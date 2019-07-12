Покаялась за измену: Медведева пришла к Тутберидзе с цветами

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева принесла извинения своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе. 19-летняя спортсменка вручила специалистке букет цветов в ответ на свой неожиданный уход к Брайану Орсеру. Причем сама Медведева об этом официально не сообщала. Про встречу фигуристки с Тутберидзе рассказала Екатерина Боброва, которая в паре с Дмитрием Соловьевым завоевала золотую медаль командных соревнований Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

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«Мне так было обидно, когда Женю начали гнобить за то, что она якобы не подарила бывшей наставнице цветы. Да она приходила к Тутберидзе! Просто не могла совпасть по времени. Не могла поймать момент, когда Тутберидзе будет на льду. Это ведь настолько смешно! Мы тоже с Соловьевым никак не могли подарить бывшим тренерам цветы. Это такой переломный момент», — приводит слова 29-летней фигуристки «Спорт-Экспресс».

По словам Бобровой, эпизод с расставанием Тутберидзе и Медведевой был преувеличен фанатами и представителями СМИ, которые якобы назвали уход фигуристки от своего тренера предательством. В частности, спортсменка долгое время не могла встретиться с экс-наставником из-за плотного графика. Причем как своего, так и у Тутберидзе.

«Раздули из этого такое — будто Женя неблагодарная скотина. И половина ее поклонников переметнулась на другую сторону»,

— добавила она.

Напомним, что скандальная история с уходом Медведевой началась еще в 2018-м. 4 мая прошлого года стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Тутберидзе, у которой занималась на протяжении 11 лет. За этот период россиянка выиграла финал юниорского Гран-при и дважды — финал соревнований среди взрослых. Также Медведева является двукратной чемпионкой России, мира и Европы. Поводом для смены тренера, как признавалась сама спортсменка, послужила ее неудача на Олимпийских играх в Пхенчхане, где она завоевала две серебряные медали. Так, в турнире среди женщин-одиночниц фигуристка уступила своей соотечественнице Алине Загитовой, которая также занимается в группе Тутберидзе. После того, как Медведева 7 мая объявила об уходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, именитый российский тренер обвинила свою бывшую подопечную в предательстве, а также упрекнула ее в том, что та якобы после поражения Загитовой на Играх-2018 выразила недовольство в связи с тем, что «Алину не придержали в юниорах».

«Мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать «спасибо». Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я ранее встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, видимо, к этому приготовила»,

— говорила Тутберидзе в эфире Первого канала в мае прошлого года.

Сама Медведева же на протяжении долгого периода времени уходила от обсуждения своих отношений с бывшим наставником. Позднее, в ноябре 2018 года фигуристка внесла ясность о причинах расторжения сотрудничества с Тутберидзе.

«Никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня. Я никогда о ней не скажу. Это мое личное дело. Не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода - это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», — цитирует Медведеву РИА «Новости».

Тогда же Евгения прокомментировала высказывание Тутберидзе относительно просьбы не выводить Загитову на взрослый уровень в сезоне-2017/18. По словам фигуристки, данная информация не является достоверной.

«Я абсолютно нормально отношусь к девочкам, которые приходят из юниоров, потому что я сама такая была, и в пятнадцать лет выиграла все. Задерживать кого-то в юниорах я не просила. Это как минимум глупо. В том репортаже Первого канала собственно было все сказано, что это действительно детская фраза. Глупая детская фраза — просить кого-то сразу же после выхода со льда... Я пыталась вспомнить, но не вспомнила», — заявила она.

Прошедший сезон стал для Евгении Медведевой дебютным под руководством Брайана Орсера. По его итогам российская фигуристка завоевала бронзу на этапе Гран-при в Канаде, но в финал соревнований пробиться не сумела. На чемпионате России она заняла седьмое место и не отобралась на первенство Европы. После победы в финале Кубка страны тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) большинством голосов принял решение включить спортсменку в состав национальной сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме, где она выиграла бронзовую медаль, уступив двум подопечным Этери Тутберидзе — Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.