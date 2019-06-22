Покорить Европу: Россия вступает в борьбу на Играх. LIVE

Трансляция
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11:20
Накануне прошла красочная церемония открытия Европейских игр, которая длилась почти до часу ночи.
11:10
Сегодня будут разыграны комплекты медалей в спортивной акробатике, велосипедном спорте (шоссе), художественной гимнастике, дзюдо, самбо, стрельбе из лука и стрельбе пулевой. Также пройдут соревнования по баскетболу 3х3, боксу, настольному теннису и стендовой стрельбе.
11:00
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня II Европейских игр, которые проходят в Минске.