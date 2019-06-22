Решающий выход Авериной: гимнастки бьются за медали Игр. LIVE

Онлайн индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Европейских играх

В Минске проходит индивидуальное многоборье по художественной гимнастике в рамках Европейских игр. Россию представляет Дина Аверина. Вперемешку с выступлениями «художниц» на этом же ковре проходят соревнования по спортивной акробатике, в которых также разыгрываются медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию состязаний.
Трансляция
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14:34

Талисман соревнований Лесик, кажется, только раздражает спортсменов, который настойчиво обнимает их после выступлений. Да еще и во время разбора полетов.

14:33

Не справилась Екатерина с давлением, совсем поплыла, дважды уронив снаряд.

14:31

Первый номер сборной Белоруссии Екатерина Галкина выходит с мячом под овации трибун.

14:30

Слишком атлетичное исполнение, с артистизмом большие проблемы. 18,45 получает — это второе промежуточное место.

14:27

Представительница Румынии Андреа Вердес с обручем выступает.

14:24

У группы из Израиля разнообразное и интересное музыкальное сопровождение, включая и классику, и современную композицию. Скучноватое из всех, что мы сегодня посмотрели, хотя поддержка была неплохая. Без ошибок, но и без восторга. 28,260 балла.

14:22

Художница Фанни Пигински из Венгрии едва не потеряла ленту, но сумела поймать ногами в последний момент. Это было в самом конце номера. Обидная ошибка, за который балл снизили. 15,050 всего получает.

14:20

Художественная гимнастика идет параллельно с акробатикой. Не слишком удобный формат проведения соревнований, учитывая то, что меньше минуты выступают спортсмены.

14:19

Темп, конечно, у португальских девушек подкачал. Но за артистизм получат огромный плюс от судей. 28,570 — обгоняют команду Украины на балл.

14:16

И тут же Чайковский сменяется динамичным замиксованным треком. Не очень понятно, к чему тут вообще «Лебединое озеро» было.

14:15

Группа из Португалии под «Лебединое озеро» выступает, ого!

14:14

Гречанка Елена Каладити выступила с булавами. Большую потерю она сделала, потеряв булаву. А самые сложные элементы сделала хорошо. 18,75 ее балл.

14:10

У представительницы Азербайджана Зохры Агамировой несколько грубейших ошибок. Ее очень мило утешает талисман Игр в зоне kiss and cry. 18,85 балла ее оценка — справедливо все.

14:04

Итальянка Александра Аджурджукулезе выступила первой. Хорошее выступление, практически все получилось. Оценками своими довольна.

13:59

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, причем две из этих медалей она завоевала именно в многоборье. Россиянка — очевидный фаворит Европейских игр в Минске.

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Российская гимнастка Дина Аверина

Российская гимнастка Дина Аверина

РИА Новости
13:57

Напомним, сегодня девушки покажут программы с четырьмя предметами — обручем, булавами, мячом и лентой. Лучшая по сумме баллов и станет чемпионкой самых престижных соревнований в художественной гимнастике — многоборье.

13:56

Дина Аверина стартует под восьмым номером.

13:55

Начало соревнований запланировано на 14.00 мск.

13:50

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция соревнований по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.