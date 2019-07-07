«Слив» Кубка и провал в дерби: как Глушаков вредил «Спартаку»

19 июня 2019 года Денис Глушаков официально расторг свой контракт с московским «Спартаком», в составе которого провел шесть сезонов, а также стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Новым клубом 32-летнего полузащитника стал грозненский «Ахмат», однако даже спустя неделю после того, как Глушаков подписал соглашение с командой Рашида Рахимова, экс-капитан «Спартака» продолжает ассоциироваться именно с красно-белыми. В связи с этим «Газета.Ru» решила вспомнить матчи, которые стали для российского хавбека самыми неудачными за все время, проведенное в «народной» команде.

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Кубок России. Сезон-2017/18. «Спартак» — «Тосно». 1:1(4:5 по пенальти)

Если речь начинается о провалах Глушакова в «Спартаке», то, наверное, каждый болельщик красно-белых или простой любитель российского футбола вспомнит полуфинальный матч Кубка России в сезоне-2017/18, когда москвичи принимали скромный «Тосно».

«Спартак» тогда еще возглавлял Массимо Каррера, сезоном ранее приведший команду к долгожданному чемпионству. Начало постчемпионского сезона же красно-белые смазали, усложнив задачу по защите титула. Параллельно с борьбой за очередное золото в Премьер-лиге «Спартак» также претендовал и на победу в национальном Кубке. Именно красно-белые считались главными фаворитами турнира.

«Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из Кубка России уже в первом раунде, «Спартак» же на своем пути уверенно справился с «Кубанью», одноклубниками из Нальчика, а также самарскими «Крыльями Советов». Турнирная сетка и набранная форма к середине и концовке сезона говорили о том, что если подопечные Карреры не смогут вновь стать чемпионами, то уж без трофея команда не останется.

«Тосно», возглавляемый тогда легендой «Спартака» Дмитрием Парфеновым, был другого мнения.

Игра для красно-белых выдалась крайне энергозатратной, а порадовать обилием голевых моментов футболисты московского клуба своих болельщиков не могли. Однако на 62-й минуте Зе Луишу точным ударом из-за пределов штрафной площади счет открыть удалось. В надежде отыграться «Тосно» был вынужден сильно раскрыться, «Спартак» же в свою очередь свободными зонами пользовался с удовольствием, создавая момент за моментом. Один из таких имел и Глушаков, который появился на поле 81-й минуте.

Уже через несколько мгновений после своего выхода тогдашний капитан красно-белых подключился к очередной контратаке, открывание Глушакова увидел Луис Адриано, простреливший точно на дальнюю штангу. Восьмому номеру «Спартака» никто не мешал замкнуть передачу и увеличить отрыв в счете, однако удар у 32-летнего полузащитника не получился.

Спустя некоторое время «Тосно» сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, причем Глушаков также поучаствовал в данном эпизоде, потеряв мяч у своей штрафной площади при выходе из обороны.

Отличный шанс исправиться у Дениса имелся уже на 121-й минуте встречи, однако свой выход один на один с вратарем он каким-то образом умудрился не реализовать и пробил мимо ворот.

Апогеем всей игры стал «номер» Глушакова во время серии пенальти. Среди первой обязательной «пятерки», исполняющей 11-метровый, капитан «Спартака» был последним. Свою попытку Глушаков реализовать не сумел.

Ужасный по исполнению удар полузащитника с легкостью отразил голкипер «Тосно», а затем хавбек гостей Нуну Роша технично и точно пробил в правый от себя угол и вывел свою команду в финал, где впоследствии был обыгран курский «Авангард».

РПЛ. Сезон-2017/18. «Урал» — «Спартак». 2:1

За три дня до роковой кубковой встречи «Спартак» гостил в Екатеринбурге у местного «Урала». К данному поединку команда Массимо Карреры подходила в отличной форме, имея за своей спиной 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, а отставание от лидирующего «Локомотива» составляло всего лишь три очка. Однако формально именно в Екатеринбурге «Спартак» сдался и упустил «железнодорожников» вперед на пути к первому с 2004 года чемпионству.

