«Должны быть амбициозными»: Зеленский требует Олимпиаду

16 июля стало известно, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в его стране прошли Олимпийские игры. Для этого он уже дал поручение министру молодежи и спорта Игорю Жданову, а также президенту Национального олимпийского комитета, прославленному прыгуну с шестом Сергею Бубке подготовить детальный план.

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«Нам нужен определенный план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского собственная пресс-служба.

Второй целью украинского президента является развитие спортивной инфраструктуры в стране, чему, безусловно, поспособствует получение Украиной права на проведение Олимпиады.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — добавил Зеленский, полагая, что уже участие в борьбе даст толчок развития его стране.

Бубка, в свою очередь, отметил, что ближайшими олимпийскими турнирами, на проведение которых Киев может подать заявку, являются зимняя Олимпиада 2030 года или летние Игры в 2032 году. Однако, по словам президента Национального олимпийского комитета страны, наиболее реалистичным для Украины является возможность претендовать на принятие у себя в будущем зимних или летних юношеских Олимпийских игр.

Ранее Украина уже пыталась подать заявку на проведение одного из главных спортивных событий четырехлетия. Это Львов претендовал на звание города-хозяина зимней Олимпиады-2022, но в июне 2014 года правительство Украины совместно с Международным Олимпийским комитетом (МОК) решило отозвать заявку из-за политических и экономических неурядиц в государстве.

Позже Львов рассматривался кандидатом на проведение Игр-2026, однако дальше планирования дело не пошло.

В контексте данной новости нельзя не отметить, что для Владимира Зеленского сегодняшний день выдался по-настоящему спортивным. Ведь помимо важного заявления о планах на проведение Олимпиады глава государства и его супруга Елена вручили государственные награды футболистам юношеской сборной Украины, которые стали победителями чемпионата мира 2019 года в Польше.

Также награды получили украинские спортсмены, принявшие участие в Европейских играх в Минске, где Украина заняла третье место в общекомандном медальном зачете.

Церемония прошла в Олимпийском учебно-спортивном центре «Конча-Заспа». После ее окончания спортсмены и тренерский штаб сфотографировались с главой государства.

«Украина для вас, спортсменов, мало делала. Мы хотим это изменить — отношение и к вам, и к спорту»,

— заявил Зеленский.

Возвращаясь к теме проведения Олимпийских Игр, стоит отметить, что у Украины уже есть опыт принятия у себя подобных мероприятий. В 2012 году «жовто-блакитные» в качестве страны-хозяйки выступили на 14-м европейском первенстве под эгидой УЕФА.

Финальную часть чемпионата Европы по футболу Украина тогда приняла совместно с Польшей: турнир стартовал 8 июня 2012 года в Варшаве, а завершился 1 июля 2012 года финалом в Киеве. В истории европейских национальных футбольных первенств это был третий случай, когда хозяевами одного форума являлись две страны. Первым было Евро-2000 в Бельгии и Нидерландах, вторым — Евро-2008, прошедшее в Австрии и Швейцарии.

Что же касается заявки Украины и Польши, то она одержала победу, набрав восемь голосов из 12 и победив уже в первом туре. Остальные четыре голоса члены комиссии отдали итальянцам. Основополагающим в данном выборе оказалась позиция президента УЕФА Мишеля Платини, который лично настаивал на продвижении большого футбола в Восточную Европу.

Как итог, кроме Киева и Варшавы, матчи с участием лучших команд континента прошли в украинских Харькове, Донецке и Львове, а также польских Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Спустя шесть лет еще одно громкое футбольное событие добралось до Украины.

26 мая 2018 года на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве прошел финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018. Испанский «Реал» в драматичнейшем матче с двумя чудовищными ошибками голкипера оппонентов Лориса Кариуса обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 3:1 и в рекордный 13-й раз в истории и третий раз подряд одержал победу в главном клубном турнире Старого Света.