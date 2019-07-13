Осудил Габунию — стал врагом: тренера сборной не пускают в США

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев получил от властей США отказ в продлении визы и теперь не сможет сопровождать команду на турниры, организованные на территории Америки.

Ранее специалист открыто высказал свою поддержку президенту России Владимиру Путину после того, как на него обрушился с оскорблениями ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния.

Напомним, тележурналист в начале своей авторской передачи «Постскриптум» продолжительное время выкрикивал ругательства с использованием нецензурной лексики в адрес российского лидера и его покойных родителей.

Реклама

Тедеев мгновенно отреагировал на агрессивное поведение ведущего.

«Я как мужчина и гражданин России хочу высказаться по поводу слов мерзавца-журналюги «Рустави 2».

Считаю его поступок действием негодяя и нелюдя, потому что мать — это святое для любого человека»,

— цитирует Тедеева «Sputnik Южная Осетия».

Также тренер отметил, что такие «негодяи», как Габуния, способны плохо повлиять на отношения между Россией и Грузией, чего ему бы очень не хотелось, поскольку он поддерживает связь со многими друзьями из соседней страны.

Кроме того, Тедеев выразил уверенность в том, что телеведущему еще придется ответить за свои слова, назвав это лишь «делом времени».

«Ни один уважающий себя мужчина не простит подобные оскорбления», — заключил специалист.

Вскоре Тедееву стало известно, что в продлении американской визы ему было отказано. Сам специалист объясняет это недавно высказанной позицией по поводу нападок на Путина, поскольку ранее он уже много раз посещал США в качестве атлета, а затем тренера и никогда не испытывал затруднений с получением допуска.

«Я вижу, что мое заявление в адрес телеведущего не осталось незамеченным. Плохо, что большой спорт все чаще смешивают с большой политикой»,

— приводит слова тренера ТАСС.

Тедеев также отметил, что не получил никаких объяснений по поводу отказа и даже не может предположить, что еще могло послужить причиной для этого, кроме осуждения грузинского журналиста. Никаких личных дел специалист в США не имел, выезжая туда только на различные турниры, в ходе которых не нарушал закон.

Напомним, Тедеев возглавлял сборную страны по вольной борьбе с 2001 по 2012 год, затем случился перерыв в несколько лет, после чего он снова вернулся на этот пост в 2012-м. За это время он два раза удостаивался награды как лучший тренер России и получал от президента грамоту за подготовку борцов, которые достигли высоких результатов на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Ранее, в 2018 году, в американских визах уже было отказано всей сборной России по вольной борьбе, которая из-за этого не смогла принять участие в Кубке мира, состоявшемся в апреле в Айова-Сити.

Тогда в США объяснили произошедшее «нехваткой консульского персонала». При этом представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что отправляла ноту по этому вопросу еще в феврале, а ответ о недостатке рабочих рук был получен в последний момент перед турниром.

«Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир», — заявила Захарова, назвав сложившуюся ситуацию открытой дискриминацией россиян.

Возвращаясь к скандальной ситуации, вызванной резкими словами грузинского журналиста в адрес Путина, стоит отметить, что и самому Габунии в данный момент приходится непросто.

В Грузии не оценили грязных ругательств, и, по информации сайта kp.ru, неизвестные даже повесили на дом Габунии позорную табличку с надписью: «В этом доме гнездится злой петух Георгий» .

Телеведущему пришлось нанять себе охрану после того, как недовольные его речью устроили митинг, в ходе которого забрасывали здание телеканала мусором. Против такого поведения в эфире высказались президент и премьер Грузии, а также представители МИДа.

Раскритиковал его речь и агент известной российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа, объяснивший такое поведение полной свободой слова, которая царит в стране.

«Мне очень жаль, что глупейший поступок ведущего «Рустави 2», который осуждает вся Грузия, станет инструментом очередной пропаганды против моей родной Грузии, — написал Матуа в фейсбуке. — Многие в России не верят, что данный поступок не был согласован с руководством канала или страны, но это правда. В Грузии свобода слова, и ведущие «Рустави 2» вообще ничего ни с кем не согласовывают».