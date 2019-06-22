Решающий выход Авериной: гимнастки бьются за медали Игр. LIVE

Талисман соревнований Лесик, кажется, только раздражает спортсменов, который настойчиво обнимает их после выступлений. Да еще и во время разбора полетов.
Не справилась Екатерина с давлением, совсем поплыла, дважды уронив снаряд.
Первый номер сборной Белоруссии Екатерина Галкина выходит с мячом под овации трибун.
Слишком атлетичное исполнение, с артистизмом большие проблемы. 18,45 получает — это второе промежуточное место.
Представительница Румынии Андреа Вердес с обручем выступает.
У группы из Израиля разнообразное и интересное музыкальное сопровождение, включая и классику, и современную композицию. Скучноватое из всех, что мы сегодня посмотрели, хотя поддержка была неплохая. Без ошибок, но и без восторга. 28,260 балла.
Художница Фанни Пигински из Венгрии едва не потеряла ленту, но сумела поймать ногами в последний момент. Это было в самом конце номера. Обидная ошибка, за который балл снизили. 15,050 всего получает.
Художественная гимнастика идет параллельно с акробатикой. Не слишком удобный формат проведения соревнований, учитывая то, что меньше минуты выступают спортсмены.
Темп, конечно, у португальских девушек подкачал. Но за артистизм получат огромный плюс от судей. 28,570 — обгоняют команду Украины на балл.
И тут же Чайковский сменяется динамичным замиксованным треком. Не очень понятно, к чему тут вообще «Лебединое озеро» было.
Группа из Португалии под «Лебединое озеро» выступает, ого!
Гречанка Елена Каладити выступила с булавами. Большую потерю она сделала, потеряв булаву. А самые сложные элементы сделала хорошо. 18,75 ее балл.
У представительницы Азербайджана Зохры Агамировой несколько грубейших ошибок. Ее очень мило утешает талисман Игр в зоне kiss and cry. 18,85 балла ее оценка — справедливо все.
Итальянка Александра Аджурджукулезе выступила первой. Хорошее выступление, практически все получилось. Оценками своими довольна.
Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, причем две из этих медалей она завоевала именно в многоборье. Россиянка — очевидный фаворит Европейских игр в Минске.
Напомним, сегодня девушки покажут программы с четырьмя предметами — обручем, булавами, мячом и лентой. Лучшая по сумме баллов и станет чемпионкой самых престижных соревнований в художественной гимнастике — многоборье.
Дина Аверина стартует под восьмым номером.
Начало соревнований запланировано на 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция соревнований по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.