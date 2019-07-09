«Буду предателем»: украинец испугался перехода в РПЛ

Полузащитник сборной Украины U20 и «Земплина» Данила Бескоровайный в разговоре о политической обстановке между его страной и Россией отметил, что старается разделять спорт и политику.

Но, по словам футболиста, далеко не все придерживаются того же мнения. Так, Бескоровайный выразил уверенность, что, если бы клуб Российской премьер-лиги предложил ему контракт, он бы отказался. Причина подобного решения — отношение к такому поступку в родной стране.

«Что было бы, если бы клуб из России пригласил к себе? Скорее всего, я бы отказался. Да, я люблю свою страну. Но все же это не должно касаться спорта. Он должен быть вне политики. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители — на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?» — цитирует молодого игрока портал Dynamo.kiev.ua.

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Спортсмен также заявил, что натянутые отношения соседствующих стран — дело исключительно рук политиков.

«Я считаю, все это провоцируют политики — между людьми нормальные отношения. Моя бабушка в России живет: она уже старенькая и часто просит ее навестить. А я не могу. Разве это нормально? Понимаете, если пересеку границу, я же стану здесь предателем»,

– недоумевает Бескоровайный.

Стоит отметить, что Данила является воспитанником академии «Волыни». Этот год стал самым ярким в карьере украинца: вместе с молодежной сборной своей страны он выиграл молодежный чемпионат мира, с 23 мая по 14 июня проходивший в Польше.

В контексте резонансного высказывания игрока нельзя не вспомнить последний переход украинского футболиста в РПЛ. Ярослав Ракицкий в начале 2019 года перебрался в петербургский «Зенит» из донецкого «Шахтера», в результате чего главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника «сине-бело-голубых» на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

Опыт Ракицкого, который принимал участие в континентальных первенствах 2012 и 2016 года и до сих пор считается многими экспертами лучшим игроком страны в своем амплуа, остается не нужен сборной. Шевченко же сразу отметил, что решение о судьбе игрока в национальной команде принял задолго до официального оглашения заявки.

Ракицкого, являющегося воспитанником донецкого «Шахтера» и отыгравшего в сборной Украине 54 матча, тогда обвинили в отсутствии гордости и патриотизма на фоне напряженных отношений двух стран, а Федерация футбола Украины (ФФУ) даже удалила его из базы игроков национальной команды.

В свою очередь, в России о непопадании Ракицкого в сборную жестко высказывался заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев. Депутат посчитал, что игрока не взяли в команду из-за президента Украины Петра Порошенко.

«Невызов Ракицкого в сборную — на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение. Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду», — цитировал Лебедева Sport24. Но, несмотря на смену власти, прогноз зампредседателя Госдумы не подтвердился — при Владимире Зеленском спортсмен продолжает оставаться не у дел в национальной команде.

Однако в одном функционер не ошибся: переезд в Россию был правильным выбором для Ярослава — в мае он примерил на грудь золото чемпионата России, а «Зенит» спустя четыре года вернул заветный трофей в Северную столицу и теперь готовится выступить осенью в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Переход в «Зенит» — исключительно право Ракицкого. Выступать за клуб, который играет в Лиге Европы и претендует на Лигу чемпионов, а также получать хорошие деньги, или выступать за сборную Украины, которая не на каждый чемпионат мира и Европы попадает. Он принял решение, и это его право. Здесь трудно осуждать или защищать его. Видимо, Ракицкий хочет развития на клубном уровне. Тем более он сам наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна», — предполагал Лебедев, продолжая надеяться на перемену отношения к перебравшемуся в Россию игроку.