛ

5. Алексей Смертин («Челси» / «Портсмут» / «Чарлльтон» / «Фулхэм»)

Карьера Алексея Смертина в АПЛ началась в сезоне-2003/04, когда «Челси» Романа Абрамовича приобрел опорного полузашитника, который ему был в общем-то и не особенно нужен.

Реклама

Впрочем, это вряд ли как-то негативно характеризует самого опорного полузащитника, который был одним из ключевых футболистов сборной России, а также на протяжении трех лет безоговорочно основным игроком французского «Бордо», с которым выиграл Кубок французской лиги.

Купленного за 3,45 млн фунтов игрока отправили на год в аренду в «Портсмут», и Смертин стал там важнейшим звеном команды, сумевшей не в последнюю очередь благодаря россиянину финишировать в середине турнирной таблицы.

Проведя 26 матчей в чемпионате и еще семь игр в кубковых соревнованиях, Смертин вернулся в Лондон. «Челси» в межсезонье возглавил только что приведший португальский «Порту» к исторической победе в Лиге чемпионов Жозе Моуринью, и молодой тогда португальский специалист предпочел вернуть полузащитника в команду.

Сезон-2004/05 получился для Алексея непростым. «Синие» играли в три центральных полузащитника, причем два места на поле были безоговорочно отданы Клоду Макелеле и Фрэнку Лэмпарду, а борьбу за третье, развивавшуюся с переменным успехом, выиграл португалец Тьяго Мендеш.

Тем не менее в АПЛ Смертин появлялся на поле 16 раз, четырежды выходил в кубках, а еще провел пять матчей в Лиге чемпионов, сумев отличиться в одном из них (против «Порту»). По итогам сезона он получил свою золотую медаль чемпионата Англии.

Летом стало понятно, что Особенный на россиянина не слишком рассчитывает, и Алексей отправился в аренду в «Чарльтон», за который провел 18 матчей за полгода, после чего отправился на сезон в московское «Динамо».

Вернулся в Англию Смертин через год, во второй половине сезона-2006/07 и провел полтора года в составе лондонского «Фулхэма». Оба разад «дачники» с огромным трудом, но все же сохраняли прописку в лиге. Сам россиянин провел 22 матча за полтора сезона и забил в них два мяча.

Всего за карьеру в Англии Смертин провел 82 встречи в АПЛ, отличившись в них двумя мячами, став чемпионом.

4. Юрий Жирков («Челси»)

Юрий Жирков стал вторым российским легионером лондонского «Челси» Романа Абрамовича после Алексея Смертина. Бывший полузащитник ЦСКА был куплен «синими» в середине сезона-2009/10 и дебютировал за клуб 20 декабря 2009 года, выйдя на замену в матче против «Вест Хэма».

В том сезоне Жирков появился на поле в 17 играх АПЛ и вместе с командой оформил чемпионский титул. А вот на следующий год российский футболист получал уже куда меньше игрового времени.

Каждый раз, выходя на поле, Жирков был очень хорош и действовал вообще без ошибок, а иногда и создавал очень хорошие моменты, но в АПЛ сыграл в своем первом полноценном чемпионате только 12 раз.

Проблем у россиянина было две. Во-первых, он слишком часто получал травмы и постоянно или лечился, или выходил на поле недостаточно здоровым. Во-вторых, ему нелучшую службу сослужило важное для сборной России решение Гуса Хиддинка о переводе атакующего игрока на левый фланг обороны.

В «Челси» Юрия использовали преимущественно именно на фланге защитты, но в то время в самом соку был защитник сборной Англии Эшли Коул, считавшийся одним из лучших игроков мира в своем амплуа.

После второго сезона в Лондоне тосковавший по родине и игровой практике Жирков вернулся в Россию, перейдя в махачкалинский «Анжи», но Юрий успел отметиться одним интересным достижением.

Свой единственный мяч за «Челси» он провел в московском матче Лиги чемпионов в ворота «Спартака», порадовав фанатов ЦСКА и став первым российским игроком, забившим в ЛЧ российскому клубу. Первым и пока что до сих пор единственным.

В АПЛ Жирков провел 29 матчей, не забив голов, зато став чемпионом страны и выиграв Кубок Англии, оформив таким образом вместе с командой в сезоне-2009/10 «золотой дубль».

