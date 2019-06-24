«Не отмоешься от воровства»: хейтеры заклеймили Загитову

Хореограф олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз, работающий в команде известного тренера Этери Тутберидзе, принес свои извинения перед американской танцовщицей и хореографом Джо Джо Гомез за инцидент, связанный с новым номером фигуристки для показательного выступления. Ранее Гомез обвинила специалиста в плагиате, заявив, что элементы и движения, поставленные Загитовой под композицию Билли Айлиш «Bad Guy», полностью совпадают с теми, американка использовала для танцовщиц в клипе к данной песне. Глейхенгауз отредактировал свою публикацию в инстаграме, размещенную еще 18 мая, добавив обращение к Гомез и предложив ей совместную работу.

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«Я хочу принести извинения Джоджо Гомес за то, что не спросил у нее разрешения использовать некоторые движения из ее хореографии – я видел их на YouTube и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений.

Джо Джо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Я приглашаю тебя в Россию и беру все на себя»,

– написал Глейхенгауз.

Примечательно, что сам российский хореограф ранее отключил возможность комментирования данного поста, где подписчики и сама Гомез выступили с претензиями в его адрес. Американка в свою очередь от ответа не уклонилась и даже выразила желание поработать вместе с Загитовой, чтобы поставить ей новый танец.

«Этот пост был направлен не против Алины. Я считаю, что она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с удовольствием поработала с ней над хореографией и танцем. Но то, что сделал ее тренер, было неприемлемо и непрофессионально», — сказала Гомез.

Инцидент с новым номером Загитовой, который она продемонстрировала во время показательного выступления на ледовом шоу Fantasy on Ice в японском Кобе, не прошел мимо самой фигуристки. В ее инстаграме под одной из последних публикаций многие подписчики оставляют гневные комментарии в адрес спортсменки, обвиняя ее в «краже и воровстве» чужих идей.

«Каково катать чужую хореографию?»

— написал пользователь с никнеймом tyron_flop_.

А вот подписчик с никнеймом daisy._16 оказался более негативно настроенным и заявил, что ответственность за данную ошибку должен нести не только Глейхенгауз, ставивший номер фигуристке, но и сама Загитова, которая, по его мнению, была в курсе заимствования хореографии Гомез.

«Даниил четко сказал, что номер Гомез они смотрели вместе с Алиной! Теперь поздняк метаться - вор не один, он с подружкой. Тренерский штаб облажался, а страдать от этого пожизненно будет Алина. Увы! Отмыться от воровства не возможно!», — написал он.

Также подписчик подчеркнул, что Загитовой следует «признать свою ошибку и принести извинения» перед американской танцовщицей.

«Если Глейхенгауз такой трус, и Тутберидзе молчит, то, наверное, Алине нужно как-то защитить свое имя, признать ошибку, принести извинения Гомез. Это лучше, чем отмалчиваться»,

— заявил пользователь.

Припомнили фигуристке и ее визит на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Загитова опубликовала у себя в инстаграме публикацию о данном событии, однако после большого количества негативных комментариев, пост удалила.

«Как это мило — лезть в политику, ничего о ней не зная, какой еще чемпионат мира по фигурному катанию? Как будто в стране есть деньги на это», — написал kristos_iisusov.

После этого за Загитову заступилась сама Гомез.

«Ребята, хотела бы попросить вас: пожалуйста, перестаньте писать Алине негативные комментарии. Это не ее вина, она – красивая, талантливая девушка, c которой мне было бы очень приятно поработать. Я не хотела бы ненависти к юной девушке», — написала танцовщица.

Примечательно, что обозлились российские поклонники фигурного катания и фанаты Алины Загитовой и на американку. Многие пользователи соцсети выразили мнение, что хореограф решила не отстоять свои интересы, а прославиться за счет имени фигуристки.

«Хореография Нижинского, Бежара, Прельжокажа неоднократно использовалась в фигурном катании. Все молчали. Никто не обвинял Лори Николь в плагиате. «Лунная походка» Джексона всегда была популярна среди фигуристов и неоднократно исполнялась на льду. Джексон не возмущался. Загитова закусила кофту в «Bad guy». Как посмела! Плагиат! Смешно, когда у маленьких человечков зашкаливает чувство собственного величия», — написала подписчица с никнеймом minna_mann.

Пользователь с именем lex_terentiev в свою очередь заявил, что Гомез «разрекламировала» себя во всех странах мира благодаря Загитовой.

«Кто кому «должен» - это ещ очень большой вопрос. Да еще и в сфере спорта, где лидирующее положение занимает самая большая страна на планете Земля. На вашем месте я бы радовался, что эта ерунда, которая не заслуживает большого внимания, попала в наивысшие рейтинги за счет человека, отдавшего всю свою жизнь спорту, а не вышла, покривлялась и стала звездой»,

— написал он.

chistikovanton11 и вовсе обвинил Джо Джо Гомез в травле 17-летней российской фигуристки.

«По-вашему, это нормально, травить несовершеннолетнюю девушку? Удалите публикацию и разбирайтесь с хореографом, который ей поставил этот номер», — заявил подписчик.

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