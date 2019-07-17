Угодили в изолятор? Как Кокорин и Мамаев сыграли в колонии

Прошло чуть больше недели с момента прибытия футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Обвиняемых сразу же поместили под карантин — в отдельную камеру, чтобы в случае заболевания инфекция могла проявить себя до того, как они будут допущены ко всем остальным заключенным, и в учреждении не началась эпидемия.

Согласно статье 79 Уголовно-исполнительного кодекса России, карантин должен длится до 15 суток, после чего арестантов распределяют по отрядам и допускают до мест общего пользования — раздевалки, столовой, зала для культурных мероприятий, библиотеки, местного храма Святого Георгия и футбольного поля.

Судя по видео, которое распространилось в сети 17 июля, Кокорин и Мамаев были выпущены из карантина в рекордные сроки.

В ролике, опубликованном порталом Mash, заметно, как осужденные уже играют в футбол во дворе колонии. Оба пострижены практически налысо.

Кокорин появляется в одной черной майке, однако на других участниках матча можно увидеть тренировочные манишки разных цветов — оранжевого и зеленого: прямо как во время знаменитой игры Мамаева в Следственном изоляторе «Бутырка».

Сам Мамаев, одетый в темную футболку, периодически примерял на себя зеленую экипировку, и, судя по всему, играл в разных командах с Кокориным. В принципе это логично — против двух профессионалов противоположный коллектив не имел бы никаких шансов.

Любопытно, что до этого момента нападающий «Зенита» уверял, что испытывает серьезные боли в колене из-за травмы, полученной еще в марте 2018 года в матче Лиги Европы против немецкого клуба «РБ Лейпциг».

Тогда игрок разорвал крестообразные связки колена и должен был проходить длительную реабилитацию, которая прервалась из-за попадания в СИЗО. До этого он уже успел снова сыграть за «Зенит», но полностью курс лечения, видимо, еще не прошел.

В «Бутырке» футболист ходил на сеансы электрофореза, но, по его словам, это не особенно помогало. Адвокат игрока Татьяна Стукалова незадолго до этапирования в колонию также сообщала, что «со здоровьем у Саши плохо».

«Обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. Нога болит, Саша пытается ее разминать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры», — цитировал юриста РИА «Новости».

По этой причине Кокорин даже отказался участвовать в матчах, которые регулярно проводились в СИЗО при поддержке Мамаева.

На нескольких заседаниях, где обсуждалась мера пресечения, адвокаты использовали этот аргумент, чтобы убедить суд отпустить футболиста под домашний арест или подписку о невыезде.

Однако теперь Кокорин, видимо, начал чувствовать себя лучше и все же согласился сыграть. Кроме того, раньше его удерживали контрактные обязательства с «Зенитом», согласно которым нападающий не должен был подвергать риску свое здоровье и принимать участие в матчах без специальных условий.

Но 1 июля истек срок его договора с сине-бело-голубыми, так что теперь форвард официально может играть в любой обстановке. На представленных видеофрагментах у него неплохо получалось набирать скорость на коротких отрезках и отбирать мяч.

Кстати, кто составил футболистам компанию во время игры в колонии, до сих пор неизвестно. Это могли быть как другие заключенные, так и сотрудники учреждения.

Однако еще более интересен тот факт, что начальник ИК №4 Сергей Плясов ничего не знал о проводившемся матче.

«Где это Кокорин и Мамаев играют в футбол? Они не играли! Какой еще ролик?» — приводит слова Плясова «СЭ».

Также начальник колонии огорошил еще одной новостью: оказалось, что «все трое», то есть Кокорин, его брат и Мамаев, сидят «в штрафном изоляторе», сокращенно — ШИЗО.

Так называется специальное отделение с камерами, куда направляют нарушивших режим. Свободы там еще меньше, чем в других зонах учреждения. В частности, запрещено покупать себе продукты, видеться с близкими, а с собой можно взять лишь бытовые вещи первой необходимости, вроде мыла и туалетной бумаги.

«Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе — все втроем. Почему? Все вопросы в пресс-службу УФСИН», — отрезал Плясов.

Однако при обращении в эту самую пресс-службу был получен еще один противоречивый ответ.

«За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные в штрафной изолятор не водворялись», — приводит слова сотрудников УФСИН Sport24.

Таким образом, понять, что происходит с заключенными за стенами исправительной колонии №4, решительно невозможно.

Вероятно, начальник учреждения мог перепутать карантин со штрафным изолятором и ничего не знать о том, что заключенным уже разрешили играть в футбол.

По информации СМИ, игроков выпустили из карантина еще 15 июля. Был опубликован даже их распорядок дня.

В шесть утра у заключенных подъем, затем один час на завтрак — и они отправляются на работу или в местное ПТУ. После обеда и ужина у арестантов есть один час на занятия спортом, а затем — свободное время. Отбой в 22.00.