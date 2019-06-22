Довели до срыва: Загитова удалила пост про Путина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на днях вернулась в Москву из Японии, где практически без перерывов выступала на различных ледовых шоу, начиная с марта, когда только завершился чемпионат мира — 2019.

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По идее, сейчас фигуристка должна присоединиться к остальным спортсменам из группы Этери Тутберидзе на сборах в Новогорске и начать заниматься постановкой новых программ на сезон-2019/20.

Однако статус самой успешной российской одиночницы в истории России приводит к тому, что 17-летнюю девушку нередко приглашают посещать важные мероприятия — в том числе и «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.

В итоге вскоре после прилета в Москву Загитова отправилась в телестудию, где провела четыре часа во время «Прямой линии», но так не смогла задать свой вопрос главе государства напрямую.

Тем не менее до начала общения с президентом ведущая телестудии отдельно подошла к фигуристке, чтобы узнать, какую тему она хотела бы обсудить с Путиным. Девушка, изрядно запинаясь от волнения, сформулировала вопрос о том, планируется ли в России в ближайшее время проведение чемпионата мира по фигурному катанию.

Также чуть позже в сети появилось видео, на котором Загитова общается с корреспондентом Первого канала.

«Я осознала, насколько важно прислушиваться к людям. К сожалению, не все живут так же хорошо, как другие. Надо помогать им», — сказала девушка.

Вскоре после этого фигуристка выложила в своем инстаграме фотографию с мероприятия, подписав, что общение с президентом длилось «более четырех часов». Однако спустя непродолжительное время спортсменка неожиданно удалила этот пост.

Публикация сохранилась в сети благодаря тому, что ее успела перепостить к себе фан-страница Загитовой в инстаграме.

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По какой же причине девушка решила удалить запись, посвященную такому статусному событию, как «Прямая линия» с президентом?

Ответ прост: в комментариях разразился настоящий ад. Некоторые пользователи соцсети критиковали политику страны, а другие — саму Загитову за то, что она согласилась посетить «Прямую линию».

В комментариях звучало: «Вероятно, вы в силу молодости еще не до конца осознаете, что происходит в нашей стране»; «Встреча с Путиным? Хорошо. Только вот не ясно, зачем это тебе», «Алина, не марайте себя в политике, будьте умнее и выше этого. Занимайтесь фигурным катанием, вот это у вас это отлично выходит».

Были и положительные комментарии, но негативных оказалось довольно много по сравнению с привычной картиной в инстаграме фигуристки, где обычно царит восхищение ее достижениями, программами и нарядами.

Вскоре фигуристка удалила пост, видимо, решив, что игра не стоит свеч. К тому же вполне возможно, что девушка всерьез расстроилась из-за неожиданно свалившейся на нее волны критики.

При этом стоит отметить, что Загитова уже не в первый раз посещает мероприятие, связанное с президентом страны. Так, вскоре после Олимпиады в Пхенчхане, откуда спортсменка привезла золото, она приняла участие в митинге в поддержку Путина, который прошел в «Лужниках». Тогда действующий глава государства являлся одновременно и кандидатом в президенты, поскольку на 18 марта были намечены новые выборы.

Загитова же посетила митинг и поддержала Путина еще до его победы — вместе с Тутберидзе и Евгенией Медведевой.

close РИА Новости

Но тогда настолько массированной критики в сторону чемпионки не наблюдалось — может, потому, что она не выложила ни одной фотографии с мероприятия, либо потому, что тогда фигуристка еще не набрала такой бешеной популярности, как сейчас.

Ранее Загитовой уже приходилось удалять пару своих публикаций в инстаграме — правда, никакой связи с политикой там не было. На исчезнувших видеозаписях в сторис девушка самостоятельно водила машину по проселочной дороге, будучи непристегнутой.

Кроме того, ей еще нет 18 лет, так что водить спортсменке можно было только с инструктором во время обучения. А, судя по видео, никакого обучения там не происходило.

Когда пользователи начали массово писать об этом, Загитова удалила публикации, однако ГИБДД Российской Федерации по Удмуртии уже возбудила против нее дело об административном правонарушении. За это фигуристке грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

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