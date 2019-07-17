Заигралась с популярностью? Что происходит с Загитовой

Не так много времени остается до начала нового сезона в фигурном катании, из-за чего интерес к спортсменам повышается с каждым днем. Одним из главных предметов обсуждения по ходу межсезонья стала олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Ученица Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне выигравшая первенство мира, крайне активизировалась в социальных сетях и стала вести куда более публичную жизнь, чем раньше. Предпосылки к этому, откровенно говоря, были.

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Прошлый сезон для Загитовой оказался даже более определяющим, чем тот, когда она выиграла золото Олимпиады. Традиционно постолимпийский сезон дается спортсменам трудно: критика, физическое состояние, проблемы с мотивацией. Все это коснулось и Алины, поскольку после пятого места на чемпионате России, серебро в финале Гран-при и первенстве Европы, из-за чего на него обрушилась какая-то безумная критика.

Но победа на чемпионате мира все исправила. Алина приобрела уверенность, отголоски которой до сих пор дают о себе знать. Теперь Загитова практически каждый день радует своих поклонников публикациями в инстаграме, в которых показывает, как живет.

Например, Алина поддержала набравший обороты в сети Bottle Cap Challenge, в котором надо открыть бутылку любым доступным способом.

Площадкой для своего номера, что очевидно, фигуристка выбрала лед. А помог в съемке олимпийской чемпионке ее хореограф – Даниил Глейхенгауз. Загитова открыла бутылку тремя разными способами: ударом конька, как это ранее сделала Станислава Константинова, в процессе исполнения элемента, а также при помощи своей любимой собаки породы акита-ину Масару. Получилось не слишком зрелищно, но галочку над новым трендом Алина поставила.

Кроме того, поклонники обратили на забавную фотографию в сторис Алины, где она показала, чем занимается в пробках. На снимке Загитова делает растяжку прямо в салоне автомобиле.

Загитову можно понять, поскольку победа на чемпионате мира принесла ей колоссальную уверенность в собственных силах. Плюс ко всему, она почти месяц гастролировали по Японии с ледовым шоу. Елизавета Туктамышева впоследствии рассказывала, что на первых порах Загитова стеснялась, а потом адаптировалась. В Японии она действительно зажигала, получала удовольствия, зарабатывала себе на жизнь, стала раскрепощенной… Но как же подготовка к новому сезону?

Болельщики заметили, что Алина, по мнению некоторых, слишком сильно увлеклась ледовыми турне. Она выступила сразу в четырех городах: Макухари (24–26 мая), Сендае (31 мая–2 июня), Кобе (7–9 июня) и Тояме (14–16 июня).

В это время некоторые фигуристы уже вернулись из отпуска и приступили к предсезонной подготовке, но не Загитова.

Она не появлялась на тренировках, в «Хрустальном» ее след и вовсе простыл, из-за чего поползли разговоры о том, что Загитова не готовится к сезону. Все это подогревалось тем фактом, что Алина медлила из-за объявления новых программ. Поначалу она вместе с Глейхенгаузом попала в скандал, потому что в ледовом шоу использовала чужую идею номера на песню Bad Guy от Билли Айлиш.

Хореографу пришлось извиняться, однако вопрос о новой программе оставался открытым.

Наконец она объявила, что в короткой программе в новом сезоне будет кататься под композицию «Me Voy» израильской певицы Ясмин Леви, а в произвольной предстанет перед зрителями в образе Клеопатры.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — «The Feelings Begin», Морис Жарр — увертюра «Lawrence d'Arabie», Хатир Хичам — «Ramses»,

— написал Глейхенгауз в инстаграме.

Сейчас с Алиной все нормально, она стабильно готовится к новому сезону. 7 и 8 октября она впервые покажет свои программы на традиционных контрольных прокатах в Москве на льду «Лужников». Вместе с ней выступят Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Известно также об участии пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Полный список будет известен позднее.