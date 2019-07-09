Блат в сборной? Новый скандал в российском биатлоне

Тренер резервной женской сборной России по биатлону Евгений Куваев ответил на обвинения бывшего члена тренерского штаба Андрея Падина в адрес национальной команды.

Реклама

Падин в прошедшем сезоне работал тренером по функциональной подготовке резервной сборной России. В апреле его уволили, назначив вместо него Куваева. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев аргументировал громкое решение тем, что Падин попросту «не вписался в состав команды».

Комментатор Дмитрий Губерниев тогда назвал эти реформы «больше чем преступлением», а сам опальный специалист громко прокомментировал свое отстранение, в качестве причины случившегося назвав блат в рядах национальной команды.

«На уровне слухов догадываюсь, что больше всех ради моего исключения из штаба постарался старший тренер Виталий Норицын. Я понимаю, если бы меня заменили на квалифицированного тренера из профессиональной среды… Однако меня заменили на лучшего друга Норицына — 30-летнего аналитика Куваева, который никогда не тренировал. Напрашивается связь, что постарался Норицын. Почему на его поводу пошел главный тренер всей сборной России Анатолий Хованцев, это уже вопрос к нему — мне же поставили «удовлетворительно» на тренерском совете, то есть я с работой справился», — цитировал Падина Sports.ru.

Куваев же в ответ предоставил свою версию того, почему его взяли на столь высокую должность. Он отметил, что на тренировке аналитик является «разнорабочим», выполняющим множество функций. Основная работа у него начинается уже после занятия — это сбор данных и предоставление их наставнику.

«Из нас довольно часто вырастают в тренеры: тот же Крючков, Егор Сорин у лыжников — в принципе это нормальная практика. У нас все удивляются, когда приходит молодой тренер — это вроде как странно, он же без опыта. А возьмите шведов: главный тренер по биатлону — 24-25 лет, главный тренер по лыжам — чуть за 30», — подчеркнул Куваев.

Также он не обошел стороной и отношения с Норицыным, которые он назвал рабочими, а не дружескими.

«Мы знакомы с 2016-го: его сделали старшим в женской команде, я был там аналитиком. Наверное, вначале он сомневался во мне, но и я в нем сомневался: молодой тренер, опыта немного. Падин считает, что я лучший друг Норицына, но я бы так не сказал. У нас рабочие отношения — вне сбора мы созваниваемся только по делам»,

— сказал Куваев.

Ранее о резонансном увольнении высказывался и главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. Он в довольно жесткой форме расставил точки над «i», заявив, что Падин «отлынивал» от работы.

«Решение принимало правление Союза биатлонистов России, а не один человек. Я читал интервью Падина, он говорит, что выполнял предложенный план целиком.

Но он отлынивал. Прежде всего по интенсивности: было несколько моментов, когда девочки из группы Падина завышали ее чуть ли не в два раза. Поэтому было общее решение с руководством: работать должны те, кто готов присутствовать в нашей системе»,

— настаивал Хованцев.

Однако были и те, кто вступился за оставшегося без работы тренера. Среди таких людей — биатлонистка Виктория Сливко, которая устала от постоянных перестановок в тренерском штабе.

«Мое мнение никто не спросит, но я все-таки хочу сказать вам, друзья, я в сборной команде России уже семь лет. В этом году я работала с тренером, который живет спортом, у которого горят глаза на тренировках, с тренером, который всегда меня поддерживал и верил. Который мог так мотивировать, что я была готова умирать и доползать до дома после тренировки — я знала, что это приведет к результату. С таким наставником я готова горы свернуть! И его снова убирают.

Почему так происходит, я не понимаю. А ведь я не одна, кто хочет работать с Андреем Викторовичем», — писала Сливко в инстаграме, оставляя в сториз подпись «Нет, не верю» под фото Евгения Куваева.

Стоит отметить, что Андрей Падин оставался без работы недолго. Сначала он нелогично числился в дополненном списке кандидатов в сборную России от Министерства спорта, а затем присутствовал на сборах мужской сборной Белоруссии в Раубичах, где помогал местным спортсменам бороться с нестабильной стрельбой.

С наибольшей вероятностью именно там специалист и продолжит свою тренерскую деятельность.