Красно-белые, имея массу голевых моментов по ходу встречи, умудрились реализовать только один. И тот — при счете 0:2.

Особая доля критики была направлена именно в адрес Глушакова. В частности, Денис показал один из самых своих больших недостатков — не борьба за мяч и позицию, а лишь ее обозначение.

Масса проигранных единоборств, упущенный прострел с фланга, после которого «Урал» открыл счет, а также странное поведение самого капитана уже после игры сами собой навели мысли о том, что в коллективе происходит что-то не то.

«Бог все видит!» — данный посыл Глушакова в инстаграме не понял никто.

Однако основная мысль прослеживалась в том, что между полузащитником и его наставником существуют разногласия. Усилились подозрения уже после игры с «Тосно» в Кубке, а также неожиданным увольнением ассистента главного тренера команды Романа Пилипчука.

В сезоне-2018/19 конфликт между Глушакова и Карреры стал открытым, а чем все это закончилось — всем известно.

РПЛ. Сезон-2016/17. «Ростов» — «Спартак». 3:0

Самый удачный период Глушакова в «Спартаке», очевидно, выдался на чемпионский сезон. Однако даже тогда капитана красно-белых преследовали неудачи, хотя они были скорее исключением на фоне успешной игры полузащитника за весь соревновательный год.

После фееричной победы «Спартака» над «Зенитом» в Москве подопечным Массимо Карреры предстоял сложнейший выезд в Ростов-на-Дону. Неуступчивый «Ростов» хоть и имел к тому моменту 7-матчевую серию без поражений, но при этом победа была завоевана лишь одна — со счетом 6:0 была разгромлена скромная «Томь», вылетевшая в итоге в ФНЛ.

Игра красно-белых в Ростове-на-Дону не получилась у всей команды. Но даже на общем фоне провальное выступление Глушакова было видно невооруженным глазом. Особенно капитан подвел свою команду в середине второго тайма, когда грубо сфолил на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа. Арбитр той встречи Михаил Вилков сначала показал Глушакову желтую карточку, но, увидев на ноге Нобоа открытую рану, передумал и предъявил капитану «Спартака» прямую красную карточку.

Если на разгромное поражение (0:3) болельщики москвичей могли закрыть глаза, то оставшиеся по календарю соперники красно-белых заставили фанатов и Карреру потревожиться. Прямое удаление несет собой риск получить серьезное наказание. В данном случае решался вопрос о том, сколько матчей дисквалификации будет вынесено Глушакову.

После встречи с «Ростовом» «Спартаку» предстояло сыграть с «Уралом», а также с ЦСКА в гостях. Отсутствие Глушакова в главном дерби страны могло бы стоить красно-белым не только трех очков, но и золотых медалей.

Но это все условности — КДК РФС в итоге оказался к Денису лояльным и не стал применять к нему дополнительных санкций.

РПЛ. Сезон-2014/15. «Краснодар» — «Спартак». 4:0

Перейдя в «Спартак» в 2013 году, Глушаков провел достаточно уверенный и сильный сезон за красно-белых, а потому на следующий год, когда москвичи обзавелись наконец своим стадионом, и от команды, и от Дениса ожидали высоких результатов. Начало сезона-2014/15 было многообещающим: разгромная победа над «Рубином» в Казани, где сам Глушаков отметился сумасшедшим по точности и силе ударом со штрафного, а также триумф в московском дерби над «Динамо».

Однако визит в Краснодар к местной одноименной команде, которую тогда возглавлял нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов, оказался для москвичей фатальным.

Как и в случае с разгромом от «Ростова» в чемпионском сезоне, унизительное поражение со счетом 0:4 от «Краснодара» было результатом скорее общих командных ошибок, нежели индивидуальных, но именно Глушаков был признан худшим игроком встречи.