3. Роман Павлюченко («Тоттенхэм»)

Роман Павлюченко ни разу не выиграл чемпионата Англии и вообще не взял ни одного трофея в составе «Тоттенхэма», за который провел три с половиной года, однако все равно оставил на Туманном Альбионе более яркий след, нежели Смертин и Жирков, которых многие считали ставленниками Абрамовича.

Вопросы блата в отношении Павлюченко никогда не поднимались, да и вряд ли могли подниматься. Форвард много лет успешно играл за московский «Спартак», наколотив за него в РПЛ 69 мячей и дважды выиграв звание лучшего бомбардира чемпионата России, а прямо перед трансфером летом 2008 года провел огенный Евро, в пяти матчах отличившись триджды и вместе со сборной России добравшись до полуфинала при очень красивой игре.

«Тоттенхэм» выложил за нападающего колоссальные по тем временам для российского чемпионата 14 млн фунтов и подписал с ним контракт по системе 4+1 с зарплатой в 2 млн евро. Нападающий взял престижный девятый номер, а к переходу именно к «шпорам» его склонил разговор с заинтересованным в нем наставником Хуанде Рамосом.

Правда, поначалу дела у СуперПава в столице Великобритании складывались так себе. В чемпионате он не успевал за скоростями английского футбола и чаще оставался в запасе, зато был главной ударной силой команды в Кубке английской лиги и Кубке Англии, постепенно привыкая к новым условиям.

За первый сезон Роман пять раз отличился в 28 матчах АПЛ, зато забил 9 голов в восьми играх кубков, вот только Рамоса уволили, а пришедший ему на смену Харри Реднапп не видел россиянина в стартовом составе.

Реднаппа не устраивало отношение Павлюченко к делу, когда он выглядел местами инертным на тренировках, в то время как его конкуренты «рвали жилы». В своем втором сезоне нападающий сыграл в АПЛ только в 16-ти встречах, забив те же самые 5 мячей и снова блистал в кубках.

Тем не менее нападающий, который раньше говорил, что Реднапп издевается над ним, в конце января выдал серию из трех матчей с пятью забитыми мячами и почувствовал доверие наставника.

В последний день трансферного окна перед третьим сезоном Павлюченко в Англии его пытался подписать «Ливерпуль», но форвард отказался, и выдал качественный год, 10 раз отличившись в матчах АПЛ и проведя еще 4 гола в Лиге чемпионов.

Однако после аренды Эммануэля Адебайора летом 2011 года Реднапп снова перестал рассчитывать на форварда сборной России, и тот за полгода лишь пять раз вышел в чемпионате, забив один гол, а отличался в основном в кубках и Лиге Европы, после чего отправился зимой в московский «Локомотив».

В АПЛ Павлюченко за три с половиной сезона провел 78 матчей, забив 21 гол, а всего в играх за «шпор» отличился 44 раза. Дважды Роман становился игроком месяца в команде — в ноябре 2008 и в феврале 2010.

2. Андрей Аршавин («Арсенал»)

Андрей Аршавин был главным человеком в сборной России на Евро-2008, даже несмотря на пропущенные два первых матча из-за дисквалификации с последнего матча отборочного цикла. Сам нападающий не скрывал своего желания уехать за границу и мечтал о «Барселоне», вот только в «Зените» его очень хотели удержать.

Получилось что-то среднее: футболист провел в команде из Северной столицы еще полгода, а затем на финише зимней трансферной кампании все-таки перешел в лондонский «Арсенал», хотя трансфер висел на волоске до последнего.

За «канониров», заблаговременно начавший изучать анлийский язык футболист дебютировал 21 февраля 2009 года, а уже 14 марта забил свой первый гол, шикарным и неожиданным ударом в ближний угол поразив ворота «Блэкберна», хотя до этого в перерыве матча Андрею наложили восемь швов.

В своем первом сезоне в команде Арсена Венгера Аршавин был ее лидером, хотя состав у «Арсенала» был очень приличным и звездным. Тогда же случился и главный матч в карьере футболиста. Тот самый поединок, который отлично помнят и в самой Англии.

21 апреля 2009 года Аршавин оформил покер в выездном матче с «Ливерпулем», став первым и единственным до сих пор игроком, которому удалось четырежды отличиться в одном матче на легендарном «Энфилде». Правда, для победы этого все равно не хватило, так как матч закончился вничью — 4:4.

