Жестче Тутберидзе: фигуристку вышвырнули с катка

В последнее время в фигурном катании участились случаи неожиданных переходов от одного тренера к другому, и можно было увидеть самые разные вариации расставания.

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Хрестоматийный пример ухода по-английски в ситуации Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе, теплое прощание Шомы Уно с Михоко Хигути и Матико Ямадой, которые тренировали его 16 лет и сами же предложили попробовать что-то новое, и абсолютная неразбериха между Евгением Плющенко и Анастасией Таракановой, в которой обе стороны уверяли, что это они выступили инициаторами разрыва.

Но того, что случилось этим летом в одном из самых известных клубов — московском ЦСКА — не было больше нигде.

Талантливая фигуристка Анастасия Губанова, которая в сезоне-2016/17 брала серебро в финале юниорской серии Гран-при, где встречаются шесть лучших спортсменок со всего мира, была отчислена из команды. Это не расставание по обоюдному согласию и даже не единоличное решение фигуриста или тренера.

По сути, это равносильно исключению из учебного заведения. Так обычно поступают с ярыми нарушителями дисциплины. В других случаях ничто не мешает разойтись мирно, дав спортсмену время, чтобы найти себе новый каток и другого тренера.

Но в данной ситуации что-то пошло не так.

«Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам»,

— сказала тренер спортсменки Елена Буянова в комментарии РИА «Новости».

Формулировка предельно жесткая — такая, что может отпугнуть других тренеров от сотрудничества с фигуристкой. Тем более в разгар межсезонья, когда работа над программами к следующему сезону, как правило, уже закончена, и принимать нового ученика в такой момент не очень удобно.

Однако в то же время «несоответствие спортивной формы задачам» в качестве причины отчисления звучит странно. В июле многие фигуристы еще не находятся в своем боевом состоянии, учитывая, что основные турниры начнутся только осенью.

К тому же какие задачи стоят сейчас перед Губановой? Никаких соревнований в ближайшее время не предвидится. Летом спортсмены стараются разучивать что-то новое и накатывать номера на следующий сезон, постепенно набирая физические кондиции на сборах.

Да и по свежим фотографиям фигуристки нельзя сказать, что она набрала лишний вес.

Может, у нее каким-то образом разладились прыжки посреди лета и девушка проводила тренировки из рук вон плохо? Все эти вопросы пока остаются без ответа.

Информации о будущем спортсменки также еще нет, но высока вероятность, что она вернется в родной Санкт-Петербург, где занималась долгие годы под руководством сначала Алексея Урманова, а затем — Ангелины Туренко, с которой добилась главных успехов в карьере.

В сезоне-2016/17 Губанова была сенсацией. Юниорка высочайшего уровня, но не из группы Тутберидзе, — это уже само по себе было интересно.

Тогда Анастасия уверенно выиграла два этапа Гран-при — в Чехии и Германии — и пробилась в финал серии, где уступила только будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

Причем всех остальных соперниц две россиянки существенно превзошли: Загитова набрала 207,43 балла, Губанова — 194,07, в то время как занявшая третье место японка Каори Сакамото — 176,33, а ставшая четвертой Рика Кихира — 175,16.

Казалось, что Анастасия выйдет в топ вскоре после Загитовой — выступать на взрослых турнирах ей было можно по возрасту с сезона-2018/19.

К тому же по технической оценке Губанова при чистом прокате почти не проигрывала ученице Тутберидзе. Например, в произвольной программе финала Гран-при она уступила всего около двух баллов (71,27 против 73,84).

Загитова оказалась впереди благодаря тому, что исполняла все прыжки во второй половине выступления, когда каждый элемент стоил больше в 1,1 раза.

А вот по компонентам — скольжению, чувству музыки, артистизму, передаче образа — девушки получили практически одинаковую оценку: 62,67 балла у Алины и 62,50 — у Анастасии.

Причем в скольжении (талант, который встречается даже реже, чем склонность к прыжкам) Губанова превосходила Загитову — так легко сейчас парит надо льдом, пожалуй, только Алена Косторная.

В сезоне-2017/18, который был для Губановой последним в юниорах, результаты неожиданно пошли на спад. Возможно, спортсменка столкнулась с трудностями переходного периода и никак не могла привыкнуть к растущему телу.

На этапе Гран-при в Австрии она стала лишь четвертой и больше шансов на международной арене не получила. Тем не менее девушка даже в такой ситуации продолжала держаться вблизи лидеров и не скатывалась на дно таблицы.

Так, на первенстве России среди юниоров Губанова стала четвертой, уступив только королеве четверных прыжков Александре Трусовой, еще одной ученице Тутберидзе Алене Косторной и Станиславе Константиновой (причем последней проиграла меньше балла).

В тот год ее допустили и до взрослого чемпионата России, где Анастасия стала шестой — вполне достойный результат для юниорки.

Несмотря на участие в турнире куда более именитых фигуристок, зрители обратили серьезное внимание и на выступление Губановой. В произвольной программе почти каждый прыжок и вращение встречались аплодисментами.

Поклонники таланта фигуристки тогда посчитали, что ей сильно занизили баллы за компоненты. По выразительности Губанова ничуть не уступала признанным спортсменкам, но разница по второй оценке составила около десяти баллов (и это только в произвольной программе), что в итоге откинуло ее аж на шестую строчку.

В марте 2018 года фигуристка решила пойти на серьезные изменения и переехала из Петербурга в Москву, чтобы тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, которая воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову.

Видимо, предполагалось, что авторитет тренера сыграет свою роль и набирать баллы по субъективной второй оценке будет немного легче.

Но случился полный провал. Губанова не получила ни одного этапа Гран-при, а на чемпионате России стала лишь девятой.

Однако даже в этом сезоне можно было найти повод для оптимизма. Так, в финале Кубка России, который едва не превратился в главный турнир года из-за борьбы между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой за путевку на чемпионат мира, Губанова стала пятой.

Понятно, что Медведеву и Туктамышеву было не догнать, но отставание от Константиновой (четвертое место) составило всего 0, 45 балла! А до бронзы, которую завоевала Виктория Васильева, не хватило менее двух очков.

Таким образом, даже в свой провальный сезон Губанова держала определенную марку и давала надежду на полноценное возвращение. И неожиданное отчисление посреди июля из ЦСКА, откуда не так давно уже ушли Цурская и Сотскова, выглядит в такой ситуации странным решением тренера.