На пятой минуте матча Денис имел отличный шанс открыть счет, но, оказавшись первым на подборе у линии штрафной, умудрился не попасть по мячу, а вместо удара у него получился неточный пас в направлении Джано Ананидзе. Несколько мгновений спустя красно-белые едва не пропустили. Глушаков вновь только обозначил борьбу на своей позиции и дал Маурисио Перейре беспрепятственно сделать точнейший заброс на ход Ари, который опередил Сальваторе Боккетти и вышел один на один с вратарем, не сумев переиграть Артема Реброва.

На 27-й минуте пассивная борьба Глушакова уже не была прощена «Краснодаром».

Марат Измайлов даже не заметил полузащитника «Спартака» и спокойно соорудил комбинацию с Перейрой и Юрием Газинским, с которым он сыграл в стенку и вышел на ударную позицию, «прошив» Реброва. Глушаков в этот момент просто бежал за спиной хавбека «Краснодара» и наблюдал, как тот открывает счет.

Не помог Денис своей команде и при втором пропущенном мяче. Жоаозиньо обыграл двух защитников и ворвался в штрафную, выполнив прострел на дальнюю штангу. Глушаков мог передачу прервать, но за мячом тянуться не стал, чем спокойно воспользовался Ари.

РПЛ. Сезон-2018/19. «Спартак» — ЦСКА. 0:2

Прошедший сезон стал для «Спартака» самым ужасным за последние годы со всех точек зрения. Вместе с провальным результатом на клуб обрушились разлад среди болельщиков, тотальная критика в адрес руководства, а также отсутствие каких-либо перспектив на ближайшее будущее.

Победа в дерби над ЦСКА в апреле этого года могла подсластить пилюлю всем неравнодушным к красно-белым, но не судьба.

Куча голевых моментов в первом тайме оказались нереализованными, а армейцы свои шансы в начале второй половины встречи использовали сполна и увезли с «Открытие Арены» драгоценные три очка, которые впоследствии позволили подопечным Виктора Гончаренко завершить непростой сезон выше своего принципиального и заклятого соперника.

Накануне «Спартак» одержал победу в Грозном, а Глушаков стал автором одного из трех голов в ворота «Ахмата». Тогда же, празднуя забитый мяч, капитан красно-белых сделал в адрес болельщиков «народной» команды провокационный жест, предложив фанатам «позвонить и выяснить отношения».

В домашнем дерби с ЦСКА такой наглости Глушакову не хватило.

В эпизоде со вторым пропущенным мячом Денис не помешал Николе Влашичу сделать разрезающую передачу в штрафную на Марио Фернандеса, который впоследствии прострелил на Арнора Сигурдссона, оформившего дубль и принесшего красно-синим важнейшую победу со счетом 2:0. Глушаков же, отпустив Влашича, из борьбы выключился совсем и только наблюдал, как армейцы создают голевую комбинацию, хотя именно он должен был накрывать и хорвата, и Сигурдссона.

Спустя три минуты после данного эпизода все тот же Влашич едва не наказал капитана «Спартака» за излишнюю вальяжность: Никола, не напрягаясь, ушел от Глушакова, и Денис, пробегая трусцой, лишь наблюдал, как хорватский хавбек подрабатывает мяч под левую ногу и бьет на технику в дальний угол. Мяч чудом пролетел рядом со штангой, в ином случае красно-белым мог грозить разгром от принципиального соперника.

Согласно данным авторитетной компании InStat, которая занимается оценкой футболистов и команд, именно Глушаков был признан худшим игроком дерби. Его индекс составлял 229 баллов. За 63 минуты, проведенных на поле, теперь уже экс-капитан «Спартака» нанес лишь один удар по воротам, не попав в створ, а также проиграл пять единоборств из девяти.

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