2009-й год вообще получился для лидера сборной России шикарным. Аршавин делал три голевые передачи в матче Лиги чемпионов против голландского АЗ, забивал 10 голов в АПЛ за 21 игру в лиге и творил на поле магию.

Неплохими для Андрея получились первые 2,5 сезона в «Арсенале», а вот затем он стал утрачивать доверие Венгера и в сезонах-2011/12 и 2012/13 сыграл только в 26 матчах чемпионата, даже съездив на полгода в аренду в «Зенит».

Тем не менее Аршавин провел в АПЛ 105 матчей за «канониров», в которых смог забить 23 гола и сделать 20 результативных передач, а всего оформил за «Арсенал» 31+38 в 144 матчах. Как и Павлюченко, Аршавин не брал в Англии трофеев и дважды становился игроком месяца в своей команде, а в апреле 2009 года вообще стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге.

Андрей Канчельскис играл в Англии уже достаточно давно, и его футбол порядком забылся, но именно благодаря советскому и российскому правому полузащитнику Смертин и Жирков являются не единственными нашими чемпионами Англии, а Аршавин не стал первопроходцем в ранге лучшего игрока месяца в АПЛ.

Канчесльскис приехал в Англию из донецкого «Шахтера» в 1991 году и стал ключевым игроком на правом краю в «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в первые годы после появления АПЛ как новой структуры английского футбола.

Андрей провел за «красных дьяволов» 123 матча, забил 47 голов и стал чемпионом Англии в 1993 и 1994 годах. Кроме того, правый полузащитник по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также дважды стал обладателем Суперкубка Англии.

Уход россиянина из «МЮ» стал естественной необходимостью, когда до первой команды в Манчестере дозрел знаменитый «класс 92», где были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, братья Невиллы, а правым полузащитником выступал некто Дэвид Бекхэм.

Но и после этого Канчельскис не потерялся. Футболист перешел в «Эвертон» (только что выигравший у «МЮ» в финале Кубка Англии) и там провел шикарный дебютный сезон. Канчельскис играл не только справа в полузащите, но и ближе к атаке и в самом нападении, благдаря чему стал лучшим бомбардиром «ирисок», забив за сезон 16 мячей.

Но главным, что дало российскому футболисту любовь болельщиков клуба, стала его игра в мерсисайдских дерби. В первом круге в выездном матче он оформил дубль на «Энфилде» и принес своей команде победу, а во второй игре на «Гудисон парк» его мяч помог свести поединок вничью.

До сих пор ни одному другому футболисту «Эвертона» не удавалось сделать на «Энфилде» дубль, а также отличиться в обоих матчах чемпионата против «Ливерпуля»!

Также в том сезоне Андрей оформил хет-трик в матче с «Шеффилд Уэнсдей» и стал игроком месяца в АПЛ (всего вторым в истории «ирисок»).

Однако уже в середине следующего сезона «Эвертон» вынужден был продать Канчесльскиса в «Фиорентину» из-за финансовых проблем, но все равно россиянин оставил яркий след в клубе, забив 20 мячей в 52 матчах чемпионата.

Вернулся в Англию футболист на вторую часть сезона-2010/11, но не смог помочь «Ман Сити» избежать вылета из АПЛ. Канчельскис провел в лиге 10 матчей, а единственный гол забил в игре Кубка... «Ливерпулю».

Канчельскис еще перешел в «Саутгемптон» в сезоне-2002/03, но там сыграл только в одном матче... против «Эвертона». Причем именно после выхода россиянина на замену «святые» забили победный мяч, выиграв впервые за стартовые пять туров чемпионата.

Пусть концовка карьеры Канчельскиса в Англии и вышла смазанной, он, безусловно, был самым ярким и успешным российским футболистом на Туманном Альбионе. По крайней мере пока.

Ближайшие три сезона игр Английской Премьер-лиги можно будет смотреть только в сервисе Okko Спорт, эксклюзивного правообладателя на территории РФ. Помимо 380 матчей сезона, пользователям будут доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как Английской Премьер-лигой, так и спортивной редакцией Okko Спорт. Весь этот контент можно будет смотреть на разных устройствах - от мобильных телефонов до Smart TV и игровых приставок. До 31 июля подписку на Okko Спорт можно приобрести за 2990 рублей.